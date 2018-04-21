Лідери української політики і держави зустрілись у Президента

Відбулся зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з робочою групою щодо підготовки до позачергових парламентських виборів У зустрічі взяли участь глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, Постійний представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ, голова Ради громадськості при Президентові України Іван ПЛЮЩ. Від Кабінету Міністрів України на зустріч запрошені перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олена ЛУКАШ. Від коаліції - перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК, голова фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, голова фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, заступник голови фракції СПУ Сергій МАТВІЄНКОВ, заступник голови фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, заступник голови фракції КПУ Валентин МАТВЄЄВ, керівник Головного юридичного управління Верховної Ради України Михайло ТЕПЛЮК. Від опозиції - голова фракції блоку «Наша Україна» В`ячеслав КИРИЛЕНКО, голова фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, заступник голови фракції блоку «Наша Україна» Микола ОНІЩУК, заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат України Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, народний депутат України Віктор ШВЕЦЬ, народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Ющенко закликав шукати відповідь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з робочою групою щодо підготовки до позачергових парламентських виборів закликав шукати відповідь для виходу з політчиної кризи.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що чудово розуміє те, що є політичні сили, які за жодних обставин не будуть погоджуватись на дострокові вибори.

«Це їхня політична позиція. Але наша мета – конструктивним здоровим політичним силам знайти консолідовану відповідь на поставлені питання», - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО закликав шукати «достатньо швидку відповідь на вихід із політичної кризи. У вас немає часу на те, щоб це рішення гальмувалось. 5 днів працює робоча група, 5 днів, колеги. Два ключових питання: дата проведення дострокових виборів і пакет, який необхідно прийняти, щоб забезпечити ці вибори на правовій основі, на достатній фінансовій основі і таке інше. Очевидно це не є таким складним завданням».

В.ЮЩЕНКО припустив, що якщо питання так затягується, то, очевидно, у гру вступають уже «політичні спекуляції. Хтось хоче бачити країну в політичній кризі ще багато місяців».

Водночас заявив, що його указ про дострокові вибори обов’язково буде виконано

Водночас Віктор Ющенко заявив, що його указ про дострокові вибори обов’язково буде виконано.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з політичної кризи необхідно виходити дуже швидко, в тому числі і з парламентської. Він нагадав, що нещодавно між ним і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ були досягнуті принципові домовленості, які, на його думку, дають можливість учасникам переговорного процесу «отримати нову динаміку і знайти політичне порозуміння».

Президент підкреслив, що він виходив і виходить з того, що ніякої допомоги по правовому врегулюванню дій Президента від ВР не потрібно.

«Щоб ви вірно зрозуміли ваше місце у переговорному процесі. Я не прошу нічийого акцепту на мої укази. Укази повинні виконуватись. Я не прошу якихось тлумачень, амністій. Указ Президента про дострокові вибори буде виконано», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що став свідком того, що присутні політичні сили впродовж останніх 4 місяців не зустрічались. В той же час, за словами В.ЮЩЕНКА, половина народних депутатів на засідання парламенту не ходить. Він нагадав, що більше 170 депутатів написали заяви про складення повноважень народного депутата. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на ці та інші речі необхідно реагувати на політичному рівні. «Коли ми з прем’єр-міністром проводили переговорний процес відносно дострокових виборів, то ключовою домовленістю було наступне: не йде дискусія про дострокові вибори, не про це йде мова, а мова йде про те, що ті строки, які передбачаються по проведенню дострокових виборів відповідно до Конституції, було б варто ще узгодити і з вашою позицією - позицією лідерів політичних партій, фракцій. Іншими словами, щоб у нас було консолідоване рішення. Ми говоримо про політичне консолідоване рішення. Не про рішення парламенту, яке дає добро на вибори чи не дає добро на вибори», - наголосив глава держави.

