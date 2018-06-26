Віхи тижня: війна з Бандерою, демократія з чеським акцентом і анонсоване кровопролиття

Позбавлення Степана Бандери звання «Героя України» викликало обурення місцевої влади в Західній Україні. Чеський єврокомісар і уряд Чехії дали Україні урок демократії. Міністр внутрішніх справ вважає, що День Соборності буде затьмарений кровопролиттям.

Воювати з історією – заняття негідне. Інколи здається, що українські політики забувають про цю прописну істину. Як уявляється, провина Віктора Ющенка, що похапцем кинув (інакше не скажеш) звання «Героя України» лідерові ОУН, і команди Віктора Януковича, яка почала в судах боротися за відміну цього рішення, однакова. Ні один, ні другий Віктор не добився обіцяної консолідації суспільства. У результаті на захист героїчного статусу націоналіста стали представники місцевої влади в регіонах, що живуть із гаслом «Бандера, – наш герой!», та Юлія Тимошенко – переважно з політичної кон`юнктури. Шукати компроміс бандерівці і політичні спадкоємці його супротивників не збираються.

Україні тим часом показали (хай і за закритими дверима) жовту картку. Єдиний з єврокомісарів, який закінчив МДІМВ, Штефан Фюле під час переговорів у Києві встиг виявити підтримку Юлії Тимошенко і стримано висловитися про перспективи підписання угоди про політичну асоціацію України і ЄС. Чеський дипломат, судячи з публікацій західної преси, зумів повною мірою донести до Віктора Януковича стурбованість Євросоюзу вибірковістю українського правосуддя, і закликав сприяти становленню сильної опозиції і незалежних ЗМІ. Куди красномовнішим виявилося чеське МВС, що надало політичний притулок екс-міністрові економіки України Богдану Данилишину. У Празі не дуже повірили висунутим українською юстицією звинуваченням, і дозволили колишньому чиновникові одержати свободу.

Віктор Янукович кинувся рятувати ситуацію, закликав підлеглих добитися відміни моніторингу Ради Європи відносно України. Зі зрозумілих причин, зробити це найближчим часом буде непросто. Президент пообіцяв створити модель Конституційної асамблеї для продовження реформування Основного Закону і завершити перебудову судової системи з урахуванням пропозицій Венеціанської комісії. Кажуть, що до складу розробників нової редакції Конституції увійдуть нардепи, які що відзначилися 16 грудня в побитті бютівців - Дмитро Саламатін і Петро Цюрко, – виключно для забезпечення конструктивності конституційного процесу.

Якщо говорити серйозно, то глава держави вимагає від підлеглих завершити дерегуляцію (Анатолію Могильову дісталося на горіхи за не скасований досі техогляд автомобілів) і впритул перейти до земельної реформи. Цікаво, яку тактику для втихомирення невдоволення від майбутнього продажу землі з боку комуністів і народників, які підбирають сьогодні крихти зі столу влади, виберуть на Банковій. Втім, судячи з того, як зараз проходять голосування в парламенті, вибір невеликий: або безстороннє ігнорування, або досягнення домовленостей через голови партійних вождів, які робили публічні заяви.

Звернула на себе увагу заява міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова: той вважає, що на скликаному 22 січня на Майдані Юлією Тимошенко мітингу можливе кровопролиття. Опозиціонери справедливо назвали позицію Могильова залякуванням і пообіцяли, що День Соборності пройде мирно. З урахуванням нинішніх особливостей у відносинах із Фемідою сумнівно, щоб хтось із опонентів Януковича горів бажанням отримати звинувачення в організації масових безладів. Такий варіант не виглядає фантастичним. Генеральний прокурор Віктор Пшонка тим часом розчарував усіх, хто вірив у його професіоналізм – він під слушними приводами вже вдруге ігнорує прагнення депутатів почути його звіт із парламентської трибуни.

Продовжує демонструвати готовність до здійснення пенсійної реформи Сергій Тігіпко. Віце-прем`єр уже почав обговорення її перспективи з представниками громадськості, хоча досі не зрозуміло, що саме обговорюють – доля відповідного урядового законопроекту більшості співгромадян незрозуміла. Судячи з того, які питання опиняються у сфері компетенції Сергія Леонідовича, з нього хочуть зробити за підсумками роботи в уряді Азарова «опудало реформатора» - щоб іншим не кортіло.

Прийнятий парламентом закон «Про доступ до публічної інформації» потішив усіх прихильників максимальної прозорості органів державної влади. Схоже, громадянське суспільство в постійній боротьбі з тими, хто нами управляє, завоювало невеликий інформаційний плацдарм. Єдиний мінус – ніхто не може дати гарантії, що чиновники будуть якісно його виконувати. Та й парламентаріїв, судячи з заяви Володимира Литвина, куди більше турбують перспективи збереження нинішнього скликання до осені 2012 року. Народні обранці, які пропрацювали всього тиждень після новорічних свят, пішли на планові канікули, після завершення яких планують оформити пролонгацію своїх повноважень. Заклик першого президента Леоніда Кравчука, що запропонував Януковичу викинути непотріб з Верховної Ради, залишився голосом волаючого в пустелі.

Євген Магда