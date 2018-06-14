Чи посадять Юлію Тимошенко?

Проти Юлії Тимошенко а також її оточення порушили кримінальні справи. Тимошенко фігурує у справі «коштів Кіотського протоколу» в статусі підозрюваної. Будучи прем’єр-мінісром, вона начебто пустила ці кошти не за призначенням – на виплату зарплат і пенсій, а не на екологічні програми. З Юлії Володимирівни взяли підписку про невиїзд.

Також порушено кримінальні справи проти низки її соратників. Зокрема, проти Юрія Луценка, Ігоря Діденка, Анатолія Макаренка, Тараса Шепітька, Тетяни Грицун, Богдана Данилишина. Поновлено також справу десятирічної давності за акцію «Україна без Кучми», у якій фігурують сьогоднішні бютівці… Фактично щотижня викликають у генпрокуратуру на допити Олександра Турчинова – праву руку Тимошенко.

Експерти в один голос кажуть, що над Тимошенко та її оточенням чинять політичну розправу.

При Леоніді Кучмі Тимошенко вже пробували засудити до ув’язнення, але тоді це тільки зіграло їй на руку. Чи вдасться регіональщикам посадити її зараз?

Олександр Волков, колишній нардеп:

Я СПІЛКУВАВСЯ З ЮЛЕЮ, ВОНА СКАЗАЛА, ЩО ГРОШІ НЕ БРАЛА

Вважаю, великою політичною помилкою такі дії проти людей штибу Юлії Тимошенко. Для цього треба мати дуже серйозні аргументи. Навіть якщо вона використала ці гроші не за цільовим призначенням, то не забрала їх собі, а віддала людям. Тому резонанс буде дуже-дуже великий на її користь.

Гадаю, влада навряд чи наважиться її посадити. Це поки що створює їй великий піар. На наступних виборах вона від цього лише виграє. Безумовно, вона краще виглядатиме в цій справі, ніж “регіонали”, доки не буде доведено її вину.

Така справа не на користь владі. Щось схоже було вже при Леоніді Даниловичу. Тоді я теж був проти... Вона ж із абсолютно невідомої дівчинки стала національним героєм.

Я сьогодні зранку спілкувався з Юлею Тимошенко, вона мені сказала, що ці гроші не брала, вони на місці.

Дмитро Корчинський, публіцист:

РОЗПРАВИВШИСЬ З ОПОЗИЦІЄЮ, ВЛАДА ПОРОДИТЬ НЕБАЧЕНЕ ДЛЯ УКРАЇНИ ЯВИЩЕ

Проблема в тому, що в регіоналів, імовірно, є всі законні підстави, аби посадити Юлю Тимошенко. Вони порушили кримінальну справу, а далі вирішуватимуть, наскільки політично вигідно чи не вигідно її саджати. Чи, можливо, обмежитися тільки соратниками, а її залишити на свободі й таким чином мучити.

Зараз виглядає так, що її не саджатимуть. Посадять усіх навколо, а її кримінальна справа буде тривалим і виснажливим судовим процесом.

Зараз Тимошенко виглядає слабшою, ніж коли її хотів посадити Кучма… Проблемв в тому, що корумпована опозиція не може ефективно протистояти корумпованій владі.

Це випливає ось із чого… Проти Януковича та його оточення так і не спромоглися створити нормальні кримінальні справи з економічних злочинів, а реальні кримінальні справи, з реальними фігурантами ми зараз бачимо проти Юлії Тимошенко, її міністрів, найближчого оточення.

Ми ж з вами розуміємо, що країна корумпована повністю, але ж покажіть нам хоч одну кримінальну справу проти знакової особи, доведену до кінця.

Досі в нас була лише одна така кримінальна справа проти знакової особи – Павла Лазаренка. І то, довели її американці, а не ми.

Зараз регіонали зможуть зробити кримінальні справи проти членів колишнього уряду. Тактично це, безумовно погано, оскільки послаблює опозицію, а ми всі зацікавлені в тому, щоб була сильна опозиція, а стратегічно, можливо, й не погано, бо так чи інакше члени будь-якого уряду знатимуть, що в майбутньому можлива помста.

Безумовно, це розправа з Тимошенко, але чи не про розправи ми всі мріємо, коли по телевізору бачимо високопосадовців. Нам би всім хотілося, аби кожна нова влада якомога жорсткіше розправлялася з попередньою владою.

Гадаю, регіонали виграють тактично, але стратегічно можуть програти, бо, можливо, усі ці процеси призведуть в Україні до виникнення нової некорумпованої опозиції. А некорумпована опозиція – сильна опозиція. Тобто розправившись із незручною для себе опозицією, регіонали покличуть до життя зовсім нове і небачене для України явище – чесну опозицію.