За його словами, щодо дати виборів необхідно виробити консолідовану позицію. «Щоб це була демонстрація того, що ми розуміємо якраз такий спосіб виходу із політичної кризи. Власне кажучи, заради цього була створена робоча група, в рамках якої треба було знайти відповідь на дату проведення виборів з урахуванням тих технологічних моментів, які забезпечують проведення дострокових чесних і демократичних виборів».

...і був незадоволений, що досі не названо дату виборів

Президент піддав критиці робочу групу з підготовки дострокових виборів за те, що вона не визначила конкретної дати проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

В.ЮЩЕНКО, зокрема, заявив: “Мене дивує, що робоча група самоусунулась від обговорення дати виборів”.

За його словами, визначення дати виборів було одним із головних завдань, покладених на робочу групу. В.ЮЩЕНКО нагадав, що згідно з домовленостями, досягнутими між ним і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів. “Що стосується дати, то створюється робоча група, яка в контексті технологічних питань по забезпеченню виборів запропонує дату проведення виборів”, - сказав Президент.

Глава держави при цьому наголосив, що якщо представники політичних сил, які входять до робочої групи, не хочуть проводити консультації щодо дати виборів, то мають підтвердити таке небажання у письмовому вигляді. “Якщо мова йде про те, щоб без консультацій політичними силами далі приймати рішення по даті, будь-ласка, письмово це підтвердить, і ми тоді надію на робочу групу, що вона знайде компроміс у цьому питанні, не будемо покладати”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що робоча група мала визначити дату проведення дострокових виборів, “виходячи з технологічних термінів проведення нормальних виборів”. За словами В.ЮЩЕНКА, це необхідно зробити, аби не було якихось докорів в сторону Президента і прем’єр-міністра щодо того, що деякі політичні сили через брак часу не встигли сформувати списки, провести з’їзди та подати свої кандидатури до виборчих комісій.

Азаров переконував, що документи слід готувати ретельно

Перший віце-прем’єр-міністр України, співголова робочої групи Микола АЗАРОВ вважає, що дострокові парламентські вибори можуть як вирішити політичну кризу, так і ускладнити її.

М.АЗАРОВ переконаний, що необхідно ретельно напрацювати документи, щоб вибори відбувались в рамках Конституції і законодавства України.

М.АЗАРОВ висловив думку, що Президент спільно з прем’єром мали зібрати робочу групу із самого початку на організаційне засідання, щоб визначити завдання для цієї групи.

Водночас він розповів, що на першому ж засіданні була розроблена “дорожня карта” на шляху до організації дострокових виборів. М.АЗАРОВ окреслив основні етапи цієї “дорожньої карти”. Він зауважив, що було винесено за дужки дату проведення виборів. «Ми домовились на першому ж засіданні, що дату проведення виборів окреслять прем’єр-міністр і Президент на своїй зустрічі після того, як будуть розроблені всі необхідні документи», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що робоча група домовилась, що має бути ухвалена постанова ВР про забезпечення проведення призначених на конституційних підставах чесних, прозорих і демократичних позачергових виборів ВР України та організацію роботи ВР на період до відкриття першої сесії ВР нового скликання. При цьому М.АЗАРОВ наголосив на конституційних підставах дострокових виборів, зазначених у проекті постанови. Також він зазначив, що в пакеті змін до закону про вибори народних депутатів відповідні пропозиції були внесені Центральною виборчою комісією. Він підкреслив, що чинне законодавство не дає можливості організувати дострокові вибори на базі Указу Президента.

Також до пакету входять зміни до бюджету щодо фінансування виборів, внесення змін до державного бюджету, зміни до закону про статус народного депутата, внесення змін до регламенту ВР, формування персонального складу ЦВК відповідно до вимог закону України про ЦВК, створення державного реєстру виборців, внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства з метою забезпечення неупередженого розгляду позовів судами щодо виборчого процесу. А також щодо відповідних рішень Президента України та Кабінету Міністрів України.

