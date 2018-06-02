Вотчина Балоги: вибори 31 жовтня не закінчилися, а лише розпочалися...

На мапі голосування, яку транслюють по всіх телеканалах, Закарпаття висвічується відмінним від усіх кольором – тут переміг «Єдиний центр». Хтось називає такий результат цілком несподіваним, хтось переконує, що перемога ця є цілком логічною та прогнозованою, ще для когось це цвяшок у домовину демократії в регіоні…

Балога довів, що з ним варто рахуватися

Колишній голова Адміністрації президента України Віктор Балога таки довів нинішньому керівництву країни, що з ним варто рахуватися. Власне, якщо заглядати в політичну історію, то саме завдяки родині Балог свого часу в Закарпатті перемагала «Наша Україна», тому наразі й варто говорити про те, що голосували закарпатці не за якісь ідеї, а за конкретних людей та сили, які стоять за ними. Де-факто на Закарпатті відбулося перейменування Нашої України в Єдиний Центр – і це також багато хто розуміє.

Теза «голосування не за ідею, а за особу» значною мірою стосується й Партії регіонів. Ця політична сила на виборах 2006 року в Закарпатті здобула 66,3 тисячі голосів виборців. Зараз політична сила отримала, за словами головного регіонала Закарпаття Олександра Ледиди, практично 100 тисяч голосів. Чи означає це суттєве посилення позицій? Важко сказати. З одного боку наче й так, бо зростання наочне. Але з іншого боку зрозуміло, що нарощування м’язів цієї політсили відбулося в основному з двох джерел: за рахунок приходу ПР до влади, коли посилення відбувається завдяки отриманому адмінресурсу і, по-друге, завдяки перетіканню у провладну силу тих, хто втратив фавор.

Щодо ВО «Батьківщина», то з нею ситуація геть сумна. Якщо ще до початку цього року тимошенківці «трималися», то, схоже, після президентських виборів і поразки Тимошенко «Батьківщину» покинули всі. «Найвірніші» вирішили домовлятися. На всіх рівнях. З кимось домовилися, комусь, кажуть закарпатські політологи, продалися. Конкретних доказів цього немає, є лише конкретні цифри та коментарі.

Власне зараз ВО «Батьківщина» на обласному рівні здобула ледве 8,5 відсотка голосів виборців, або ж неповних 45 тисяч голосів, у той час як під час попередніх місцевих виборів кредит довіри серед закарпатців до цього об’єднання та ототожнених сил перевищував 110 тисяч голосів (19,2 %). Загалом, оскільки кількість обласних депутатів від «Батьківщини» в майбутній облраді із 25 (теперішній склад фракції) зменшується до восьми (склад майбутньої фракції), то це вже більше скидається не на програш, а на повне фіаско саме цієї політичної сили в регіоні.

І ще одна родзинка закарпатських виборів – активна гра на політичні арені угорських партій. Їх дві – Партія угорців України (КМКС) та Демократична партія угорців України. Обидві ці політичні сили до цього часу впевнено займали свою нішу (принаймні обидві подолали 3-відсотковий бар’єр на попередніх виборах), але втрачають вони лише через те, що одна з іншою постійно «гризуться». Під час цих виборів лише КМКС потрапила, за попередніми підрахунками, до майбутньої облради.

Певна річ, що такі результати, які нині є в області, навряд чи задовольнять керівництво держави. Не для того ж до влади так довго і вперто йшли, аби так легко її програвати. Тому до Закарпаття вже «потяглися» вищі чини і намагаються перекроїти ситуацію чи то б пак спрямовує вектор результатів голосування на свою користь. Як це зробити? Елементарно: заявити, що вибори на Закарпатті відбулися демократично і прозоро.

Одним із доказів демократичності місцевих виборів на Закарпатті є те, що не Партія регіонів отримала більшість підтримки місцевих жителів», - так заявив заступник голови Партії регіонів Дмитро Шенцев під час свого візиту в область буквально за кілька днів після виборів.

