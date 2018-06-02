Віхи тижня: у Тимошенко прорізався голос, Янукович обіцяє мерам екзекуцію, Балога повернувся у владу

Юлія Тимошенко навідріз відмовилася визнавати підсумки місцевих виборів. Віктор Янукович пообіцяв повідкручувати голови мерам, які займатимуться політикою, а не проблемами громад, що вибрали їх. Віктор Балога повернувся в крісло міністра з надзвичайних ситуацій. ВОНА не хоче змін Лідер «Батькивщини» нарешті подолала застуду і виступила перед журналістами з не дуже приємними оцінками результатів місцевих виборів. За словами Юлії Володимирівни, визнати їх ніяк не можливо, тому вона повністю підтримує прагнення своїх соратників знайти справедливість у Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Треба сказати, що подібні рішення приймаються не швидко. А сьогодні для Тимошенко куди важливішим є збереження виборчого закону для Верховної Ради: вона категорично проти відміни закритих списків і наполягає на проведенні виборів 27 березня 2011 року. В екс-прем`єра кудись зникли непередбачуваність дій і оригінальність думок, що завжди були її козирями, Тимошенко викриває владу з нотками приреченості в голосі.

Натхненний Янукович Зате головний опонент екс-прем`єра Віктор Янукович, безумовно відчуває прилив сил. Настільки великий, що пообіцяв навіть розібратися з мерами, які ігнорують потреби місцевих громад. Цікаве виходить місцеве самоврядування президентського типу. Можливо, деяким виборцям такі пасажі подобаються, але законодавство не дозволяє Президентові втручатися в муніципальні справи. Йому б із загальнодержавними проблемами розібратися. Втім, Олег Бабаєв, який переміг у непростій боротьбі за пост мера Кременчука, вже розлучився з партійним квитком «Батькивщини». І це – серйозний удар по Тимошенко, адже Бабаєв відомий як людина Костянтина Жеваго – мільярдера і члена фракції БЮТ.

Віктор Федорович так поспішав розповсюдити змішану систему виборів на Верховну Раду, що не став включати в робочу групу з реформування виборчого законодавства представників депутатського корпусу. І якщо ставлення президента до парламентаріїв-опозиціонерів зрозуміле і недвозначне, то з лояльними йому депутатами він вчинив недалекоглядно. Мабуть, прагне, щоб у тих не залишилося нічого, окрім проявів всепоглинаючого «одобрямсу». Янукович з удаваною законослухняністю пообіцяв виконати рішення Конституційного Суду щодо термінів проведення парламентських виборів, хоча таємниця дорадчої кімнати КС давно перетворилася на секрет Полішинеля. Отже проведення виборів у березні наступного року чекають хіба що відчайдушні оптимісти.

До того ж президент провів показовий урок демократії в своєму електоральному заповіднику, на Луганщині, де результати Партії регіонів вражаючі. Колишній губернатор Валерій Голенко став головою обласної ради, а до недавнього часу обласний депутат номер один Володимир Пристюк очолив обласну адміністрацію. І оргвисновки зроблено, і ніхто не ображений.

До скромних, але перспективних перемог Януковича можна віднести призначення Віктора Балоги міністром з надзвичайних ситуацій. Хоча другого пришестя Віктора Івановича в МНС чекали ще влітку, він вважав за краще, щоб його призначив президент а не затверджував парламент. Батько-засновник «Єдиного Центру» розміняв співпрацю однопартійців із «регіоналами» на Закарпатті на жадане крісло міністра. «Регіонали» з розкритими обіймами чекають «єдиноцентристів» у парламентській більшості, але ті туди не поспішають. А Балога вигідний Банковій: його важко назвати «своїм» для будь-якої урядової групи впливу, і він добре розуміє, кому зобов`язаний міністерським портфелем.

Юрій Луценко зачитався Марком Твеном Лідер «Народної самооборони» услід за Марком Твеном і Мадонною вважає, що будь-яка згадка в пресі, окрім некролога, це позитив. Юрій Луценко оголосив, що прокурорські працівники хотіли взяти його під домашній арешт, але він не дався. Дав зрозуміти, що «Народна самооборона» як політичний проект вичерпана, а він ще не прийняв рішення про входження в «Батьківщину». І правильно, Юрію Віталійовичу, адже там в оточенні Тимошенко справжні чекісти, а не польові командири Майдану. Обставини сутички прес-секретаря міністра МВС Могильова Костянтина Стогнія з самим Луценком і його соратником Юрієм Гримчаком постійно обростають подробицями, що заважають встановити істину. Але одне зрозуміло: з Луценком влада церемонитися не буде, та й опозиції на руку поява героя-мученика.

З’ява Хорошковського Європі Поки Генеральна прокуратура пресувала Луценка, голова СБУ вирушив до Брюсселя, де провів низку зустрічей з депутатами Європарламенту. Валерій Хорошковський намагався переконати їх у тому, що поєднання посади шефа спецслужб зі статусом члена Вищої ради юстиції не заважає йому служити інтересам держави. Вийшло не дуже – європарламентарії підібралися недовірливі і скептично налаштовані. Свою надію, що резолюція Європейського парламенту щодо України буде зваженою і об`єктивно відобразить ситуацію в країні, Валерій Іванович підкріпив званим обідом у дорогому ресторані. Це якраз недивно – не в забігайлівку ж вести мультимільйонерові старосвітських законодавців, на яких він намагався справити позитивне враження.

Євген Магда