Він також повідомив, що є домовленість про створення на паритетних засадах робочої комісії з підготовки нової редакції Конституції. За словами М.АЗАРОВА, це є основними документами, над якими працювала робоча група впродовж 5 днів. «Сам перелік цих документів говорить про те, що документи непрості і вимагають серйозної роботи, і ми дійсно достатньо серйозно над ними працюємо», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ повідомив, що на сьогоднішній день щодо вище зазначеного проекту постанови залишається неузгоджених 2-3 пункту і над ними необхідно працювати.

Васюник звинувачував комуністів

Заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК вважає, що фракція Компартії України запустила механізм торпедування переговорів у рамках робочої групи з врегулювання політичної кризи та підготовки дострокових парламентських виборів через внесення нових пропозицій.

“На жаль, ми змушені констатувати, що, починаючи з понеділка і до сьогоднішнього дня, окремими представниками Коаліції, зокрема, представниками Комуністичної партії України в робочої групі, по суті, вибачте за відверту оцінку, запущений механізм торпедування домовленостей Президента та прем’єр-міністра України, що проявляється у затягуванні переговорів шляхом внесення все нових і нових вимог чи пропозицій”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, надійшли пропозиції щодо внесення можливих змін до Конституції України. “Я думаю, всі розуміють про складність і довготерміновість цього процесу. А сьогодні надійшла пропозиція щодо зустрічі робочої групи з головою Конституційного Суду України та інші пропозиції. Я наголошую, що ці пропозиції не були внесені до спільних заходів у суботу”, - додав заступник глави Секретаріату Президента України.

І.ВАСЮНИК нагадав, що сторони досить швидко узгодили документ про спільні заходи для досягнення політичного компромісу. “Цей документ парафований двома співголовами робочої групи”, - наголосив він.

Заступник глави Секретаріату Президента України також поінформував, що після внесення коаліцією до заключного документу пропозиції щодо створення Державного реєстру виборців України відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців України” погоджено її формулювання. “Остаточне формулювання цього пункту в погодженому документі звучить наступним чином: створити Державний реєстр виборців відповідно до Закону “Про державний реєстр виборців України” за умови завершення усіх необхідних робіт до погодженої дати, тобто дати проведення позачергових виборів”, - пояснив І.ВАСЮНИК.

Він наголосив, що це формулювання було прийнято після тривалого обговорення складності процесу створення реєстру виборців України. “Наша сторона хоче заявити про те, що підтвердженням серйозності намірів обох сторін на початковому етапі була напружена робота експертних груп у суботу і неділю, в результаті якої більшість проектів практично на 80% була опрацьована і могла бути винесена на засідання робочих груп”, - сказав заступник глави Секретаріату Президента.

Разом із тим. І.ВАСЮНИК висловив переконання, що “у випадку доброї волі обох сторін та відновлення конструктивного духу переговорів не пізніше кінця завтрашнього дня, робоча група може представити повністю пропрацьований пакет політичного компромісу”.

...і комуністи не промовчали

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що звинувачення у затягуванні роботи групи з підготовки дострокових парламентських виборів є тиском на неї.

За словами П.СИМОНЕНКА, «звинувачення у гальмуванні - це навмисний тиск, у тому числі й на робочу групу, щоб не вирішувати всі питання, які є комплексними». При цьому він зазначив, що якщо не в комплексі вирішувати питання, то тоді неможливо вийти з кризи.

За словами лідера комуністів, перш ніж сьогодні говорити про дату проведення дострокових виборів, треба чітко розуміти «які ми будемо мати наслідки». «Якщо так буде готуватися у нас виборча кампанія, до якої сьогодні дуже прагнете, то це призведе до дуже серйозних економічних наслідків», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

У відповідь В.ЮЩЕНКО сказав, що криза ніколи не давала позитивних наслідків, тому кожна політична сила повинна усвідомлювати, що треба «якомога швидше вийти з політичної кризи, і це ключове завдання».

П.СИМОНЕНКО, у свою чергу, звернувся до В.ЮЩЕНКА, щоб він «виключив той саботаж, який відбувається на місцях» на рівні райдержадміністрацій та облдержадміністрацій.

