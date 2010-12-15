Проти Тимошенко порушили кримінальну справу, яка «тягне» на 10 років

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після допиту у Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Терор проти опозиції продовжується – системний, злагоджений, і саме головне - без уваги до будь-якого закону або Конституції. Тільки що у слідчого я з’ясувала, що проти мене особисто порушено кримінальну справу як раз за те, що нібито екологічні гроші були у кризу направлені на пенсії, що я зробила великий злочин, що я людям заплатила пенсії під час кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також повідомила, що слідчий під час допиту спробував застосувати до неї міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. «Без адвоката вони не мали права робити абсолютно ніяких слідчих дій, але вони щось там робили, хотіли пред’явити мені обвинувачення, хотіли пред’явити підписку про невиїзд, але без адвоката вони цього не мають права робити», - зазначила вона.

«ЯНУКОВИЧ переступив межу, за якою йому вже прийдеться відповідати за кожну репресію, яку він робить проти опозиції, і за те, що він робить сьогодні проти всіх громадян України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час у ГПУ кажуть, що слідчі порушили кримінальну справу щодо екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за перевищення влади або службових повноважень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що ці обвинувачення пред’явлені на підставі ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).

«ТИМОШЕНКО знаходиться на підписці про невиїзд. Обвинувачення їй не пред’явлено і вона знаходиться у статусі підозрюваної», - відзначили у Генпрокуратурі.

Вказана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання на строк від 7 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, сама ТИМОШЕНКО повідомила, що слідчий під час допиту спробував застосувати до неї міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. «Без адвоката вони не мали права робити абсолютно ніяких слідчих дій, але вони щось там робили, хотіли пред’явити мені обвинувачення, хотіли пред’явити підписку про невиїзд, але без адвоката вони цього не мають права робити», - зазначила вона.