Як на мене, для Тимошенко зараз це час, коли потрібно потрошку збирати останні гроші й замовляти політичні замахи.

Тарас Чорновіл, народний депутат:

ОСНОВНЕ – ЦЕ ДИСКРЕДИТАЦІЯ ТИМОШЕНКО

У нашій владі відбуваються досить дивні нелогічні речі…

Юлія Тимошенко може бути точно певна, що її справа має виключно політичний характер: дискредитувати, обмежити її виборні можливості, зв’язати її підписками про невиїзд, якби не персональний момент, який робить її персональним ворогом групи Фірташа. У нього свої претензії до Тимошенко – фінансові. Ця група все-таки домінує в Адміністрації президента і має вирішальні впливи. Відповідно, ця група може й серйозно впливати на Генпрокуратуру. Тому стовідсотково сказати, що справа для Тимошенко закінчиться лише політичним побиттям, я не візьмуся.

Тут може спрацювати наше традиційне крутійство, яке свого часу й Кучма застосовував, коли хотів серйозно притиснути, але не доводити справу до суду. Тобто звинувачення може вестися по тій канві, яка є безперспективною, паралельно висуватимуться інші звинувачення, які не лягатимуть напряму в кримінальну справу. Вони створюватимуть максимальний фон для преси, а основне звинувачення буде те, яке в кінцевому рахунку все одно не матиме якогось продовження.

Що ляже в кінцеву основу справи Тимошенко, поки не відомо. Спочатку Юлія Володимирівна розказувала, що вона ці гроші пустила на пенсію, але сьогодні всі її представники заявляють, що ці гроші лежать на казначейському рахунку. Якщо підтвердиться, що гроші там лежать, то влада отримає два плюси.

З одного боку, це дискредитує Тимошенко в політичному плані перед виборцями, показуючи, що вона їх обманювала, розказуючи, як вона на противагу всьому світовому капіталізму допомагала бідним пенсіонерам. З другого – влада викидає купу іншого компромату. Потім візьмуть і закриють справу через купу різних причин. По-суті, не знявши з неї звинувачень. Тобто дискредитація відбудеться, але садити не будуть.

Гадаю, такий варіант найімовірніший.

Щодо відновлення кримінальної справи проти Шкіля… Гадаю, вона більше спрямована проти іншого лідера «України без Кучми» – Луценка, ніж проти самого Шкіля. А також щоб ті люди, які уміють організовувати акції, не могли серйозно в них включитися на даному етапі.

Але основне – це дискредитація Тимошенко.

Віктор Небоженко, політолог:

РЕГІОНАЛИ ХОЧУТЬ, АБИ ТИМОШЕНКО ВТЕКЛА ЗА КОРДОН

З Тимошенко може бути три варіанти розвитку подій. Регіонали, звичайно, хочуть її посадити, але це зробить з неї героя, жертву влади. Це добре зрозуміло. Тому, гадаю, садити Тимошенко – не найкращий варіант і це не так легко зробити.

Другий варіант – просто натяком погрожувати посадити її в СІЗО, бо це спосіб витіснити її за кордон. Насправді регіонали хочуть, аби Тимошенко втекла за кордон, але це буде її остання політична помилка і кінець її політичної кар’єри.

Третій варіант – можливий ексцес – коли хтось із підлеглих сьогоднішній владі зробить щось таке, що їй може стати погано, чимось їй зашкодити. Це найгірший варіант. Вони ж розводять руками, кажучи: «Ми ж не хотіли вбивати Гонгадзе, але він чинив опір». Щось таке...

Гадаю, Тимошенко таки не садитимуть, бо вона підніме світову спільноту, зрештою, тут є олігархічні... ой, політичні сили, які не хочуть арешту такого рівня, бо вслід за Тимошенко зможе сісти будь-який інший політик.

Та більш страшною є бійка у ВР. Це не бійка за голосування, а просто побиття одних депутатів іншими в умовах безкарності. Криміналізація політиків перемістилася на найвищий ешелон української влади – у законодавчий орган. Тепер кожен нижчестоящий орган може спокійнісінько розправлятися з опонентами силою, не вдаючись ні до голосувань, ні до громадських думок. У райраді кожен тепер може сказати: «А чому я не можу побити ногами чи кріслом меншість?»

Тепер сила застосовуватиметься набагато частіше, ніж це прийнято в демократичних державах.

Опитала Ксеня Лесів