На це В.ЮЩЕНКО зауважив: «ми зараз поговоримо хто саботує вибори і кому вони не потрібні».

П.СИМОНЕНКО відповів, що «готовий дискутувати, в тому числі й відносно того, хто сьогодні інвестує політичну кризу в державі».

Він також запропонував сьогодні провести круглий стіл за участю політичних партій, які зареєстровані в Міністерстві юстиції, оскільки суб’єктами виборчого процесу є всі партії і блоки, а не тільки партії. які представлені в парламенті.

На переконання П.СИМОНЕНКА, сьогодні існує загроза, що «дві чи п’ять партій узурпують політичну владу у державі, і це також шлях в нікуди».

Тимошенко була напрочуд обережною

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує провести дострокові вибори до парламенту 8 липня.

За її словами, протягом сьогоднішнього вечора необхідно закінчити погодження тих документів, які вже напрацьовані робочою групою.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це б дало змогу вже завтра винести пакет законопроектів на розгляд парламенту і прийняти його.

Після цього, наголосила лідер БЮТ, “можна переносити дострокові вибори з 24 червня на 8 липня”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо коаліція погоджується на таку пропозицію, то БЮТ “готовий працювати і вдень, і вночі для того, щоб забезпечити нормальне проведення дострокових виборів”.

Вона також наголосила, що на даний час узгоджений перелік документів практично вже напрацьований і немає ніяких проблем у його прийнятті. Водночас, за її словами, кожен день виникають нові вимоги з боку представників коаліції, зокрема, щодо внесення змін до Конституції.

“Внесення нової пропозиції, що потрібно зараз міняти Конституцію на ходу і не проводити дострокові вибори, лише поглиблює кризу і не дає нормального виходу з цієї ситуації”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час, за її словами, БЮТ підтримує пропозицію щодо створення єдиного реєстру виборців, однак вважає, що сформувати його можна не раніше 1 січня 2008 року. “Благими намірами фактично і реально затягується проведення виборів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер БЮТ наголосила, що на сьогодні існує єдиний легітимний термін проведення виборів – 24 червня. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Президент України для створення “політичного комфорту” добровільно заявив, що може відтермінувати проведення виборів, якщо робоча група напрацює необхідний пакет законопроектів та погодить дату виборів.

Вона підкреслила, що у роботі спільної робочої групи мають бути зацікавлені усі політичні сили, оскільки це “може дати нову дату проведення виборів”. “Якщо робоча група не зможе створити консенсусне рішення, проекти документів і зробити усі необхідні кроки для визначення спільної дати дострокових виборів, яка сприймається усіма політичними силами, залишається дата 24 червня, яку ніхто не відміняв”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кириленко пропонував обійтися без тих, кому вибори нецікаві

Лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає за доцільне змінити формат робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів..

В.КИРИЛЕНКО висловив стурбованість, що після кількох днів роботи групи до непродуктивної позиції КПУ і СПУ практично приєднується Партія регіонів.

“У такий спосіб ми можемо говорити, що на рівні робочої групи принципові домовленості між Президентом і прем’єр-міністром реалізувати не вдається. У цьому випадку доцільно говорити про зміну формату робочої групи так, щоб у переговорах брали участь лише ті політичні сили, які зацікавлені у розв’язанні парламентської кризи у швидкий термін, а не через кілька років, або говорити про інший способи роботи і виходу з ситуації”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО підтвердив, що всі документи, які входять в “малий пакет”, практично готові. На його переконання, ці документи можуть бути ухвалені у швидкий термін, протягом одного дня пленарних засідань Верховної Ради. “На мою думку, якщо буде відповідне рішення Президента України, то ми можемо взяти участь у таких пленарних засіданнях. Якщо ми не вклалися у термін, поставлений Президентом і прем’єр-міністром, а саме - 8 травня, то це означає, що ми можемо повернутися до такої можливості і взяти участь у пленарному засіданні чи 11, чи 12 травня включно із суботою”, - додав він.

