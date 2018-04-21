Помаранчеві створили коаліцію. Тимчасову

Під час засідання Підготовчої депутатської групи депутати Нашої України, БЮТ і Соцпартії виявили одностайність у відмові підтримати кандидатуру комуніста Мартинюка на посаду голови робочої групи. Щоправда, і своєї не запропонували.

Розпочали, як завжди, з переклички. Зібралися всі - 31 депутат, як і передбачено квотою від кожного блоку. Шойно засіли, як практично майже одразу оголосили спочатку півгодинну перерву, а потім – і триденну.

Проблема (хоча для них це – зовсім не проблема, а так, “робоче питання”) виникла одразу, як було поставлено питання про обрання голови робочої депутатської групи. Кандидатуру Адама Мартинюка, представлену регіоналами та комуністами, помаранчеві однозначно відхилили. Вийшло 14 “підтримую” з боку ПР та КПУ проти 17 “не підтримую” БЮТ, СПУ та НУ. Своєї кандидатури помаранчеві не запропонували. Чи була це ситуативна коаліція, тобто звичайна домовленість, чи голосували без такої, так і не відомо – представники трьох блоків зникли з залу через інші двері, поки журналісти чекали їх у вестибюлі.

Спікер (поки що) Володимир Литвин висловив думку, що такі дії «Нашої України», СПУ та БЮТ пов’язані з тим, що або немає домовленості про коаліцію, або небажанням розкривати карти щодо її створення: «В основі лежить недомовленість про коаліцію, а також небажання віддавати важелі впливу тій чи іншій політичній силі в процесі підготовки до першої сесії, хоча проблем виникає багато», - сказав він.

Для ясності питання слід уточнити, що посада голови робочої групи передбачає керування процесом підготовки Ради і депутатів до сесії. У тому числі – вирішення житлового питання для обранців, які вже рвуться до Києва і дуже хочуть отримати тут житло. Особливо – новобранці: “Сьогодні починають штурмувати готель «Київ», щоб поселити народних депутатів», - сказав журналістам Литвин. Також, за його словами, надходили вимоги про отримання житла й від тих, хто в минулому скликанні отримав квартиру в Києві або компенсацію за неї. Й це – при тому, що депутатське житло не лише залишається за ними, але й деякі обранці вже мають по кілька квартир, наданих державою.

Віце-спікер (поки що) Адам Мартинюк вважає, що “«Наша Україна», СПУ та БЮТ не мають єдності”. Він висловив припущення, що помаранчеві не назвуть кандидатуру й до наступного засідання групи, яке відбудеться у понеділок: «Їх, мабуть, цікавить дата проведення сесії з однією метою, щоб потім проігнорувати подальші засідання підготовчої групи, бо не має єдності, а вони не хочуть цього показувати”. Мартинюк звернув увагу, що саме через ці політичні сили відбувається затримка прийняття рішення – оскільки вони мають контрольний пакет голосів. «Якщо не можуть вирішити це питання 17 осіб, то 243 вирішити буде не легше», - сказав він про обрання голови ВР.

Між тим, поки депутати спілкувалися у закритому режимі, серед журналістів пройшла чутка, про те, що все ж певні посади помаранчеві вже розділили, й Петро Порошенко вже готується зайняти крісло Голови ВР.

Діомідій Суббота