Регіонали захопили зал парламенту, пораненим бютівцям викликали лікарів (фоторепортаж)

Народні депутати від Партії регіонів захопили президію парламенту, яку зранку блокували депутати з фракції “БЮТ-Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, “регіонали” увірвалися до сесійної зали із дверей президії, через які до сесійної зали заходять керівники Верховної Ради.

Депутати із фракції Партії регіонів увірвалися в двері з матюками і розпочали бійку з депутатами від “БЮТ-Батьківщина”, яка тривала не більше хвилини. Серед перших, хто увірвався, були Олександр ВОЛКОВ, Олег ЦАРЬОВ, Олександр ЄФРЕМОВ, Ельбрус ТЕДЕЄВ. Депутати із фракції Партії регіонів зірвали плакат з написом: «Припиніть політичні репресії» і пошматували його.

Певний час “регіонали” перебувають у президії ВР, вони витіснили звідти депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», які стоять біля трибуни парламенту.

До Верховної Ради України прибули бригади “швидкої допомоги”.

Голова в крові у народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина»). М.ВОЛИНЕЦЬ повідомив журналістам, що його побив один із депутатів від Партії регіонів.

«Вдарив зверху по голові столиком з метрової висоти», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ. «Розбита голова, рана тут велика і не відчуваю щелепи», - додав він. Водночас М.ВОЛИНЕЦЬ не назвав прізвище народного депутата, який вдарив його.

Зламали руку в зап’ястку депутату з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимиру БОНДАРЕНКУ. Про це журналістам повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина». В.БОНДАРЕНКА разом із депутатом М.ВОЛИНЦЕМ забрала “швидка допомога”.

Народного депутата України Василя КРАВЧУКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») на носилках винесли із сесійної зали парламенту.

Юрію ГНАТКЕВИЧУ, який почуває себе дуже погано, виміряли тиск, який становить 280 на 100. За словами очевидців, лікарі навіть бояться його транспортувати до лікарні. Врешті Ю.ГНАТКЕВИЧА винесли з зали на ношах.

Лікарі оглянули інших народних депутатів, але освітлення у сесійній залі досить тьмяне і важко розгледіти, кому саме яку надали допомогу.

Близько 20.30 народні депутати з фракції “БЮТ-Батьківщина” залишили сесійну залу парламенту.

Лікарі “швидкої допомоги” також пішли з зали. Зал залишають журналісти.

На даний час у залі лишились депутати від Партії регіонів. Вони стоять у президії та біля трибуни Верховної Ради, деякі сидять на робочих місцях.

Регіонали залишаться в сесійній залі парламенту на всю ніч. Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат від ПР Володимир РИБАК. “Ми повинні забезпечити на ранок нормальну роботу парламенту”, - наголосив він.

Фото УНІАН