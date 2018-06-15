Росія може забрати акції Нафтогазу за борги

Ніхто з серйозних компаній до НАКу інтересу не виявлятиме. Крім, звісно, офшорних структур, за якими, як правило, ховаються українські та російські олігархи...

Днями президент України Віктор Янукович висловивготовність продавати акції НАК «Нафтогаз України» на міжнародних фондових біржах. Наступного ж дня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко підрахував, що за акції «Нафтогазу» можна вторгувати 5-6 млрд. дол. Віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко пішов ще далі, заявивши, що Україна зможе зберегти статус ключового транзитера лише після акціонування газотранспортної системи (ГТС) за участю європейських концернів і ВАТ «Газпром» (Росія)... Причому, кожен з найвищих керівників країни, мабуть, забув, що продавати акції НАК «Нафтогаз Україна» заборонено чинним законодавством.

Ми поцікавилися в експертів, що виграє Нафтогаз, якщо можновладці змінять законодавство і все-таки виставлять на торги акції НАКу.

Сергій Дяченко, експерт з енергетичних програм Центру Разумкова, працював у інформаційно-аналітичних підрозділах Мінпаливенерго та НАК «Нафтогаз України»:

КЕРІВНИЦТВО НАКУ ВЖЕ НЕ ЗМОЖЕ МАЛЮВАТИ ФІНАНСИ, А ПОКАЗУВАТИМЕ РЕАЛЬНУ ЗВІТНІСТЬ

Я завжди виступав за приватизацію близько 20% стратегічним інвестором, бо вважав її противагою розподілу компанії НАК «Нафтогаз». Сам НАК роздерибанити складно, та й у нинішньому вигляді компанія не такий уже ласий шматок – окрім ліквідних бізнесів, є купа збитків, величезні борги. Але вартість усього цього в сумі дуже велика. А от якщо виокремити транспортування, видобуток і постачання газу, тобто основні прибуткові бізнеси, ці структури протягом півроку-року будуть скуплені бізнес-структурами і держава втратить стратегічні об`єкти.

Навіть росіяни можуть не встигнути дотягтися до цих активів, тут бажаючих буде багато. Згадаймо, що свого часу Олександр Тодійчук, саме створивши Укртранснафту як вертикально-інтегрованого оператора, врятував нафтопроводи «Дружба» та «Придніпровка» від банкрутства й дерибану.

У такій приватизації є й економічні переваги. Котування акцій НАКу на європейських і світових біржах дасть змогу покращити процес капіталізації компанії, полегшить доступ до міжнародних фінансових ресурсів. Звітність здійснюватиметься за європейськими стандартами, буде набагато складніше «малювати» фінансові та ресурсні баланси.

Нафтогазт має стати прибутковою компанією, оскільки для нормального котування акцій слід платити дивіденди, а для цього необхідно отримувати прибутки. Зрушення мусять бути і в прозорості компанії, оскільки європейські міноритарні акціонери (сподіваюсь, Газпром не закумулює всі акції на вторинному ринку, бо економічного сенсу в таких діях буде мало) за нашим законодавством матимуть право на отримання будь-якої інформації щодо діяльності компанії.

Не треба боятися того, що після приватизації ми не зможемо реформувати НАК за європейськими стандартами, третій пакет європейських енергетичних директив досить гнучкий і дає змогу вертикально інтегрованим операторам зберегти свій статус за умов жорсткого державного контролю за дотриманням ними правил конкурентної політики.

Чому керівництво галузі, яке останнім часом не завжди послідовно відстоювало інтереси компанії, зараз здійснює економічно виправданий крок? Гадаю, за нинішнього фінансового стану НАКу іншого виходу немає. Нафтогаз має величезні борги, які після програшу судів компанії “РосУкрЕнерго” зросли на декілька мільярдів доларів. Тому робиться цілком слушний крок у напрямку пошуку коштів для фінансування діяльності компанії і перетворення її на реально ринковий суб`єкт.

А що стосується акцій, то не думаю, що знайдеться людина, яка зараз зможе реально оцінити їхню вартість.

Олександр Гудима, народний депутат, міністр ПЕК опозиційного уряду:

РОСІЯ ЗАБЕРЕ АКЦІЇ ЗА БОРГИ

Клюєв був першим, хто ще торік заявив, що вноситимуться зміни до законодавства, аби приватизувати ГТС, тож не можна забирати лаври за приватизацію ГТС в пана Клюєва.

Другим був Бойко, третім – Янукович, і нарешті – Тігіпко.

