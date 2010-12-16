Турчинов думає, що ГПУ шитиме йому справу десятирічної давності
Звинувачень як службовцю не придумали
Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що Генеральна прокуратура України може порушити проти нього кримінальну справу за акцію "Україна без Кучми".
Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, таке припущення він зробив в ефірі радіо "Свобода".
"Думаю, влада піде на те, щоб реанімувати справи "Україна без Кучми" або "Повстань, Україно!", тому що реальних звинувачень щодо моєї діяльності на посаді першого віце-прем‘єр-міністра України вони не змогли придумати", - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2000 року, після того як у Верховній Раді були оприлюднені "плівки Мельниченка", представники опозиції створили комітет захисту Конституції "За Україну без Кучми".
15 грудня 2000 року організація почала акцію громадянської непокори "Україна без Кучми": у Києві на Майдані Незалежності були встановлені намети, щодня проходили мітинги.
Кульмінацією акції стали події 9 березня 2001 року, коли біля Адміністрації Президента відбулися зіткнення між опозиціонерами і міліцією. Серед затриманих виявилися члени УНА-УНСО, зокрема тодішній лідер УНА-УНСО Андрій ШКІЛЬ. Десять осіб були звинувачені в організації масових заворушень і засуджені до ув’язнення на терміни від двох з половиною до трьох з половиною років. А.ШКІЛЬ провів у СІЗО 13 місяців. Вийти на волю він зміг завдяки мандату народного депутата, який отримав, перебуваючи під арештом, в результаті перемоги на виборах у 121-му мажоритарному окрузі (Львівська область). У 2003 році ПАРЄ визнала заарештованих учасників акції 9 березня політичними в’язнями.
14 грудня 2010 року у ЗМІ з’явилась інформація щодо поновлення розслідування справи організаторів акції громадянської непокори "Україна без Кучми".