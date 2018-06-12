Віхи тижня: опозиція - в суді, влада – в Почаївській лаврі і рецепт енергетичної капітуляції від Азарова

Юлія Тимошенко і Юрій Луценко зустрілися в залі суду – лідер «Батьківщини» виявляла підтримку колишньому міністрові свого уряду. Сама Юлія Володимирівна нарікає на інформаційну блокаду і продовжує знайомитися зі своєю кримінальною справою. Віктор Янукович привітав із Різдвом тільки православних, забувши про греко-католиків. Микола Азаров не виключає створення газотранспортного консорціуму для експлуатації української ГТС за участю Росії і ЄС.

Поки країна відходила від святкування Нового року і готувалася зустрічати православне Різдво, в інформаційному просторі панувала Юлія Тимошенко. Екс-прем`єр зуміла сумістити візити в Генеральну прокуратуру і демонстрацію підтримки Юрієві Луценку в залі Апеляційного суду. Там лідер «Народної самооборони» намагався оскаржити рішення Печерського суду про арешт на два місяці, але безуспішно. Слабкою втіхою для Юрія Віталійовича стала можливість розповісти у властивій йому гумористичній манері про порядки і мешканців Лук’янівського СІЗО, де після цих одкровень посилили режим утримання. Луценко, можливо, ще не повністю усвідомив, що із зміною Президента порядки змінилися і в правоохоронних органах, які без зайвих сантиментів готові до переслідування опозиції.

Юлія Тимошенко зуміла прорватися в ефір на 5 каналі, де не сяяла красномовством. Лідер «Батьківщини» не стала приховувати зацікавленості в швидкому проведенні парламентських виборів, підкресливши, що «місцевих виборів не було». Найближча дата зустрічі екс-прем`єра з потенційними виборцями призначена на 22 січня, День Соборності, який Юлія Володимирівна закликає відзначити на Майдані, а не на Софійській площі. Поки спілкування віч-на-віч з максимальною кількістю прихильників – найбільш ефективний спосіб комунікації для лідера «Батьківщини», яка нарікає на інформаційну блокаду з боку центральних телеканалів.

Слідчі Генеральної прокуратури, до яких Юлія Тимошенко має геть не теплі почуття, запевняють, що не збираються брати її під варту, оскільки екс-прем`єр не порушує правил підписки про невиїзд. Цікаво, чи вистачить у служителів Феміди мудрості не призначати на 22 січня черговий допит Тимошенко, з якого вона в образі великомучениці вирушить на Майдан? Єдина надія на те, що це буде субота – вихідний.

Казус Януковича

Президент, чия прихильність православ`ю знаходила багатократні підтвердження, привітав із Різдвом тільки православних, не згадавши про греко-католиків. На щастя, Віктор Янукович не став розділяти на правильних (МП) і неправильних (КП) православних віруючих в Україні. Втім, Віктор Федорович не забув відзначити, що саме 5 останніх років для незалежної України були найбільш складними. Його тезко Ющенко, який практично не з`являється в інформаційному просторі, навряд чи відповість на важкий камінь у свій город. Зате виборцям Партії регіонів ця президентська теза сподобається.

Мимовільне розділення християн на тих, кого Янукович привітав, і кого він не не привітав, добре вписується в концепцію «Русского міра», яку проштовхує Російська православна церква Сам глава держави від початку перебування на посаді регулярно спілкується тільки з предстоятелем УПЦ (МП) Володимиром, практично ігноруючи лідерів інших конфесій. Навряд чи таким чином можна забезпечити «зшивання» країни і ефективне управління нею.

Капітуляція Азарова

Прем`єр-міністр України тим часом не тільки бадьоро відрапортував про виконання на 99% прибуткової частини бюджету-2010, але й пообіцяв продовжити боротьбу за зміну формули ціни на російський газ. Ради цього Микола Янович готовий навіть піти на реанімацію ідеї про створення газотранспортного консорціуму (ГТК) за участю Росії і Європейського Союзу. Ця ідея зародилася ще на завершальному етапі президентства Леоніда Кучми, але не була повноцінно реалізована. Повернутися до неї не проти в Москві і Брюсселі, при цьому висока ймовірність, що Київ виявиться міноритарним партнером при створенні ГТК, адже його фінансові і політичні ресурси набагато більш обмежені. «Газпром» у рукаві має козир – «Північний потік», будівництво якого обіцяють завершити восени цього року. Тому від українського керівництва потрібні рішучі і оперативні дії, здатності до яких воно поки не демонструвало.

Євген Магда