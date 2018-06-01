Світ після «Beatles», або Навіщо Україні телеканал української музики для мовлення на закордон

Beatles перемогли гігантську машину радянської пропаганди – хоча у 60-70-х у неї на руках були чималі козирі (від польоту в космос до революційного підйому в країнах «третього світу»). І все-таки музика Beatles виявилася переконливішою.

Чому? Справа в тому, що четверо хлопців з Ліверпуля стали символом нової Британії - післявоєнної епохи «цегляних університетів» (на противагу традиційним - елітарним), та соціальних ліфтів, що розкрили двері в кінці 50-х. Новий устрій життя потребував нових символів та способів самовираження - і Beatles стали для нього і тим, і іншим. Вони запропонували свою систему відліку - і перемогли, оскільки конкуренти були нудні, вимагали суворої регламентації життя і майже не залишали місця для особистої свободи.

Хоча епоха, що породила Beatles, остаточно зійшла нанівець до середини сімдесятих, легенда про неї згадується до цих пір.

Щось схоже ми спостерігаємо і зараз: «помаранчева революція» перетворила (на певний час) Україну з «якоїсь країни на пострадянському просторі» в «державу Україна» і змусила світове співтовариство звернути пильнішу увагу на цю частину європейської території.

Але після п`яти років кількість захоплених відгуків про Україну істотно скорочується. Мало того, через пропаганду ззовні Україна перетворилася мало не в «ініціатора безладу».

Тепер керівництву Україні доведеться заново будувати імідж країни. А головним досягненням України повинні стати талановиті та творчі люди.

«М`яка сила»

«Коли я чую слово« культура », я знімаю з запобіжника свій браунінг» - відому фразу націонал-соціаліста Ганса Йоста (яку частенько приписують нацистському пропагандисту Гебельса) цитують як іронічний коментар з приводу позиції людини, яка заперечує гуманістичну цінність культури та її суспільну роль.

І заперечувати її безглуздо – роль гуманітарної складової в просування іміджу країни незаперечний: кінофільми, музика і т.п. роблять більше, ніж чергові заяви політиків.

Основою будь-якого гуманітарного впливу є, безперечно, мова. Прекрасно розуміють цю обставину, наприклад, в Росії, яка веде жорстку боротьбу за розширення сфери застосування російської мови за кордоном.

У результаті в Україні вже скасовано дубляж фільмів українською мовою, значно зріс відсоток російської на радіостанціях, в ефір знову допущені російські телеканали, випускні іспити в школі дозволено складати російською мовою (а зараз Москва підштовхує до того, щоб і вступні іспити до ВНЗ також можна було складати «на великом и могучем» ) і т.п.

Головним реципієнтом культурного впливу переважно є молодь. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов на форумі «Захист російської мови, культури і російськомовного населення в країнах СНД І Балтії» заявив, що мігранти, які приїздять до будь-якої країни, через певний час «втрачають» наступне покоління. «Мігранти у другому, у третьому поколінні вже не говорять мовою батьків. Таким чином, втрачають культурні і соціокультурні внутрішньородінні зв`язки, які є надзвичайно важливим чинником, зокрема для соціальної стабільності в країні, в якій ці родини проживають», - сказав російський посол і чесно закликав російських співвітчизників шукати шляхи вирішення саме цього питання.

Для України це тим більш актуально, оскільки саме молодь становить основу останніх хвиль еміграції. І якщо для цієї молоді нічого не робити вже зараз, то через кілька років можна буде забути про чисельну діаспору в багатьох зарубіжних країнах (чим так пишається офіційний Київ), яка ототожнює себе саме з Україною: нинішні об`єднання українців за кордоном розраховані зовсім на іншу вікову категорію і не завжди відповідають сучасним реаліям.

Рупор України

Головний інструмент в цій роботі – телебачення. Деякі кроки начебто радують: «Euronews» скоро заговорить українською мовою (правда, робота ця почалася ще за «ненависного помаранчевого режиму»), «Перший національний» ось-ось має почати трансляцію на Росію через супутник НТВ + (подарунок Медведєва).

Знайшлися гроші і на іміджеву програму - на 2010 рік МЗС виділили 9,2 млн. грн, з яких компанія-підрядник більшу частину витратить на створення і показ 3- хвилинних міні-роликів на провідних телеканалах - Euronews, CNN та інших. Ще один 15-хвилинний відеофільм має бути знятий для презентації на виставках, конференціях, ярмарках.

Але якщо бути далекоглядним, то ставку у просуванні бренду «Україна» треба робити на щось таке, що не буде піддано політичній кон`юнктурі і не розсіється як дим після чергових виборів.

Одним з дієвих варіантів ефективного просування позитивного образу України, а також збереження перспектив існування лобі за кордоном ( в особі діаспори) міг би стати сучасний телеканал, що транслюватиме українську музику на закордон.

Українське іномовлення було розвинуте ще з часів СРСР. "Оскільки українська діаспора величезна, то Радянський Союз використав можливості мовлення українською мовою з точки зору ідеологічних інструментів", - говорить керівник корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко.