Однак значна частина політичних оглядачів, депутатів, громадських діячів вважають, що поняття «демократичні вибори» в Закарпатті повністю дискредитоване. Говорять це з огляду на масові факти підкупу, які проходили в регіоні напередодні та в день голосування.

«Не на камеру» люди підтверджують: під час цих виборів купували голоси всі, кому не лінь. Офіційно про це заявляти – брати на себе величезну відповідальність.

Кажуть, що «Батьківщина» за голос давала в середньому 200 гривень, Партія регіонів – від 50 до 150, Єдиний центр також укладався в суму до двох сотень. Окремі випадки фіксували і правоохоронці: принаймні, напередодні виборів на Тячівщині в Закарпатті затримали директора школи, який зізнався у підкупі виборців на користь закарпатської політсили.

В Ужгороді на одному з округів з 1200 виборців рівно (!) 600 проголосували за кандидата, ім`я якого зовсім невідоме пересічному ужгородцю. Підозрюють, що тут таки виграли гроші...

Професор Ужгородського національного університету Сергій ФЕДАКА й загалом вважає, що так звані вибори за мажоритарно-пропорційною системою виявилися набагато політизованішими, ніж усі попередні: «І суть не так у чинному виборчому законодавстві (хоч воно таки дуже недосконале), як у тому, що його із самого початку ніхто не збирався дотримуватися. Усі боролися тими методами, які вважали доречними, зовсім не зважаючи ні на закон, ні, тим більше, на мораль. Вибори були брудними до повної непристойності. Ще й нині триває так званий підрахунок голосів. Тому не можемо коментувати ніяких цифр - до п`ятниці вони ще зміняться. До реального волевиявлення уся ця цифирь має все менше і менше відношення».

Експерт Інституту політичної освіти, нинішній депутат Закарпатської обласної ради та кандидат по одному з мажоритарних округів по виборах до облради Олександр Солонтай робить висновки: «Поняття «чесна гра» повністю себе дискредитувало. Віднині всі вибори в Закарпатті проходитимуть за єдиним принципом – грошовим. Яким чином, якими схемами – це ще належить продумовувати політтехнологам. Але очевидно наразі єдине: варіантів інакшого розвитку подій практично не залишилося…»

Що чекати від такого вибору?

І політологи, і соціологи, і журналісти сходяться переважно в одному: схоже, що політичне забарвлення майбутньої обласної ради суттєво не зміниться, оскільки Нашу Україну просто змінив Єдиний Центр . «За результатами виборів, збільшилася кількість представників Партії регіонів, зменшилася – БЮТ, «народники» передали свої позиції Фронту змін, але це всього-на-всього зміна назви, – вважає директор Закарпатського інституту політичних досліджень Віктор Пащенко. – Головна інтрига в майбутній обласній раді – це змагання між Партією регіонів і ЄЦ за владу, яке триватиме всю каденцію, якщо не трапиться чогось неординарного (чи то дострокові вибори, чи імпічмент Януковича тощо)».

На думку соціолога Федора Шандора, майбутня коаліція в обласній раді буде задовольняти інтереси тієї партії, яка посіла перше місце за результатами виборів. «Оскільки Єдиний центр зміг перемогти на самих виборах, зможе і в обласній раді», - пояснив він.

З огляду ж на нинішню ситуаціюв Закарпатті, схоже, що про роботу нової обласної ради та формування коаліції доведеться говорити ще не скоро. Мова про те, що по ужгородському округу № 9 Закарпатська ОВК ухвалила Постанову про визнання виборів такими, що не відбулися. На двох дільницях бюлетені перераховуватимуть, і на це вже є судові рішення. Одне слово, як кажуть у Закарпатті, «…у нас вибори 31 жовтня не закінчилися, а лише почалися…».

Наталія Петерварі, Ужгород