Віхи тижня: війна з Бандерою, демократія з чеським акцентом і анонсоване кровопролиття
Цікаво, яку тактику для утихомирення невдоволення від майбутнього продажу землі з боку комуністів і народників, які підбирають сьогодні крихти зі столу влади, виберуть на Банковій...
Позбавлення Степана Бандери звання «Героя України» викликало обурення місцевої влади в Західній Україні. Чеський єврокомісар і уряд Чехії дали Україні урок демократії. Міністр внутрішніх справ вважає, що День Соборності буде затьмарений кровопролиттям.
Воювати з історією – заняття негідне. Інколи здається, що українські політики забувають про цю прописну істину. Як уявляється, провина Віктора Ющенка, що похапцем кинув (інакше не скажеш) звання «Героя України» лідерові ОУН, і команди Віктора Януковича, яка почала в судах боротися за відміну цього рішення, однакова. Ні один, ні другий Віктор не добився обіцяної консолідації суспільства. У результаті на захист героїчного статусу націоналіста стали представники місцевої влади в регіонах, що живуть із гаслом «Бандера, – наш герой!», та Юлія Тимошенко – переважно з політичної кон`юнктури. Шукати компроміс бандерівці і політичні спадкоємці його супротивників не збираються.
|Богдан Данилишин
Віктор Янукович кинувся рятувати ситуацію, закликав підлеглих добитися відміни моніторингу Ради Європи відносно України. Зі зрозумілих причин, зробити це найближчим часом буде непросто. Президент пообіцяв створити модель Конституційної асамблеї для продовження реформування Основного Закону і завершити перебудову судової системи з урахуванням пропозицій Венеціанської комісії. Кажуть, що до складу розробників нової редакції Конституції увійдуть нардепи, які що відзначилися 16 грудня в побитті бютівців - Дмитро Саламатін і Петро Цюрко, – виключно для забезпечення конструктивності конституційного процесу.
Якщо говорити серйозно, то глава держави вимагає від підлеглих завершити дерегуляцію (Анатолію Могильову дісталося на горіхи за не скасований досі техогляд автомобілів) і впритул перейти до земельної реформи. Цікаво, яку тактику для втихомирення невдоволення від майбутнього продажу землі з боку комуністів і народників, які підбирають сьогодні крихти зі столу влади, виберуть на Банковій. Втім, судячи з того, як зараз проходять голосування в парламенті, вибір невеликий: або безстороннє ігнорування, або досягнення домовленостей через голови партійних вождів, які робили публічні заяви.
|Анатолій Могильов
Продовжує демонструвати готовність до здійснення пенсійної реформи Сергій Тігіпко. Віце-прем`єр уже почав обговорення її перспективи з представниками громадськості, хоча досі не зрозуміло, що саме обговорюють – доля відповідного урядового законопроекту більшості співгромадян незрозуміла. Судячи з того, які питання опиняються у сфері компетенції Сергія Леонідовича, з нього хочуть зробити за підсумками роботи в уряді Азарова «опудало реформатора» - щоб іншим не кортіло.
|Володимир Литвин
Євген Магда