Як Янукович запрошував японців «потрогати» Україну (фоторепортаж)

Візит до Японії став дебютною міжнародною подорожжю Віктора Януковича у 2011 році та першою поїздкою до Японії у статусі глави держави. Заради відвідування далекосхідної держави він залишив Україну майже на п`ять днів: три з половиною - робочої програми, та півтора - на переліт з урахуванням семи годин різниці у часі між Києвом і Токіо.

Японія зустріла українську делегацію січневим сонцем, яке першим сходить в цій країні, демонстративною пунктуальністю, неосяжною ввічливістю та тотальною дезинфекцією: наївні японці продовжують вірити, що свинячий і пташини грипи можна побороти, якщо носити маски та щохвилини обробляти руки спиртовою рідиною.

Не зважаючи на досягнення власної автомобільної промисловості, японці посадили українського лідера у броньований німецький «Мерседес», та у супроводі вже автентичних «Тойот» і мотоциклів кортеж погнав вулицями суперсучасної столиці до офісу Японської федерації бізнесу «Кейданрен». Це своєрідний штаб підприємців, які представляють найбільші компанії, галузеві асоціації, економічні групи. Ще «Кейданрен» вважається тіньовим кабміном у адекватному розумінні такої організації, що надає авторитетні рекомендації уряду, як узагальнену думку великого бізнесу з формування державної економічної політики.

- Є великим задоволенням виступити сьогодні у генеральному штабі ділового світу – Японської федерації бізнесу, - з таким військово-стратегічним підходом розпочав виступ український Президент, можливо, маючи на увазі, що на Батьківщині є ще й Верховним головнокомандувачем.

У виступі Янукович говорив про позитивні прогнози на подальше зростання української економіки, неухильне виконання Україною вимог МВФ, запевнив японців у цільовому і прозорому використанні «кіотських» грошей та пообіцяв, що українська влада гарантуватиме далекосхідним партнерам сприятливі умови для ведення бізнесу. За його словами, в Україні “вже рік планує політична стабільність і економічна стабільність, і ця ситуація, вона буде продовжуватися і тільки закріплюватися”.

Японці слухали, щиро посміхалися, конформістськи похитували головами і залишилось лише гадати, чи то питання, на які Янукович неминуче наразився б у Європі чи Сполучених Штатах ( про згортання демократії, “вибіркове правосуддя”, відкат країни до категорії «частково вільних», про Чехію й Данилишина тощо) їх мало обходять на фоні економічних тем, чи просто тут не прийнято бути неввічливим.

Після протокольних зустрічей із керівниками японського парламенту вже у перший день політична складова візиту була майже вичерпана підписанням спільної заяви щодо українсько-японського глобального партнерства.

За результатами переговорів, Президент України і прем’єр-міністр Японії Наото КАН (найвищий представник виконавчої влади в державі) звірили, що годинники у сфері зовнішніх зносин, засад інвестиційно-економічного співробітництва, поглиблення гуманітарних зв’язків та зближення українського і японського народів (зокрема, через намір започаткувати діалог з послаблення візового режиму та запровадження прямого авіаційного сполучення) йдуть в унісон.

Не забули українці попросити й трохи грошей, і японці великодушно погодилися трохи дати, позичивши під мінімальні відсотки українському державному «Укрексімбанку» 8 мільярдів їхніх ієн, що складає близько 800 мільйонів гривень.

- Бажаю Україні, яка має унікальне геополітичне розташування між Європейським Союзом в Росією, розвиватися як демократична держава, - зауважив японський прем’єр. Чи був в цих його словах тонкий східний натяк на «посилення тенденцій політичної і економічної стабільності» в Україні – сказати важко. У будь-якому разі японці висловили намір розвивати демократію в Україні – пообіцяли прислати до нас своїх спостерігачів на наступні вибори. Хоча коли вони відбудуться – в Адміністрації Президента ані українцям, ані японцям ще не повідомили.

На другий день візиту Президент взяв участь в україно-японському інвестиційному семінарі «Інвестиційні можливості України». Японську сторону на форумі представляв міністр економіки, торгівлі і промисловості Банрі Кайеда. Його виступ влучно вписався в контекст сьогоднішньої риторики Банкової: мовляв, в Японії знають і сприймають Україну, як державу, де проводяться реформи.

Тим часом, Янукович, розповідаючи про Україну, малював перед японцями захопливу картину:

- Уявіть собі країну, яка виробляє сучасні космічні кораблі та іншу новітню продукцію машинобудування. Уявіть собі країну з практично необмеженим потенціалом сільського господарства; країну, яка входить до десятки світових лідерів за кількістю дипломованих програмістів; країну з освіченим працьовитим народом, для якого нинішній історичний момент – це момент істини, момент випробування на здатність бути успішними.

Янукович гіпотетично припустив, якщо ці чинники скласти до купи, то виходить ідеальний момент для успішних інвестицій.

– Це якщо ви сміливі, - висловив застереження він. - А японський народ, я знаю, як народ працьовитий, сміливий і рішучий.

Після цього як хвацький рекламіст, що свято вірить у безвідмовність фірмових прийомів з власного арсеналу, він заявив, що “сьогодні Україна – це три в одному: правильне місце, правильний час і правильне рішення”, і закликав японців не вірити на слово, “ хоча в Японії слово завжди має величезну вагу”, а згідно з українським прислів’ям, «потрогати» оце саме “три в одному” “власними руками і побачити власним очима”…

На цій мажорній ноті Президент поїхав зустрічатися із 125-м Імператором Японії Акіхіто.

Зустріч тривала близько 30 хвилин, після чого Янукович подолав 500 км з Токіо до Кіото на звичайному, як для Японії, швидкісному потязі «Сінкансен». І хоча українська делегація була нечисленною, для неї викупили квитки на цілий вагон. Японці ніяк не могли збагнути, які ще особливі умови необхідні для пересування громадським транспортом будь-кого, навіть керівника держави; як пояснити громадянам, що є неоплачені вільні місця, але там їхати не можна? Вони також категорично заявили, що не можуть перекрити доступ до вагона, навіть якщо в ньому їде цілий Президент України, тому що це буде сприйнято як порушення права громадян на пересування. Ось таке просте виявилося ставлення до політичної і економічної стабільності у розумінні японців.

Янукович, діставшись тим часом до Кіото, взяв участь в підписанні угоди про активізацію співпраці між цим містом та українською столицею з нагоди 40-річчя встановлення побратимських відносин між ними. У державній резиденції місцевої влади Януковича зустріли гейші, а вихованці місцевої школи балетного мистецтва у супроводі бандуристів збацали українцям гопака.