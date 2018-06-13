Нова сенсація з Кам’янця-Подільського: у результаті складних підрахунків переміг податківець

Учора лаври переможця приміряв на себе кандидат від ЄЦ Ярема. Найближчий переслідувач – Сімашкевич – програвав 1037 голосів. Тепер усе помінялося: “виявилося” багато недійсних бюлетенів...

Не встигло суспільство перетравити останні повідомленнящодо перерахунку голосів кандидатів на посаду мера Кам’янця-Подільського, як сьогодні маємо чергову порцію сенсаційної інформації. Голова міської виборчої комісії Тетяна Остафійчук оголосила офіційні результати виборів на посаду міського голови. Переможцем став перший заступник голови ДПА у Хмельницькій області, кандидат від “Сильної України” Михайло Сімашкевич, який набрав 6866 голосів.

З ніг на голову

Ще вчора лаври переможця приміряв на себе кандидат від Єдиного центру Ростислав Ярема. Ростислав Тарасович у нашій бесіді непохитно підстрахував свій рейтинг на мерське крісло “мокрими” протоколами. І найближчий переслідувач — Сімашкевич – програвав Яремі 1037 голосів. Нині ж доля з паном Яремою зіграла злий жарт: його затятий переслідувач випередив на… 1001 голос. Майже як у казці 1000 і одна ніч. Якщо простежити “піке” рейтингу Яреми, то він, за даними ТВК, лише на 287 голосів випереджає білосердченого кандидата Валентину Волошину. Раніше розрив між ними становив 2262 голоси!

Вернімося до тих цифр, які оприлюднив тервиборчком. Ярема посів друге місце, набравши 5865 голосів. На третьому місці Валентина Волошина, за яку проголосувало 5587 виборців. Решта четверо кандидатів набрали менш як тисячу голосів. Суттєвий показник виборців, котрі голосували за графу “не підтримую жодного кандидата” — їх 5211. Ще більше насторожує кількість виборчих бюлетенів, яких визнано недійсними — це 3209 штук. Саме стільки міська ТВК “виявила” під час повторного перерахунку голосів. До речі, обласна міліція також зацікавилася “не потрібними” бюлетенями. Правоохоронці перевіряють два факти фальсифікованої виборчої документації в Кам’янці-Подільському. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Віктор Коверзюк, мова йде про 159 бюлетенів, які було “знайдено” на вулиці неподалік виборчої дільниці замотаними в газету, і ще 350 — у шкільній сміттєвій урні. “Причому всі бюлетені були проштамповані печатками із зазначенням номерів виборчих дільниць та мали відмітку щодо підтримки одного з кандидатів у мери — Ростислава Яреми. У першому випадку працівники міліції вже навіть встигли провести експертизу документів, яка засвідчила, що відтиск печатки збігається з оригіналом, а за другим фактом дослідження ще тривають”, — зазначив він. І запевнив: за кожним з цих фактів працівники органів внутрішніх справ у встановленому законом порядку проводять перевірки та експертні дослідження, результати яких будуть направлені до прокуратури, котра й прийматиме рішення у відповідності до чинного законодавства.

Розпал пристрастей — попереду

Добре знаючи кандидата Ярему (а він уже має ляпаса, коли не прийшов за списками “Нашої України” до Верховної Ради), схилити голову та визнати результати виборів не в його інтересах. А тим паче що він попередньо лідирував у змаганні за мерське крісло. Припускаю, що судовими позовами ця справа не закінчиться. Адже Ростислав Тарасович, наскільки відомо, у дуже тісних зв’язках з українським політиком Петром Порошенком — вони куми. І якщо потрібно, допомогою кума пан Ярема обов’язково скористається.

Що стосується переможця, то Михайлові Сімашкевичу ця посада – як манна небесна. Тому що обласна податкова переживає тепер не найкращі часи: є проблеми з виконанням деяких показників, визначених центральним офісом ДПА України. Не виключено, що розмін посади першого заступника податкової на посаду мера для Сімашкевича є шансом на зближення з Партією регіонів. Оскільки губернатор Василь Ядуха перед виборами дав зрозуміти кам’янчанам: мовляв, підтримаєте Сімашкевича, у влади не виникатиме питань. Тим більше що для “регіоналів” Кам’янець-Подільський донедавна був недосяжний у плані керування ресурсами.

Нам не вдалося зв’язатися з новообраним мером, щоб, так би мовити, привітати його. В обласній податкові повідомили, що зараз у них іде комплексна перевірка з ДПА України.

Віталій Тараненко