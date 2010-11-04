Герман - про пародію на Януковича: на кожен пчих не мусимо казати “дай боже”

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що не варто надавати особливого значення показу на контрольованому державою російському телеканалі пародії на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“До усякого гумору треба ставитися дуже спокійно. А найвища мужність – це вміти сміятися над собою. Я дуже поважаю людей, які здатні, у першу чергу, сміятися над собою”, - зауважила вона.

Г.ГЕРМАН констатувала, що “це не перше і не останнє, коли підходи до образу перших людей держав можуть бути такими, що вони нам можуть здатися занадто саркастичними, занадто цинічними”.

“Але перші особи – вони притягують увагу і справедливих людей, і не справедливих. І на все це треба дивитися дуже просто і з посмішкою. Я би не робила з цього якоїсь особливої історії. На кожний пчих не обов’язково казати “дай боже”, - сказала Г.ГЕРМАН.