За словами лідера “Нашої України”, робоча група досягла одного результату - це парафований протокол.

Він зазначив, що робоча група стикається із внесенням нових вимог з боку правлячої коаліції, головним чином від фракцій КПУ і СПУ, та уряду. Саме вони, за словами В.КИРИЛЕНКА, уже практично всупереч парафованому протоколу внесли низку пропозицій (УНІАН: Петро СИМОНЕНКО пропонує організувати зустріч з головою Конституційного Суду, який має повідомити приблизні строки рішення суду щодо указів Президента про дострокові вибори. Також лідер КПУ закликає внести зміни до закону про ЦВК і виключити можливість електронного підрахунку попередніх результатів виборів).

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що в “Нашій Україні” не хотіли б, щоб закон про Державний реєстр виборців використовувався як привід унеможливити позачергові парламентські вибори щонайменше у найближчі два роки, оскільки найстисліші процедури, потрібні для реалізації лише частини основних норм закону про цей реєстр, потребують часу до 1 січня 2008 року. “Значить, прикриваючись законом про реєстр виборців, насправді частина правлячої коаліції хотіла б унеможливити проведення позачергової кампанії взагалі”, - сказав він, зазначивши, що всі попередні виборчі кампанії проводилися без Державного реєстру виборців.

На думу лідера “ Нашої України”, уточнені списки виборців при політичному бажанні і спільному взаємному контролі можуть вирішити цю проблему без зайвих посилань на неї.

Окрім цього, сказав В.КИРИЛЕНКО, була внесена пропозиція організувати позачергові парламентські вибори лише на підставі внесення змін до Конституції (щодо саморозпуску - УНІАН). “Це є ключовою ревізією домовленостей між Президентом і прем’єр-міністром, оскільки зміни до Конституції, які б надали Верховній Раді додаткові підстави для саморозпуску, потребують тривалого часу і необхідної кількості голосів. “Ми сумніваємось, що правляча коаліція проголосує за саморозпуск Верховної Ради. Таким чином, ця пропозиція, на якій наполягають комуністи та соціалісти за мовчазної згоди Партії регіонів, унеможливлює подальший продуктивний процес взагалі”,- додав В.КИРИЛЕНКО.

Соціалісти обрали “нульовий варіант”

Соціалісти пропонують „нульовий варіант” для виходу з політичної кризи. Представник соціалістів Сергій МАТВІЄНКОВ заявив, що позиція його фракції залишається незмінною: „ ми вважаємо, що штучно створена двома політичними силами криза переросла в політичне протистояння, в результаті чого всю країну поставили в певну позу протистояння, і сьогодні всі ми шукаємо як вийти з протистояння”.

„Для того, щоб ввійти в правове поле, необхідно всі зупинитись, зробити по кроку назад, увійти в правове, конституційне поле і, виходячи з нього, вирішувати ці проблеми”, - сказав він, пояснюючи чому СПУ пропонує „нульовий варіант”.

С.МАТВІЄНКОВ також наголосив, що вибори мають відбуватися виключно на основі Конституції та законодавства. За його словами, начебто на першому засіданні спільної робочої групи один із представників опозиції заявив, що рішення Конституційного суду не буде. На думку С.МАТВІЄНКОВА, “все одно колись – через 5 років... КС має дати відповідь наскільки дії Президента були конституційними”.

Він вважає, що необхідно внести зміни до Конституції щодо можливості саморозпуску парламенту. Депутат переконаний, що лише після змін до основного закону можна починати роботу над удосконаленням законодавства. С.МАТВІЄНКОВ також висловився за створення єдиного реєстру виборців.

