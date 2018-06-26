Регіонали не хочуть захищати Януковича від Кремля?

«Путін, Медведєв, Янукович і Азаров – непорушна дружба! Дурням не вдасться вбити клин!» – кричав Чечетов, коментуючи пародію на Януковича… «Нормальне відео», – сказав Колесніченко…

У минулі вихідні на Першому російському телеканалі показали чергове пародійне шоу «Велика різниця», головним героєм якого став український президент Віктор Янукович. Сцена називалася «Віктор Усемогутній»– пародія на американський фільм «Брюс Усемогутній». Це був перший мініфільм на політичну тему в російській «Великій різниці».

ЦЕКАЛО ДУМАЄ, ЩО ФІЛЬМ ЗБЛИЖУЄ РОСІЮ І УКРАЇНУ

Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що це явна політтехнологія офіційного Кремля щодо Януковича, і саме з дозволу Кремля вийшла ця пародія.

Про художню якість ролика висловився в коментарі УНІАН відомий російський сатирик Віктор Шендерович: – Це набагато слабше, ніж «німе кіно» з покладанням вінка, але справа не в якості жарту, а в загальній етичній відмороженості російського телебачення.

Українські експерти пов’язали появу «Віктора Всемогутнього» з недавніми відвідинами Києва росіянина Путіна. Який поїхав з України чимось явно незадоволений.

Ми зателефонували в Москву до ведучого «Великої різниці» Олександра Цекала, щоб дізнатися імена авторів цього фільму. У нас відбулася така розмова.

– Чому фактично на державному телеканалі ви висміюєте президента іншої країни?

– Ну, незабаром у нас з’явиться пародія на Медведєва...

– Чи правда, що це відео змонтували ще півроку тому, але було рішення його показати саме зараз?

– Я не володію інформацією про це. Нам не все одно, ні що відбувається в Росії, ні що відбувається в Україні. Ми раді, що між президентами відбувається потепління. Хочемо, щоб російським і українським глядачам жилося весело, ситно і добре.

– Ви вважаєте, що цей ролик зближує Росію і Україну?

– А ви вважаєте, що ні? Ви вважаєте, що українці мають право сміятися над своїм президентом, а ми – ні?

– Звісно, це ж наш президент. Ми його обирали, а не ви. У вас своїх аж два – висміюйте собі їх.

– Ваш «95-ий квартал» сміється над президентами інших країн.

– Але ж не так грубо – без дуль і мавпячого кривляння. А хто написав сценарій?

– Ви хочете знати прізвища авторів?

– Звісно, це ж цікаво.

– Чому я маю називати конкретні прізвища авторів?

– Бо нас як українських журналістів це цікавить…

– Це більше скидається на допит.

– Якщо ви згадали «95-ий квартал», так ті завжди вказують імені своїх авторів.

– (Мовчання). У вас ще є які-небудь цікаві запитання?

– А чим ці вам не цікаві? Нас вони дуже цікавлять!

– Я не хочу замислюватися над вашими запитаннями, бо не зовсім розумію, до чого ви хилите.

– Та ні до чого не хилю… Запитую, аби прояснити картину… Складається враження, що ви не дуже охоче відповідаєте…

– Ну, тоді бувайте здорові.

Цекало поклав слухавку.

На телеканалі ICTV щосуботи показують російську версію «Великої різниці», демонстрували й цього разу, проте сценку з Януковичем вирізали. Чому? Генпродюсер каналу Олександр Богуцький сказав УНІАН, що офіційна позиція каналу – жодним чином не коментувати цю ситуацію.

ПУТІН РОБИТЬ КОРИСНУ СПРАВУ

Російський публіцист Анатолій Стріляний вважає, що такі речі тільки на користь Україні.

– Моя давня незмінна думка – усе, що погіршує відносини цих двох країн, іде на користь Україні, бо це сприяє її консолідації, якої вона дуже потребує. Щодо наступу на Януковича (а оскільки зараз він президент України, то й на Україну), можна, як це не дивно, радіти. По-перше, росіянам знову нагадали, що Україна – це щось погане, чуже, не наше, водночас і наше, яке в нас відрізали оці «погані» люди, до яких Янукович теж належить. Мовляв, якби Україна була наша, то там був би не Янукович, а більш досконала людина. Тобто росіянам нагадали, що до України треба продовжувати ставитися вороже, якщо називати речі своїми іменами. Чому це гарно для України? Бо українству йде на користь будь-яке відчуження від Росії: автоматично зменшує тиск на Україну і небезпеку її русифікації. Можливо, це не дуже добре з економічної точки зору, але плюсів без мінусів не буває. Це гарно й для Росії, російської свідомості, бо зайвий раз російській свідомості нагадали, що Україна – не Росія. І якщо ця свідомість розвиватиметься в цьому напрямку, то врешті-решт вона дійде історичного висновку, що досить зазіхати на Україну, досить думати, що її якось можна повернути. Це була б свідомість цивілізованого людства. Отже, Путін продовжує робити корисну справу, щоправда, від зворотного.

– Що хотіли сказати Януковичу цим фільмом?

– Що ти не наш, що ми можемо розв’язати проти тебе війну, тим більше що позиції в тебе не такі сильні, як у Лукашенка. Але мені навіть не цікаво гадати, що саме Януковичу хотіли сказати. Ну, зіпсувався настрій у Путіна, бо справи в нього кепські, людина він психічно неврівноважена, це люди помічають дедалі більше, тому з кожним днем усе менше смислу аналізувати його вчинки, поведінку. Можна лише аналізувати імовірні наслідки.

