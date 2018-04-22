Чоловік Сюзанни Станік: Ви мене запитуєте про квартири, а я вас запитаю, як виглядає ваша спідня білизна?

УНІАН звернувся з кількома запитаннями, що цікавили громадськість, до Вадима Долганова, чоловіка судді Конституційного суду Сюзанни Станік, яка є доповідачем у справі про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Пан Долганов є редактором газети «Столичка», куди ми з`явилися о восьмій ранку.

ЧОМУ ВИ ЛІЗЕТЕ В МОЄ ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ МОЄЇ ДРУЖИНИ?

А Ви все в роботі – акі бджола, Вадиме Опанасовичу. І це незважаючи на те, що у вас дружина багата жінка. На дванадцять мільйонів доларів нерухомості – це ж скільки ви з ренти могли б мати – більше, ніж Ваша редакторська зарплата...

Так, тримає мене в чорному телі (каже зумисно вдавано. – Авт .). Що там нерухомість – он, почитав газети, виявляється Сюзанні Романівні «перепали» також акції якоїсь нафтогазової компанії. І теж не ділиться зі мною. Про це сказав Гріша Омельченко, зразково-показовий викривальник. Коли я вів програму «Сім днів», мені Леонід Данилович приганяв його на прямий ефір, Гріша тоді мочив Юлію Володимирівну Тимошенко.

Це приклад дикого заказушника, який не ходив, а бігав до Кучми, писав листи в прокуратуру. Він вчора писав на Тимошенко, сьогодні – на Станік, завтра – на вас.

Щоб нас не вважали необ`єктивними, я б хотіла запитати: у Вас є квартира в Нестерівському провулку?

Ні. Я живу на вулиці Ковпака, 17.

А в Ялті квартира 7 по вулиці Стаханівській, 12 – ваша чи ні?

Ви знаєте, я не хочу обговорювати бруд, який викинули. Дружина сказала, що з її боку будуть зроблені відповідні правові дії, і після завершення судового процесу вона публічно виступить. У законі про Конституційний суд є стаття про недоторканність судді Конституційного суду України. Якщо спецслужба в кращих традиціях 1937 року, і Юрка Луценки (так і напишіть – Юрка Луценки) може вішати тавро на суддю Конституційного суду, то, як чинити нам бідним, у яких недоторканності немає.

А все-таки Ви могли б перелічити, що у вас є із земель і квартир?

А ви можете сказати, як виглядає ваша спідня білизна?..

Ну, якщо це раптом стане чинником внутрішньої політики...

Мені це нецікаво. Чому ви лізете в моє особисте життя і особисте життя моєї дружини? Що у нас є? Чого у нас немає? Вони звинуватили мою дружину, суддю Станік, що вона одержала хабар від нафтогазової компанії. Це було сказано головою СБУ. Окей, від цього танцюватимемо. Буде рішення суду, захоче після цього суддя Сюзанна Станік сказати про своє особисте життя і я, то скажемо, не захочемо – не скажемо. Коли ще не почалася ця байда, моя дружина сказала, що коли закінчиться справа в суді (тому що всім цим її намагаються вибити з колії), то вона обов`язково зробить відповідні правові дії. Це ж говорив і я. На якомусь етапі я передам в правоохоронні органи ті відеозаписи, які я робив в цей період. За мною стежать...

МИ НЕ ОБМІНЮЄМОСЯ З ДРУЖИНОЮ – ЯКА АТМОСФЕРА У НИХ В СУДІ

Ті, хто стежить за Вами, намагаються чинити на вас психологічний тиск?

Ні, це спроба повернути нас в 1937 рік. Розумієте? Я підтримував і підтримую Леоніда Кучму, я бачився з ним минулої суботи, і він дзвонив мені з-за кордону буквально пару днів тому. Саме тому я свого часу пішов керувати національною державною ТРК. Я на відміну від колишніх комсомольських і партійних функціонерів випускав газету «Комсомольское знамя», де ми першими стали писати про демократизацію і незалежність. У вас ось під рукою лежить газета «Комуніст». Те, що люди проповідують в газеті «Комуніст», – це печерне століття, але вони роблять це щиро, вони в це вірять. А якщо політики, вчора червоні, завтра білі, післязавтра сині, то таким я не вірю ні на гріш. Та публіка, яка бігає навколо прем`єра, Президента, та й Мороза, встигла поміняти сто п`ятдесят таборів. І, ті, хто кричав, що не було свободи слова при Кучмі, теж з їх числа. Навіть Борю Безпалого, найпринциповішого борця за помаранчеву ідею, я пам`ятаю в апараті НДП, він був начальником політвідділу, а я – прес-секретарем. Він пройшов за списками НДП до парламенту, і відразу перейшов у партію Лазаренка. До речі, коли ми говоримо про зрадників, чому згадуємо тільки про Кінаха, а забуваємо про Вінського? А ми не пам`ятаємо, як поповнювалася фракція «Нашої України» в 2004 році? А зараз ці спроби лізти в особисте життя, придумувати якусь фігню. Був би замість судді Станік суддя Н., все було б викинуто на суддю Н.