Богатирьова відкинула звинування, натомість висунула свої

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що 24 червня вибори можна провести, але без Партії регіонів, КПУ та СПУ. Про це вона заявила під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з членами робочої групи з питань виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

«Це не шантаж, це не поза така. Це біль за людей, громадян, які підтримують саме сьогодні партії, які створили коаліцію», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також піддала гострій критиці представників опозиції і, зокрема, Олександра ТУРЧИНОВА з приводу тих оцінок, що нібито представники коаліції затягують роботу з вирішення питань, які розглядаються на робочій групі. За її словами, «головне, що ті, хто сьогодні намагаються дати оцінку, в робочій групі, крім таблички, жодного разу не брали участі, а зараз говорять і про реєстр, що ми там не таку розмову ведемо». «Це не чесно, це не морально», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, представники коаліції говорять про необхідність провести вибори восени, виходячи з того, що буде можливість прийняти зміни до законодавства, а також - якщо і не зробити реєстру виборців, - то підготувати такі списки, які влаштовуватимуть всі політичні сили і в першу чергу виборців.

«Я відкидаю будь-які звинувачення на адресу політичної сили, яку я представляю, що ми затягуємо цей переговорний процес, і звертаюсь до своїх опонентів уникати таких коментарів і таких дій, які можуть призвести до того, що оцей стіл буде сьогодні, а далі будуть вже події розвиватися так, що ні ви, ні ми не будемо впливати на них», - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також наголосила, що на робочій групі дата проведення виборів була винесена за рамки не тому, що не хотіли її визначати, а просто на початковому етапі необхідно було уникнути протиріч на цьому грунті і, крім того, дати можливість в подальшому, коли будуть підготовлені всі питання, щоб Президент України і прем’єр-міністр України могли домовитися з приводу дати позачергових виборів.

Плющ прагнув бути об’єктивним

Голова Ради громадськості при Президентові України Іван ПЛЮЩ вважає, що Спільна робоча група з підготовки дострокових парламентських виборів повинна надати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ і прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ технологічні розрахунки щодо дати проведення позачергових виборів.

“За 5 днів роботи проведена велика робота, і ця робота могла б бути завершена при бажанні обох сторін виконати доручення Президента і прем’єр-міністра. Я маю на увазі, що прем’єр-міністр публічно визнав положення, що вихід з політичної кризи можливий тільки через дострокові вибори, виконуючи у тому числі й резолюцію ПАРЄ”, - сказав І.ПЛЮЩ.

За його словами, дату проведення позачергових виборів “безпосередньо назвуть саме Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) і Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ)”. “А ми повинні у цей термін, які у нас є, напрацювати технологічно і запропонувати ці дати. І ми обговорювали їх, не треба тут дивуватися, вони розходилися – від 24 червня до останньої неділі жовтня, і з деякими проміжними датами – чи то 8 липня, чи то 9 вересня”, – додав він.

І.ПЛЮЩ також запропонував сьогодні завізувати малий пакет документів. “Знаючи підготовку малого пакету – це 4 блоки, вони сьогодні в такому стані, що якби ваша добра воля, підкреслюю у черговий раз, щоб ви завізували – тут п’ять керівників фракцій, то завтра, вважайте, це рішення Верховної Ради. І ми тоді можемо домовлятися про конкретні терміни і просити Президента, щоб він змінив норму Указу про 24 червня чи то на 8 липня, чи то на 1 липня”, - зазначив голова Ради громадськості при Президентові України.

На його думку, при наявності доброї волі група може “завтра до обіду запропонувати Президенту і прем’єру пакет документів і сказати їм, що з наших технологічних розрахунків ваше право змінити 24 червня на 1 липня або на 8 липня”. “Все решта приймається і сесія працює відповідно до статті Конституцію у режимі комітетів і інших формах праці, а коли ситуація потребує зібрати пленарне засідання, воно збирається консенсусом за візуванням керівників депутатських фракцій і політичних партій”, - запропонував І.ПЛЮЩ.

