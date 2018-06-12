Віхи тижня: опозиція - в суді, влада – в Почаївській лаврі і рецепт енергетичної капітуляції від Азарова
Тимошенко і Луценко зустрілися в залі суду... Янукович привітав з Різдвом тільки православних, забувши про греко-католиків...
Юлія Тимошенко і Юрій Луценко зустрілися в залі суду – лідер «Батьківщини» виявляла підтримку колишньому міністрові свого уряду. Сама Юлія Володимирівна нарікає на інформаційну блокаду і продовжує знайомитися зі своєю кримінальною справою. Віктор Янукович привітав із Різдвом тільки православних, забувши про греко-католиків. Микола Азаров не виключає створення газотранспортного консорціуму для експлуатації української ГТС за участю Росії і ЄС.
|Тимошенко, Луценко
Юлія Тимошенко зуміла прорватися в ефір на 5 каналі, де не сяяла красномовством. Лідер «Батьківщини» не стала приховувати зацікавленості в швидкому проведенні парламентських виборів, підкресливши, що «місцевих виборів не було». Найближча дата зустрічі екс-прем`єра з потенційними виборцями призначена на 22 січня, День Соборності, який Юлія Володимирівна закликає відзначити на Майдані, а не на Софійській площі. Поки спілкування віч-на-віч з максимальною кількістю прихильників – найбільш ефективний спосіб комунікації для лідера «Батьківщини», яка нарікає на інформаційну блокаду з боку центральних телеканалів.
Слідчі Генеральної прокуратури, до яких Юлія Тимошенко має геть не теплі почуття, запевняють, що не збираються брати її під варту, оскільки екс-прем`єр не порушує правил підписки про невиїзд. Цікаво, чи вистачить у служителів Феміди мудрості не призначати на 22 січня черговий допит Тимошенко, з якого вона в образі великомучениці вирушить на Майдан? Єдина надія на те, що це буде субота – вихідний.
Казус Януковича
|Архієпископ Володимир і Віктор Янукович під час різдвяного богослужіння у Свято-Успенській Почаївській Лаврі
Мимовільне розділення християн на тих, кого Янукович привітав, і кого він не не привітав, добре вписується в концепцію «Русского міра», яку проштовхує Російська православна церква Сам глава держави від початку перебування на посаді регулярно спілкується тільки з предстоятелем УПЦ (МП) Володимиром, практично ігноруючи лідерів інших конфесій. Навряд чи таким чином можна забезпечити «зшивання» країни і ефективне управління нею.
Капітуляція Азарова
|Віктор Янукович і Микола Азаров під час зустрічі в Києві. 5 жовтня
Євген Магда