«ВІКТОР УСЕМОГУТНІЙ» – ЦЕ КРЕМЛІВСЬКА ІДЕОЛОГІЯ

Український політолог Вадим Карасьов вважає, що «Віктор Усемогутній» вписується в рамки кремлівської ідеології.

– Це ідеологічна настанова щодо лідерів, які знаходяться по периферійному периметру РФ і на тлі яких, Російська Федерація має бути променем світла в темному царстві: диктаторів, примітивних авторитаризмів і неефективних політрежимів. Це зумисне створення певного іміджу для самих українців. Це дуже принизливо для України. Коли була попередня влада, при всіх її гріхах, вона розглядалася світовою спільнотою як країна з європейською перспективою, як країна, що є лідером з демократизації на пострадянському просторі, саме, як європейська, а не євразійська країна. Зрозуміло, що Росія цього не сприймала. Бо вона не хоче, аби навколо були країни, що асоціюються не з нею, а з демократичним, європейським світом. Тому росіяни роблять усе, аби ми асоціювалися навіть не з Росією, а чимсь вторинним, що підлягає осміянню. Росія чітко дає зрозуміти українському керівництву, що зроблено це неспроста. Якщо будуть якісь різкі рухи, то можуть наразитися, як мінімум, на телевізійне виховання у вигляді медійної дискредитації. Звісно, такий крок, м’яко кажучи, є некоректним. Це навіть не має стосунку до інформації, радше – до відкритої пропаганди. Звичайно, що некоректно і неприпустимо, що таке робить держава до держави, але вони й не вважають, що Росія щодо України – це інша держава.

ЯК ВІДРЕАГУВАЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА

Перший заступник президента НТКУ Валід Арфуш у пародійному ролику на Януковича нічого поганого не побачив:

– Ну, росіяни ж не можуть пародіювати свого президента, бо в них панує справжнісінька цензура, тому обирають таку толерантну країну, як Україна. Вони прекрасно знають, що сьогоднішні українські власті ніколи не реагуватимуть так, як їхні. Тому вони собі це дозволяють.

– А чи не надходило вам розпорядження показати щось схоже на Путіна чи Медвєдєва? – запитую.

– Мені взагалі важко собі уявити, аби нам хтось давав розпорядження щось робити, тим більше знущатися над президентом іншої країни. Гадаю, казати, що Януковича чекає те саме, що й Лукашенка, на якого по всіх російських каналах показують чорнуху, не варто… Як на мене, Путін може все сказати Януковичу відкрито, і не треба йому передавати месиджі через «Велику різницю».

Українська влада таки промовчала у відповідь… Заступниця глави АП Ганна Германз лікарняного ліжка повідомила, що ми «не повинні на кожен чих казати «дай Боже».

Регіонал Вадим Колесніченко розцінив пародію на свого лідера як «нормальне гумористичне відео».

– Вам сподобалося, ви сміялися? – цікавлюся.

– Я не оцінював даний матеріал, бо не вважав, що варто якось заглиблюватися в розглядання даного ролика. Повідомляю, він не залишив для мене жодних наслідків.

– То вам не було смішно?

– Цікавим було порівняння з Брюсом Усемогутнім… У будь-якому випадку я не вважаю, що варто якось реагувати на це.

– То вам сподобалося, що чужа країна висміяла вашого президента?

– Я вам ще раз кажу, що ніхто над нашим президентом не сміявся. Намагання зробити з цього скандал – це спроба з носа вишпортати якусь сенсацію.

– Чи не боїтеся, що Віктора Януковича може чекати така сама участь, як Лукашенка?

– Віктору Януковичу нема чого боятися, бо він реальний президент за останні десять років. І не думаю, що якісь європейські чи азіатські країни (Росія. – Авт.) можуть зашкодити його наступному терміну. Любов до Януковича росте й надалі ширитиметься.

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів, златоуст Михайло Чечетов навіть не дослухавши моє запитання, почав кричати:

– Нікому не вдасться посварити президентів двох братських народів: Путі… ну, цього самого – Медведєва і Януковича. Нікому не вдасться вбити клин! Не вдасться! Не вдасться!..

– Кому адресовані ваші слова?

– Усім! Не вдасться! І на ці дурниці ніхто не реагуватиме. Дурнів усюди вистачає.

– Але ж ролик показали по Першому національному Росії…

– Я вам ще раз кажу, дурням не вдасться вбити клин! Ця дружба непорушна! Путін, Медведєв, Янукович і Азаров – непорушна дружба! Нікому не вдасться! Які б гроші кому не платили. Обламаються!

– А вам сподобався ролик?

– Я дурні речі не коментую. Бо до влади прийшли розумні люди. Я розумію, що комусь хочеться це розворушити, але не в-и-й-д-е! Не в-и-й-д-е! Не в-и-й-д-е! І не лийте воду на млин тих ідіотів, хто хоче вбити між нами клин.

На цьому місці Чечетов кинув слухавку. Передзвонюю ще раз із бажанням пояснити, що ми хочемо захистити президента.

– Не треба його захищати. Краще мати ворогів, ніж таких захисників. Я не вас маю на увазі… Весь світ визнав Януковича президентом, а Баба Яга проти (має на увазі Юлію Тимошенко. – Авт.). Я ще раз кажу, що той, хто посягне на святая святих – дружбу Росії та України, того народ змете назавжди. Народ пробачить зарплату, але це – ніколи.

Оксана Климончук