Ну, кому потрібний Корчинський?

Подія 12 квітня в «Братстві» залишила багато крові в приміщенні офісу партії та багато ребусів за його межами. Нагадаємо, що традиційна четвергова «проповідь» Дмитра Корчинського закінчилася поножовщиною, в результаті якої п`ятеро людей були госпіталізовані з ножовими пораненнями. Потерпілими виявилися три члени якоїсь молодіжної організації, що прийшли послухати «проповідь», і двоє «братчиків». Традиційні посиденьки закінчилися в міліції: офіс «Братства» атакували спецназівці, всі люди, що опинилися там, були без розбору затримані.

Відразу ж після інциденту виникли різночитання події. Молодіжна організація заявила, що постраждалою стороною виявилися її мирні члени. «Коли аудиторія почала обговорювати слова Корчинського про необхідність «створення бригад і захоплення ними ресурсів для ведення війни», сам лектор неадекватно відреагував на гул у залі і наказав порушникам, які шепотілися, або вийти, або замовкнути. «Прохання» прозвучало в грубій формі», - повідомляє сайт http://ukrnationalism.org.ua. За версією конгресу, не дочекавшись відповіді молодих людей, Корчинський, якого вони називають не інакше як «відомою політичною повією», віддав наказ своїм підлеглим бити гостей. «Братчики» з битами і ножами накинулися на мирних слухачів. За кілька хвилин частина молоді опинилася за межами офісу, решту «братчики» тримали в закритому офісі, випустивши тільки за кілька хвилин.

Протилежну версію висловив сам Корчинській на сьогоднішній прес-конференції. За його твердженням, бійка в офісі «Братства» - є замовною. Він мирно проповідував аудиторії, читав лекцію, присвячену культурологічним і релігійним питанням. Але приблизно через 20 хвилин після початку його промови до приміщення «Братства» ввійшла група молодих людей, які поводилися агресивно, голосно розмовляли, дошкуляли всім дзвінками по мобільних телефонах, одне слово, заважали нести масам істину. Лідер партії мирно попросив їх або розмовляти тихіше, або залишити приміщення. У відповідь на це гості пустили в хід кулаки й ножі.

Цікаво, що, згідно з одними підрахунками, молодих людей, які прийшли послухати проповідь, було близько сорока, або й п`ятдесяти. За іншими даними, гостей було вдвічі менше - вгадайте, які з цих підрахунків чиї? Також Корчинський заявив, що гості постраждали від своїх же дій, мов, в сум`ятті трохи самі себе порізали. (І як тут не пригадатися анекдотові: «Я стою, чищу апельсин, а він ослизається на шкірці, падає на ніж. І так чотирнадцять разів».) Також лідер «Братства» привів на прес-конференцію якихось двох невиразних жінок, які почали засуджувати непроханих відвідувачів офісу «Братства».

Щоб зрозуміти, як усе було насправді, напевно, варто запитати: кому все це вигідно? Сам Корчинський визнає, що його партія в ситуації, що склалася, підтримує Януковича і говорить, що «провокація» викликана саме цим. Провокація в штабі «Братства», на думку Корчинського, - пробна куля.

Здавалося б, усе ясно в цій ситуації. «Братство» виступає проти указу Президента, заявляючи, що єдиний легітимний орган в Україні - це Кабмін. Опоненти Корчинського звинувачують його в тому, що він продався «донецьким».

Але при цьому виникає логічне питання: кому потрібний Корчинський? Дивно, що януковичі вирішили купити партію, основна діяльність якої зводиться до провокацій. До того ж для самого Корчинського, який часто говорить про те, що в житті треба діяти не за правилами, легітимність якогось органу - далеко не вища його цінність.

Щоправда, як заявив Корчинський на тій же прес-конференції, «наші провокації носять, зазвичай, мистецький характер». На запитання журналіста УНІАН, чи були провокації в Придністров`ї, Абхазії і Чечні мистецькими, лідер «Братства» відповів: «Це було вже так давно, що стало неправдою».

Що ж, на цьому поки й зупинимося, сподіваймось, що і в Україні подібні провокації правдою так і не стануть. Тільки що буде з самим Корчинським, який дедалі частіше останнім часом нав`язливо каже про те, що в країні ведеться знищення діячів з прізвищем, що починається на «К»: Кирпа, Кравченко, Кушнарьов, Курочкін?

За фактом бійки в офісі «Братства» слідчим відділом Печерського райуправління ГУ МВС України в м. Києві порушена кримінальна справа за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Досудове слідство триває.

Антон Зікора