Він також вважає безпідставними вимоги фракції КПУ внести до пакету документів проект щодо внесення змін до Конституції. “У нас записаний такий пункт – створити робочу комісію з напрацювання нової редакції Конституції. Хай вона працює, і ми обов’язково за рік, півтора чи два приймемо цю Конституцію”. “В який спосіб – ми також з вами дискутували”, - нагадав І.ПЛЮЩ. “Ми запропонували одну з форм – на референдумі”, - зазначив він. “Микола Янович (АЗАРОВ) завізував протокол з одним зауваженням, він не приймає, що на референдумі – це його право і ми не ображалися. Буде час і ми будемо це обговорювати. А сьогодні говорити про прийняття конституційних змін – не хотіти виконувати тих функцій, які нам доручили Президент і прем’єр”, - вважає І.ПЛЮЩ.

Ющенко закликав знайти компроміс у питанні імперативного мандату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає членів робочої групи знайти компроміс у питанні імперативного мандату. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками робочої групи з питань виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

Глава держави наголосив, що сьогодні за столом сидять “політичні сили, які повинні врешті-решт навчитися домовлятися”. При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що робоча група працює 5 днів, але кожен день виникають нові вимоги з боку коаліції. “Ідея малого пакету родилася б тільки при одній умові, якби за цим столом сиділи відповідальні політичні сили, які б дбали про національні пріоритеті і національний спокій”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що члени робочої групи мають знайти спільну точку зору, яка б в подальшому не призводила до порушення принципів формування коаліції. “Я не люблю слова “імперативний мандат”, але формулювання, яке ви повинні прийняти, має засвідчувати вам і нації, що ніхто після проведення виборів до Верховної Ради більше на київських пагорбах не ревізуватиме результати виборів, і ніхто пальчиком не кличе до своїх фракції одного-двох народних депутатів, ще потім двох…а потім кажуть буде 300”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави наголосив, що криза, яка існує, є “кризою не на Банковій, а кризою на Грушевського”. “Давайте будемо шукати спосіб, як виходити з цього”, - закликав Президент.

....і не обговорювати його Указ про дострокові вибори Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від політичних партій, представлених у Верховній Раді, не обговорювати Указ про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів, а виконувати його.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що змінами до Конституції 2004 року був “розмінений пакет балансів”: повноваження Президента були радикально зменшені, але взамін цього він отримав право у випадку порушення Конституції розпускати парламент. “Сьогодні, керуючись своєю функцією, клятвою, присягою, я вчинив такий крок. Він може бути кимсь оскаржений, але всіма виконуватися. І на сьогоднішньому етапі дискусії я просто вимагаю: всі сторони повинні не обговорювати цей Указ, а виконувати!”, - заявив В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що розпуск парламенту через відповідний Указ Президента є виключно легітимною нормою використання Президентом своїх прав.

“Я за правову дорогу вирішення цієї проблеми, але хочу відверто сказати в колі політиків, які утримуються на податки громадян і першою функцією яких є вирішення конфліктних політичних ситуацій, – ви повинні бути ефективними. Ми маємо сьогодні класичну політичну кризу, в основі якої лежить парламентська криза. Доки ми будемо мати таку конструкцію парламенту і такий механізм формування коаліції, Україну буде трусити такими кризами”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що домовленість з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ полягала в тому, що було б дуже добре, якби до політичного рішення про розпуск ВР були залучені всі політичні сили парламенту, тому що єдиним свідченням того, що сторони виходять з політичної кризи з порозумінням, є консолідоване рішення політичних сил. “Не законодавче рішення ВР потрібне сьогодні, щоб провести дострокові вибори, а політичне рішення тих сил, що сидять за цим столом”, - наголосив Президент.

За його словами, після рішення про проведення дострокових виборів дискусія повинна полягати в тому, який пакет спільних дій треба реалізувати, щоб ці вибори були проведені організовано, фінансово забезпечені, а також - які правові зміни треба зробити у тих чи інших нормативних актах.