І не дивно, що першими про музичний телеканал заговорила саме українська діаспора. Об`єднання українців Росії (ОУР) напередодні засідання гуманітарного підкомітету Українсько-Російської міждержавної комісії написало 22 жовтня лист міністру культури і туризму України М. Кулиняку, голові Державного комітету телебачення і радіомовлення України Ю. Плаксюку, голові Державного комітету України з справах національностей та релігій Ю. Богуцькому, а також міністру освіти і науки України Д. Табачнику. Серед інших проблем українська діаспора вказала, що в неї існує потреба в телеканалі української музики. Так, як це практикується провідними державами світу. Наприклад, в Італії є Italianmusik, у Німеччині - Viva, у Франції - MCM France, у Росії - відразу два телеканали, які транслюють пісні виключно російською мовою - Ru.tv і MusikBox.ru.

«Українська музика - це реальне надбання України, яке не підвладне часу, кон`юнктурі і політичній ситуації» - слова діаспори в листі українським чиновникам, з якими важко не погодитися.

І хоча тему музичного телеканалу для діаспори підняли українці Росії, немає сумнівів, що їх ініціативу підтримає діаспора і в інших країнах - США, Канаді, Євросоюзу і т.д.

Цікаво, що публічну підтримку такому телеканалу вже висловили державні чиновники (про щирість їхніх заяв судити поки не будемо). Той же Табачник заявляв ще на початку року в Москві: «До ініціативи створення музичного каналу, який би мовив на закордон, я ставлюся позитивно». При цьому він визнав, що в силу економічних складнощів і урізання бюджету це питання може вирішуватися тільки за рахунок недержавних коштів. «Якщо хтось буде його (телеканал - ред.) просувати», - додав міністр.

Особливу увагу телеканалу приділяє також посол України в Росії Володимир Єльченко - і навіть вважає його одним із пріоритетів своєї діяльності. "Одним з іміджевих проектів, які посольство хоче реалізувати в РФ, є відкриття музично-розважального каналу для молоді", - розповів він на своїй першій на посаді посла прес-конференції у Москві.

Дипломат вважає, що подібний телеканал істотно допоміг би українській діаспорі. "Нам такий канал життєво необхідний", - підкреслив Єльченко і додав: «Попит на такий продукт є. А ось каналу такого на сьогодні немає, є канали новинні, але вони не представляють такого інтересу для широкого кола публіки".

Зацікавленість українського МЗС в українському музичному телеканалі зрозуміла – робота з діаспорою лежить у їх сфері відповідальності. Очевидно також і те, що саме зовнішньополітичне відомство має підтримати роботу зі створення такого ресурсу: рекомендувати йому іноземних партнерів, а також просувати телеканал в місцеві кабельні мережі іноземних держав.

І при цьому - не лише в регіони, де живуть українці. Адже цільова аудиторія цього телеканалу не тільки українці - етнічні рамки для такого проекту з самого початку тісні. Музика легко подолає мовні бар`єри. Весь світ чудово розумів, про що насправді співали Beatles, навіть не знаючи текстів їх пісень. Це означає, що знання української мови не є обов`язковим для потенційних глядачів українського музичного телеканалу.

Крім того, саме українська музика може стати вагомою часткою позитивного образу країни - поряд зі спортом (ЄВРО-2012, Андрій Шевченко, брати Кличко і т.п.). Як, наприклад, Андрій Данилко під «сердючним» соусом подає глядачам веселу і доброзичливу, Олег Скрипка - самобутню, а «Океан Ельзи» - ліричну Україну. Очевидно, що для утвердження позитивного іміджу України вони зробили більше, ніж усі «патріотичні політики» і держпрограми разом узяті. Яскравий приклад цього – перемога Руслани на Євробаченні.

А показати дійсно є що. Незважаючи на те, що україномовна музика в самій Україні знаходиться не в не дуже привабливому стані, талановитих виконавців і груп сьогодні більш ніж достатньо. Немає також і тіні сумніву, що популярністю такий телеканал користувався би і всередині країни.

Цікаво, що саме україномовні групи найбільш затребувані і популярні саме за кордоном: ті ж ОЕ та Скрипка, а також Бумбокс, Гайдамаки чи Божичі виступають там частіше, ніж в Україні. У Росії, наприклад, їх концерти у відомих московських клубах забиті шанувальниками «під зав`язку» завжди.

Така популярність пояснюється тим, що в умовах «розкрученого» російськомовного сегменту, іменованому шоу-бізнесом («два притопа три прихлопа», де панують групи на кшталт «Мобильные блондинки» і «Пающие трусы»), україномовний сегмент музики разюче відрізняється в кращу сторону. Через вужчий сегмент аудиторії (і як наслідок – високу конкуренцію) україномовні виконавці змушені робити дійсно якісний музпродукт. І, звичайно ж, свою позитивну роль відіграє природна мелодійність української мови.

Світ «після Beatles» суттєво відрізняється від світу до них, і цей досвід може бути запозичений і повторений в нових умовах. Успіх української музики обіцяє Україні безліч виграшів, у всіх сферах життя. Є й гарний потенціал для його реалізації. Потрібно лише зробити перший крок. Потім другий і третій...

Дмитро Сучай, представник українського молодіжного проекту VECHEERka.RU(Москва)