Ситуація найочевидніша, якби вдалося вибити суддю Станік, найдосвідченішого в суді юриста, то там був би повний висяк, даруйте, інші б просто побоялися брати на себе розгляд цієї справи.

Ну чому ж?

Я так думаю, удар був би завданий по будь-якому судді-доповідачеві. І сценарій був розрахований саме на це – завалити розгляд справи в суді.

Усі відзначають, що в Конституційному суді нині небувала, дуже недружня, знервована, на межі з хамством обстановка. Як Ви вважаєте, хто в цьому винен?

Я був в Конституційному суді останній раз років десять тому, я не знаю, яка там атмосфера, ми не обмінюємося з дружиною, яка атмосфера тут в редакції, а яка – в суді. Ми – самодостатні люди, і наша сім`я утворилася, коли вона була самодостатньою людиною і я був самодостатньою людиною. І я не можу це коментувати.

ДОРОШЕНКО ВІДКРИВАВ ДО МЕНЕ ДВЕРІ НОГОЮ І ПОГРОЖУВАВ МЕНЕ ВИКИНУТИ

Напевно, важко бути чоловіком такої харизматичної жінки?

Хто вам це сказав? Є речі, пов`язані з якоюсь діяльністю, а є приватне життя. І ми не афішуємо наше приватне життя, і нікого туди не пускаємо.

Як, на вашу думку, далі розвиватимуться події в Конституційному суді?

Різні політичні сили зацікавлені в тому, щоб розгляд затягувався. Поки не буде знайдений якийсь політичний консенсус, важко прогнозувати ситуацію. Ну, добре, винесе Конституційний суд рішення, половину країни воно влаштує, половину – ні...

Політики готують суспільство до того, що рішення Конституційного суду треба сприйняти.

А я чув Юлію Володимирівну Тимошенко, яка говорить, що ми не сприймемо рішення. Моя думка: ми дуже далеко зайшли в майданних іграх 2004 року. Я абсолютно свідомо не підтримав події 2004 року, тому що ми це проходили. У мене в редакції є люди, які щиро вірять в харизму Юлії Володимирівни, є ті, хто був на Майдані серед голодуючих студентів в 90-х, але я бачу, що молодняк, який ходив на Майдан 2004 року, найбільш злий. Де десять кроків назустріч людям, де п`ять мільйонів робочих місць. Від цієї влади ми побачили терки, розборки, хто більше вкрав.

Люди судять по собі, якщо суддя-доповідач зайняв принципову позицію, значить, їй хтось щось дав.

Напевно, вся ця ситуація тисне на мізки?

Якщо я раптом скажу, що ви – слон, і це повторять двадцять сайтів, то це тиснутиме на мізки. Багато наших колег страждають тим, що тиражують грязь. Але давайте спочатку повернемося до питання. Суддя Станік наперед говорить про підготовлюваний сценарій, сценарій реалізується, і все це тиражується. Але головне, що людина, яка невідомо звідки взялася, з філологічною освітою з приватного підприємства, зробила фантастичну кар`єру в МЗС (незрозуміло за рахунок чого) раптом виявляється керівником спецслужби і керівником антирерористичного спеццентру. Він має нахабство розвішувати ярлики і говорити, що суддя ім`ярек узяла хабар. Учора він вже починає вирулювати, це не я і хата не моя, мені депутати сказали, ми розслідуємо. І я хочу, щоб ця людина відповіла на одне запитання: він служив у КДБ чи не служив. Хай скаже, що не служив. А якщо він служив у КДБ, то є указ президента Кучми про декадебізацію СБУ, Ющенко його не відмінив, отже, указ повинен бути виконаний. А якщо Ющенко хоче відмінити цей указ, то хай відмінить...

Ідея люстрації, декадебізації, висловлена Вами, дуже здорова. Цим шляхом пішли країни Прибалтики. Але тоді треба люструвати всіх, хто працював у владі в період Кучми.

За що?

За збудовану їм тотальну систему корупції всієї державної машини.

А що, апарат Кучми і сам Президент Кучма звинувачений судом? І потім, хто вам сказав про корумпованість апарату Кучми? Я працював заступником керівника управління внутрішньої політики у Василя Кременя, я працював помічником Президента по ЗМІ. Мені ніхто нічого не ніс. Я не бачив, щоб несли першому помічникові, під яким я працював, Володимиру Литвину.

А якщо проводити люстрацію і виганяти всіх колишніх партійних і комсомольських функціонерів, то куди подітися Саші Зінченку, секретареві ЦК комсомолу України і ВЛКСМ, Миші Дорошенку, завсектором преси ВЛКСМ? Я пам`ятаю, як Міша Дорошенко відкривав ногою двері в моїй редакції і говорив: тут посадимо того і того, а цих антирадянщиків (маючи на увазі мене) виженемо. А що робити польовому командирові Тарасу Стецьківу з львівського обкому комсомолу, Колі Томенку, звільненому секретареві комсомолу Київського університету? Давайте скажемо, що у Луценка тато був першим секретарем Рівненського обкому партії. Чому про це ніхто не говорить? Мої батьки – фронтовики, ходили по чергах, а я упевнений, що Луценки жили з партійного розподільника, і тепер він хоче повернути собі годівницю. І так далі.