Друге питання, за словами В.ЮЩЕНКА, це дата виборів, принцип установлення якої визначений в Конституції. “В чому суть компромісу? Якщо політичні сили приходять до того, що нам треба ще 10 днів для внесення змін до законодавства, і треба відкрити сесію парламенту і запросити до зали депутатів опозиції – я готовий призупинити Указ, дати можливість організуватися Верховній Раді, прийняти на одному засіданні відповідні зміни, до яких ви консолідовано приходите. І дружно ідемо на вибори”, - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що доки політичні сили до сьогоднішнього дня не знайшли порозуміння з питань врегулювання кризи, єдиний спосіб її вирішити – провести дострокові парламентські вибори.

Віктор ЮЩЕНКО підтверджує свою готовність призупинити указ про розпуск парламенту, але не приймає "нульового варіанту". За словами Президента, має бути сформований «малий пакет» домовленостей, зокрема щодо фінансування виборів, щодо ЦВК, а також постанова парламенту про організаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, а також зміни до законодавства щодо імперативного мандату.

В.ЮЩЕНКО вважає, що може бути напрацьований і «великий пакет», в якому будуть зафіксовані домовленості щодо прийняття закону про регламент ВР, закону про Кабмін, а також щодо формування робочої групи з підготовки нової редакції Конституції.

При цьому, за словами Президента, у випадку, коли буде сформований “малий” або “великий” пакет домовленостей, «я виходжу на рішення про призупинення указу президента з однією метою, щоб вписатися в ті терміни проведення виборів і прийняття в сесійній залі тих рішень, які потрібні згідно з домовленостями, щоб зробити демократичні, прозорі парламентські вибори». «Підкреслюю, я готовий свою функцію виконати. Це знову моє право, це знову виключення, це знову крок доброї волі. Я готовий іти на цей крок, але від вас я прошу і вимагаю – ви повинні володіти ясним пакетом дій», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також підкреслив, що не приймає «нульового варіанту». «Прошу записати всім – “нульового варіанту” не буде», - заявив В.ЮЩЕНКО. За його словами, прийняття “нульового варіанту” «нас відкидає до того, що було 22 березня, і ми залишаємося без жодних уроків». На його переконання, при “нульовому варіанті” - коли скасовується указ Президента і ВР скасовує своє рішення – “не буде жодного уроку для політиків”.

За словами В.ЮЩЕНКА, 8 місяців замість чітких переговорних процесів коаліція займалася тим, що намагалася узурпувати владу в країні.

На думку Президента, дострокові вибори приведуть до двох очевидних висновків - «очевидно, карта дуже не зміниться, хоча зміниться». Він також наголосив, що другим ключовим і фундаментальним висновком є те, що політичні сили, які прийдуть в наступний парламент, будуть «керуватися доброю волею і переговорним процесом». «Вже ніхто, вибачте, з мішком грошей не буде ходити по парламенту і формувати коаліцію більшості», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, буде «прищеплено українським політикам» норму, яка діє в європейських країнах і без закону про імперативний мандат, що політик має бути моральним і не переступати межу.

...бо, якщо не робоча група, то РНБО винесе рішення Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір провести засідання Ради національної безпеки та оборони, якщо робоча група не досягне компромісу у питанні проведення позачергових парламентських виборів.

“Якщо і надалі я буду відчувати таку результативність вашого діалогу, я мушу призначити засідання Ради національної безпеки і там прийняти ті рішення, які дадуть змогу відповісти на дані питання”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що робоча група працює вже п’ять днів, а компроміс досі не знайдено.

За словами глави держави, “переговорний процес не безкінечний”, і тому робочій групі необхідно визначитися, скільки їй ще потрібно часу для знаходження спільних позицій.

“Давайте найближчим часом висловимося, що у нас є компромісний пакет, який потребує 10 днів чи 15 днів для того, щоб його сформулювати, внести у зал, одним днем проголосувати, закрити засідання Верховної Ради і піти на вибори. І тоді приймати відповідну постанову Верховної Ради, просити Президента переглянути указ в частині дати і відтермінувати дату проведення дострокових виборів”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що дехто робить усе можливе для того, щоб зірвати проведення виборів. В.ЮЩЕНКО наголосив, що “добре розуміє, що комусь п