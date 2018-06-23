Янукович у Давосі запросив інвесторів в Україну, коли роздягнуться жінки

Український президент узяв участь у обговоренні теми, як знешкодити сьогоднішніх монополістів, чиї нафтогазові долари визначають політичну, економічну та військову силу…

Віктор Янукович долучився до цивілізованого світу на кілька днів, відвідавши швейцарське селище Давос.

Він привіз із собою на Всесвітній економічний форум офіційну делегацію у складі глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна, його першого заступника Ірини Акімової, заступника Андрія Гончарука, енергетично-вугільного міністра Юрія Бойка. Не обійшлося і без учорашнього помаранчевого «революціонера», відповідального за національні проекти та інвестиції, Владислава Каськіва.

Янукович, як і Ющенко свого часу, поселився в оточеній мальовничими Альпами триповерховій віллі «Сюрлей», що поряд із Давоським озером. У резиденції, побудованій 1909 року, що є приватною власністю родини на прізвище Хельдстаб, українському очільнику дістався третій поверх. На першому тулилася охорона («вороги» можуть і там дістати). А другий поверх, з якого, до речі, господар не виїжджає навіть на час оренди високими гостями, використовувався для проведення двосторонніх зустрічей.

Морозного давоського дня сюди завітали Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, президент ЄБРР Томас Міров, член британської королівської родини Герцог Йорський принц Ендрю. Долучився до цієї поважного списку і президент «Лукойлу» Вагід Алєкперов.

Зустрічаючись із кожним із впливових людей, Янукович все розказував, який він реформатор, готовий рятувати країну непопулярними, але вкрай необхідними кроками. Януковича уважно слухали і на словах навіть підтримували. Генсек ООН заявив про визначальний внесок України у розв’язання глобальних проблем людства з ядерної та продовольчої безпеки. Президент ЄБРР отримав гарантії за позичені українській владі гроші, адже, за його словами, він «радий, що в Україні нарешті утвердилася політична й економічна стабільність». Янукович знову розповів про 21 реформаторський крок, що він разом з урядом зроблять цього року.

- Ми сьогодні продовжуємо нарощувати темпи модернізації економіки та різних напрямків життя нашої країни. У цілому реформи будуть розпочаті, започатковані у 21 напрямку… Початок будь-яких реформ є завжди болючим, - сказав він.

Проте навряд чи останні слова про «болючість» торкнуться політичних «лижників» та їхніх родин, які відпочивають чи проживають у приватних віллах Європи…

Августійший принц Ендрю, який поблажливо хвилин десять чекав на аудієнцію на веранді першого поверху, яку українські журналісти назвали «протокольним відстійником», привітав Януковича з Новим роком та викликався стати лобістом для британського бізнесу в просуванні на ринки України, особливо в аграрному секторі та харчовій промисловості.

А ось спілкування з Алєкперовим відбулося за зачиненими дверима. Росія – не Європа, а «Лукойл» - не «Шелл»…

Крім того, Янукович зустрічався з Президентом Швейцарської Конфедерації пані Мішелін Кальмі-Рей. До неї він приїхав на сріблястому «Ауді» A8 «люкс-квадро». Пані Президент приймала в приватному будинку родини Морозані, розташованому на головній давоській вулиці Променад. За кілька десятків метрів від нього розташувався один із готелів однойменної мережі «Морозані», де нібито за пару годин до прибуття Януковича пролунав вибух. Розповідали, у якомусь підсобному приміщенні так бомбануло, що аж тріснуло двоє вікон. Російські та деякі світові медіа миттєво оприлюднили цю сенсацію. Проте окрім них, схоже, ніхто нічого підозрілого не помітив, навіть охорона Януковича. Тож чи був той вибух насправді, - достеменно сказати не можемо.

Тендітна пані Президент люб’язно прийняла главу Української держави. Янукович риторично говорив про те, що в України і Швейцарії є багато спільного, як то «нейтралітет» (хоча оголошена українська «позаблоковість» є дещо іншим феноменом у міжнародно-правових відносинах). Розповідав про співпрацю у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи та про шлях до торговельно-економічної інтеграції в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі.

Ще Янукович перекусив на ланчі від імені уряду Австрії та Організації економічного співробітництва й розвитку. Там він запропонував влаштувати в Києві «міні-Давос» у 2012 році.

Почувши про таку пропозицію, учасники ланчу, серед яких були і федеральний канцлер Австрії, і президент ЄБРР, і президент Азербайджану, і прем’єр Казахстану, на мить застигли над салатами з помідорів, лукаво усміхнулися й навіть спробували зааплодувати…

Другий робочий день візиту Януковича у Давосі розпочався з нафти, газу та продуктів їхньої переробки. Він прийняв на альпійській віллі головного виконавчого директора компанії «Шелл» Петера Возера. Говорили про майбутнє світової енергетики, що має в недалекій перспективі корінним чином змінити розклади світового ринку енергоносіїв. Точніше – знешкодити сьогоднішніх монополістів, чиї нафтогазові долари визначають політичну, економічну та військову силу. Ідеться про сланцевий газ. Це поки що технологічно складно й дорого. Але в Україні його чимало, щоб вилізти з енергетичної удавки Росії.

- Я позитивно оцінюю ваше рішення розпочати видобуток сланцевого газу в Україні… Зараз я від вас чекаю ефективних дій з початку розвідки родовищ газу, які є на кордоні Харківської і Донецької областей, і початку його видобування, - промовив Янукович і відбув на переговори до свого друга, азербайджанського лідера Ільхама Алієва.

Там енергетичні міністри двох держав у присутності президентів підписали меморандум та угоду з транзиту нафти й постачання зрідженого газу до України. Алієв запевнив, що стратегічні відносини України й Азербайджану надалі процвітатимуть, і нагадав, що чекає на Януковича в Баку з офіційним візитом.

Енергетичну тематику давоської рутини розбавили борщ, сало та горілка, що подавалися під соусом Євро-2012 на Українському ланчі, який уже всьоме організує Фонд Віктора Пінчука в дні Всесвітнього економічного форуму.

На «мінус другому» поверсі готелю «Морозані» гостей, котрі бажали пообідати з президентами України та Польщі, зустрічали емблема майбутнього футбольного фіналу – «Славко і Славек». Янукович, проходячи повз них, потиснув одному руку…

Янукович, виступаючи на ланчі, запевнив, що з українцями, поки є в них борщ, сало, горілка та найкращі у світі жінки – усе буде гаразд. Але не лише через це.

- Повірте, ви робите правильний вибір, і ваш інтерес – не тільки до борщу, сала, горілки української, але в цілому до України, окупиться сторицею, - запевнив він, звертаючись до гостей – бізнесменів, політиків, спортивних функціонерів, культурних діячів. - Я сьогодні запрошую вас, шановні пані й панове, інвестори в Україну, на український борщ.

А ще він запропонував «увімкнути для себе Україну», що є національним промослоганом до Євро-2012. При цьому слово «увімкнути» Януковичу ніяк не давалося. Він насилу вимовив його з чергової спроби… «Достатньо того, - сказав він, - щоб подивитись на неї (Україну) своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани у Києві».

- І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово, - додав він. Хтось сміявся, хтось ніяково знизував плечима…

На завершення Янукович розповів про свій реалізм і максималізм, важке дитинство, стабільність, інвестиції, економічне зростання, запевнив, що Євро буде найкращим, скасування віз і зона вільної торгівлі з ЄС – уже цього року, а демократія і свобода слова в Україні – міцнітимуть одночасно з наближенням футбольних збірних України та Польщі до фіналу європейської першості.

Андрій Лавренюк, Київ – Давос