Володимир Литвин, поважна людина, каже, що Конституційний суд треба розпустити, поки з пам`яті суспільства не зітреться його сумна слава.

Я не можу коментувати його слова, хоча теж його дуже поважаю. Ми теж публікували у нас в газеті його інтерв`ю. Але що я бачу сьогодні – торжество таких, як Наливайченко. А Наливайченко сьогодні, це Луценко – вчора. Де тисячі справ цього хлопчика, який всім розносив іграшкові наручники? Або що – всі корумповано? Всі слідчі? Всі суди? Або ми – комісари? Це країна – комисарія.

Сюзанна Романівна била народного депутата Волинця?

Ви бачили сюжет по ICTV? Подивіться, там все зрозуміло. До речі, там Омеля нічого не сказав: ми хабарі не давали, цей канал не купили? Штатний провокатор Волинець кричить, що суддя п`яна і наколота, хоча всі знають, що це нісенітниця. Ну ось, подивитеся знімки, вони достатньо виразні. Ви – жінка, ви йдете на роботу, і раптом бурмило вдвічі більший вас кричить: ви – п`яні. Тут не треба говорити про мораль, це справа для правоохоронних органів. І, напевно, всього цього б не було, якби філолог Наливайченко не вискочив як чорт з табакерки.

ДРУЖИНА ВІДКЛЮЧИЛА МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ З 5 КВІТНЯ

Якби Конституційний суд для роботи вивезли в ліс, позбавили зв`язку і телефонів, то було б можливе якісне рішення суду?

Мої роздуми із цього приводу такі ж малоцікаві, як і ваші. Але я знаю по моїй дружині, що вона відключила всі телефони, вона просто не бере трубку. Цілий вал дзвінків пішов з п`ятого числа, як тільки її призначили доповідачем. І вона перервала на якийсь час відносини навіть з багатьма нашими друзями із спільної політичної тусовки.

Коли свого часу був запущений сайт «П`ятий елемент», на якому публікувалися версії вбивства Гії Гонгадзе і плівки Мельниченка, там з`явився коментар під ім`ям Сюзанни Станік. Комент був такого змісту: г..но, всі г..но. Сюзанна Романівна – імпульсна жінка?

Ми його теж бачили, саме були в Страсбурзі (у той період Сюзанна Станік виконувала обов`язки Постійного Представника України при Раді Європи. – Авт.) і дуже сильно сміялися. Навіщо автор цього сайту, колишній кадебешник Швець (?? – Авт .), адже йому навіть строк вклепали, туди Станік вставив, – незрозуміло. Найцікавіше, що моя дружина читає сайти, але цим її навички Інтернет-користувача і обмежуються. Заходити у форуми, спілкуватися в чатах – вона цього просто не вміє. І коли ми подивилися, звідки був посланий комент, то виявили, що він посланий з адреси постпреда, хоча на той момент в посольстві в нас був уже інший провайдер. І ця електронна адреса була нам недоступна. Я думаю, що Сюзанну хотіли в щось втягнути.

Недавно з`явилася розшифровка телефонних переговорів заступника міністра Кабінету міністрів Олени Лукаш і вашої дружини. Там такі недвозначні натяки, що, мовляв, Сюзанно, твоя позиція дорого коштує, а Федорович сказав, Федорович зробив, він нікого ще не кинув...

Це не розшифровка, це пісня. Я її прочитав. Олену Лукаш я знаю ще з 2004 року. Хоч би зліпили це нормально, а то приписувати Олені слова: Донбас порожняк не гоніт. Якийсь примітив складав цей текст, абсолютно не вивчаючи манеру мови своїх персонажів.

Та й потім, обрання моєї дружини заступником голови Конституційного суду було для неї важким тягарем. Її довго вмовляли. Але люди там недосвідчені, і тому вона погодилася. Сенс їй працювати в суді? Вона була міністром, вона була постпредом, послом. Вона не рветься ні у владу, ні у списки. Але якщо розшифровки, то посадовці за свої вислови повинні нести відповідальність.

Ви піклуєтеся про її охорону?

Так. Займаюся посильною допомогою в приїзді і від`їзді на роботу. Я серйозно побоююся за неї.

У вас поряд з робочим столом стоїть скульптура Феміди.

Її подарував мені на день народження Вадим Зіновійович Рабинович (засновник медіа-холдингу, куди входить і «Столичка». – Авт .). Красива скульптура, думаю, що дорога. Він подарував мені її з натяком на те, хто моя дружина, він дуже її поважає.

Лана Самохвалова