Погром у ВР: порівняйте обличчя тих, хто бив, та їхніх жертв (фото, відео)

Ви думали, що стерв’ятники харчуються лише падаллю? І якщо БЮТівці зараз де-факто політичні трупи, значить – все закономірно? Ні.

Вибравши собі жертву, стерв’ятники здатні самі її умертвити. Перетворивши, таким чином, на падаль. Почитайте енциклопедії. До сьогодні здавалося, що бої під час ратифікації харківських угод – найвідчайдушні та найжорстокіші в українському парламенті.

Струс мозку, якщо хто-небудь запам’ятав, Доній лікувавпотім три місяці. Здавалося б, нема межі «досконалості».

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Відео з "Фейсбука" Володимира Ар’єва (НУ-НС)

В середу загін бійців-штурмовиків від Партії регіонів по-звірячому розправилися зі своїми колегами. Вчинили жорстоке, кроваве беззаконня. До того ж розправу ретельно спланували. Виправдати яку неможливо нічим. Тим більше – «політичною необхідністю». Показово: в перших рядах «бійців» від ПР завжди виступають одні й ті ж люди. Вони відмітились 27-го квітня, «засвітились» і тепер. Придивіться уважно до цих облич.

Дмитро Саламатін, керівник «Укрспецекспорту», за сумісництвом (у порушення Конституції) – народний депутат. «Славиться» тим, що нападає зненацька і дубасить жертву головою об стіну. Як варіант – стільцем об стіну.

Олег Царьов. Я пам’ятаю його з 2004-го – боїв за ЦВК (між першим і другом туром). Тоді депутат Царьов відмітився тим, що в одній з бійок зірвав з петель величезні двері; в іншій – кулаком проломив (!) стільницю. За шість років він свої «бійцівські» навики удосконалив..

Петро Цюрко, 208-й номер списку ПР. Особа позбавлена інтелекту.

Ельбрус Тедеєв. Без коментарів…

Продовжувати список?

Ще раз: придивіться до цих облич.

Це – не кримінальні авторитети 90-х. Не фізіономії з листівки «їх розшукує міліція». Це – народні депутати. Парламентарі, прости Господи. Еліта. За яку, між іншим, голосували люди. Це – однопартійці нашого Президента. Який, як перший номер списку ПР, ймовірно, повинен нести відповідальність за витівки своїх підлеглих. Це – суб’єкти, які захищені недоторканністю.

А тепер придивіться до облич їхніх жертв.

Юрій Гнаткевич, 70 років (!!!), пенсіонер.

Василь Кравчук, колишній керівник районної ради.

Володимир Бондаренко. Кадровий парламентарій. Через свою комплекцію, він, бідолашний, просто не встиг утікти.

Михайло Волинець. Шкіра й кістки.

Чи варті кров, переломи, струси, будь-кого іншого, будь-якої ідеології, трибуни, сесії?

Варті?! Вже не кажучи про етику парламентарів. Яка етика?! Змилуйтесь! Люди в своєму житті дві книжки прочитали: Абетку таа Кримінальний кодекс. І це, нажаль, не жарти.

Так от, про стерв’ятники. «Однією з властивостей цього птах а є те, як вона їсть вміст страусиних яєць. Для того щоб розбити тверду шкаралупу, стерв’ятники використовують каміння вагою аж до 500 г. Ці каміння вони знаходять інколи досить далеко від страусиних гнізд і прилітають з каменем в дзьобі до гнізда. Після цього вони починають кидати камінь по яйці, поки воно не розіб’ється. Після декількох невдалих спроб із занадто легким каменем стерв’ятники прилітають з новим, більш важким… Рідкий вміст яйця або вже розбитого зародку, стерв’ятники поїдають прямо на місці.»

А потім виходить Чечетові щось лепече «про конструктивну роботу». Щоразу, спостерігаючи за цим абсолютним рекордсменом з підлабузництва Януковичу, хочеться нагадати Михайлу Васильовичу, як він боягузливо зливав Віктора Федоровича в ГПУ в 2005-му. Я навіть декілька разів нагадувала. Причому на ефірах. Але Михайло Васильович перебивав і знову співав Лідеру осанну . Як і його товариш Болдирєв. Спікери ПР – ні вам, ні нам.

«Стерв’ятники зовсім не бояться близькості людей і в деяких африканських селах часто сидять на дахах хат або на деревах, які ростуть поверед поселень.... Гнізда ... складають хаотичне враження, тим більше що стерв’ятники між гілок, які використовують як будівельні матеріали, охоче вплітають сміття, яке залишили люди. Нерідко можна побачити в гнізді кістки, папір, волокна мотузок. До гнізда стерв’ятники вистилають м’яким матеріалом та волоссям тварин. Залишки їжі, які добувають батьки (зазвичай, падаль) валяються в гнізді до повного гниття».

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Соня Кошкіна, Лівий берег