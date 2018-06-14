Чому Колесніков не хоче дешевих авіаперельотів для українців?

Багато моїх знайомих з нетерпінням чекало, що на український авіаринок прийдуть ще кілька лоу-костів (бюджетних авіакомпаній, як їх ще називають) чи принаймні уже присутній з 2009 року в українському небі Wizz Air розширить свою мережу польотів. Усі надії в цьому плані на найближче майбутнє поховав віце-прем’єр з інфраструктури України Борис Колесніков своєю заявою... Мовляв, лоу-кости невигідні Україні... При цьому чиновник такого рівня висунув ЄС умову: ми не пустимо ваші лоу-кости на український авіаринок доти, поки ЄС не скасує візи для українців.

Що це за дивні торги, пане Колесніков?

Натомість цей пан пообіцяв більше авіарейсів з Росією та Ізраїлем, з якими в нас немає візового режиму. Наче на підтвердження слів Колеснікова з’явилася інформація про те, що до кінця травня між Сімферополем і Москвою планується налагодити авіарейси лоу-кост. Схоже, сьогоднішня влада ще раз підтвердила свої справжні пріоритети…

Що таке бюджетні авіакомпанії? Якщо коротко, то це те, що називається – дешево і сердито… Вони ведуть бізнес ефективніше, ніж традиційні перевізники. Бюджетні авіакомпанії всього світу одержують більше нальотів на кожен літак, більше доходу на кожного працівника і менше витрат на кожне пасажирське крісло. Це досягається за рахунок використання сучасного авіапарку (нові літаки споживають менше пального й рідше ламаються), меншої кількості персоналу. Деякі компанії самі вантажать багаж і прибирають салон літака, скорочуючи тим самим витрати на послуги аеропортів, продають авіаквитки через Інтернет.

У Європі діє принцип “відкритого неба”, а не домовленості з пацанами

Ігор Бураковський, експерт з економічних питань переконаний, що лоу-кости – це компанії, які здатні дуже ефективно конкурувати з українськими авіаперевізниками.

- Перевага лоу-костів, - зазначив він, - полягає в тому, що вони фактично можуть запропонувати більш низькі тарифи на свої послуги, є більш гнучкими щодо організації перевезень і можуть перехопити частину пасажирських потоків, які на сьогодні обслуговуються українськими компаніями. Україна намагається вимагати собі відповідну кількість рейсів у Європу, якщо вона дає дозволи європейцям на таку саму кількість рейсів на території України. Натомість у світі, у Європейському Союзі існує принцип так званого «відкритого неба», де все залежить безпосередньо від конкуренції між авіа-компаніями і технічних можливостей прийняти відповідну кількість рейсів з боку аеропортів. Гадаю, це яскраве віддзеркалення конкуренції між національними та іноземними перевізниками.

Головна проблема – закритість ринку

Джон Стівенсон, віце-президента групи Wizz Air головною проблемою приходу на український ринок називає саме доступ до маршрутів.

– Це наша найбільша проблема в Україні, - сказав він. - Основні міжнародні маршрути підпадають під дію двосторонніх конвенцій (які регулюють кількість польотів між країнами), через що всі маршрути розподілено і на них не можуть працювати нові гравці. Причина наших складнощів – недостатня відкритість ринку.

Чому всьому світу лоу-кости вигідні, а Україні – ні?

Ігор Захаренко, ведучий телепрограми “Феєрія мандрів”, президент туристичної компанії “Феєрія” характеризує лоу-кости просто: “це – класно”.

– Це лише плюс, позитив для туризму, - зокрема відзначив він. - У мене багато знайомих, котрі полюбляють подорожувати світом. Вони спочатку добираються в Польщу чи Німеччину, а вже звідти кудись подорожують, бо з Європи є маса вигідних авіарейсів. Але якщо чиновники заявляють, що це не вигідно для України, то… напрошується лише один висновок: лоу-кости невигідні тільки певним чиновникам. Бо чому Польщі, Німеччині, Англії, Франції… одне слово, у світі це вигідно, а Україні раптом невигідно?!

Справді, наприклад, на польському авіаринку присутні майже десть лоу-костів: Aer Lingus, Berlin GMBH, Easyjet, Germanwings, Jet2.com LTD, Norwegian air Shuttle, Ryanair, Wizz Air, Vueling Airlines.

Віз Ейр підштовхнув українських конкурентів до розвитку

Сергій Дементьєв, генеральний директор «Візз Ейр Україна» розповідає, як би змінилося українське авіанебо, якби до нас прийшло ще кілька лоу-костів та, головне, відкритість.

– Від створення «відкритого неба» з Європою та вільної конкуренції на ринку виграють як авіакомпанії, так і пасажири й український авіаційний ринок у цілому, - сказав він. - Адже вільна конкуренція стимулюватиме авіаперевізників і аеропорти використовувати ресурси ефективніше. Звідси – більший вибір для пасажирів послуг і цінових пропозицій. Розвиток українського авіаційного ринку буде тим активніший, чим відкритішим він ставатиме в плані надання призначень на маршрути й ефективності роботи аеропортів.

Коли Wizz Air вийшла на український ринок у 2008 році, нашим завданням, зокрема, було революціонізувати цей ринок і переконати українців, котрі раніше подорожували автомобілем, автобусом чи поїздом, у тому, що авіапереліт – це не тільки швидкий, а й доступний спосіб подорожі. Оскільки український ринок, що володіє великим потенціалом завдяки своїм розмірам та попиту, довгий час залишався монополізованим і закритим. Ми пропонуємо нашим пасажирам сервіс високої якості на борту нових літаків Airbus A320 за конкурентно низькою ціною. Бронюючи квитки наперед на нашому сайті, пасажири завжди можуть знайти пропозиції від 278 грн. (в один бік, з урахуванням усіх податків і зборів). «Візз Ейр Україна» є першою і єдиною українською лоу-кост-авіакомпанією. Ми працюємо на українському ринку всього третій рік, але ті результати, яких нам удалося досягти, говорять самі за себе. І ми по-справжньому пишаємося ними. Почавши роботу в червні 2008 року й перевізши за сім місяців 127 тис. пасажирів, за результатами 2009 року ми збільшили пасажиропотік у чотири рази – до 532 тис. пасажирів. Незважаючи на наслідки кризи, у 2010 році «Візз Ейр Україна» перевезла 546 тис. пасажирів усього двома літаками. На сьогодні рівень завантаження наших літаків, а ми літаємо на великих 180-місних Airbus A 320, сягає 83%. Вихід Wizz Air на український ринок примусив інших його гравців стати більш конкурентноздатними: знижувати ціни на авіаперельоти, оновлювати флот. Адже, як я вже казав, від конкуренції виграють усі: і авіакомпанії, які вимушені ставати ефективнішими, і пасажири, які одержують більший вибір послуг.

Відзначу, що група Wizz Air, у яку входить «Візз Ейр Україна», народилася в конкурентному середовищі, і наша бізнес-модель допомагає нам бути високоефективними й конкурентноздатними. Таким чином, ми абсолютно готові конкурувати на ринку, пропонуючи нашим пасажирам високоякісний сервіс і низькі ціни.

...То чому вихід інших іноземних перевізників на український ринок (зокрема, лоу-костів) не вигідний українським чиновникам?

Оксана Климончук