Тобто та заразна хвороба, на жаль, поширюється серед членів уряду. Замість того, щоб сказати, що вони вже готові віддати ГТС Росії, бо ніхто, крім самої Росії, нашої ГТС, зважаючи на її монопольне становище, купувати не збирається. На пострадянському просторі - у Росії та Україні - такі дикі закони, що жоден інвестор, який себе поважає, не куплятиме акції Нафтогазу. Тим більше що коли пан Тігіпко це проголошував, він голосував одною рукою за чергову емісію на вісім мільярдів для НАК «Нафтогаз». Тобто одна рука робить Нафтогаз ще більшим банкротом, і ніхто достеменно не знає, скільки він заборгував, а друга – хоче продавати акції НАКу.

Нагадаю, щоб виставляти акції на продаж, треба внести зміни до закону про трубопровідний транспорт, який забороняє будь-які дії з українською ГТС.

Коли вони говорять про НАК «Нафтогаз», то забувають, що НАК і газотранспортна система – єдине ціле, бо ГТС входить до статутного капіталу НАКу. Тобто хитрує пан Тігіпко, і решта з ним. Нічого доброго це не принесе, тому що вони в принципі не можуть добитися від Росії жодних поступок. Росіяни йдуть на поступки Європі, полякам, а нам не йдуть і від Європи нічого стратегічного не вимагають, бо розуміють, що ЄС цього нічого не зробить: не віддасть їм свою ГТС і так далі. А українці чим далі, тим бідніші, вони напередодні колапсу, тому внутрішньо готові до того, про що Янукович, Тігіпко та інші говорять у своїх заявах.

Як на мене, іде обробка громадської думки, щоб урешті знову щось на щось обміняти, як це було з флотом.

Хто сьогодні має найкращі шанси купити акції? Російські банки, тобто Росія. Вона нам стільки назичила, що ніякого вільного продажу не буде. І Росія тупо за борги забере ці акції.

Розміщувати на європейських валютних фондових ринках частину акцій Нафтогазу – це дуже гарні слова, але українська правда є іншою. Не дай Боже, станеться так, що вони законодавчо отримають право й виставлять акції, то хотілося б знати, за якою ціною... Припустимо, вони оцінять 10 відсотків НАКу на біржі в пару мільярдів, і виставлять це на продаж… Ніхто цивілізований того не купить. Купить Росія. А ціну поставлять нікчемно низькою, бо фінансовий стан Нафтогазу паскудний.

За моїми даними, НАК набрав боргів у російських банків на суму, що перевищує три мільярди доларів. Тому Росія спокійно виставить боргові зобов’язання і забере ці десять відсотків. На цьому процес окупації української ГТС буде розпочато. А далі ми знаємо, як усе відбуватиметься.

Уже стільки років ведуться балачки, що європейці вкладатимуть гроші в українську ГТС… Вони що, такі сильні? У них також проблеми. Вони що, можуть протиставити себе Путіну? Ні, не можуть. Це показав 2009 рік, коли вони, м’яко кажучи, повелися як боягузи і спостерігали, чим закінчиться війна між Україною і Росією. Україна що, член ЄС чи член НАТО?! Україна Європі не потрібна, коли йдеться про загарбницькі бажання Росії. Тобто європейці, як завжди, відійдуть у бік і скажуть, що це внутрішня справа Росії та України.

Тігіпко, Бойко говорять про все це в красивій європейській обгортці, але зміст за цим стоїть жахливий. Вони ж прямо не можуть створити консорціум, бо це дуже смердить, тому й підносять це в красивій обгортці.

Михайло Гончар, директор центру енергетичних програм центру «Номос»:

НІХТО З СЕРЙОЗНИХ КОМПАНІЙ НЕ ВИЯВЛЯТИМЕ ІНТЕРЕСУ ДО НАФТОГАЗУ

Те, що кажуть Бойко, Янукович, Тігіпко, – є неможливе, принаймні доки не буде змінено чинне законодавство. Бо це практично означає відчуження Нафтогазу.

Я розумію ці розмови так, що громадськості підноситься омріяна ідея українського газового олігархату – приватизувати в опосередкованій формі активи Нафтогазу.

Не випадково ідеї спочатку прозвучали з вуст олігархату, а потім були підхоплені чи вкладені корумпованим чиновництвом в уста президенту.

Будь-який покупець цікавиться, у якому становищі знаходиться компанія, акції якої він купує, наскільки прозоре її функціонування. Покупець наперед підраховує, що отримує на вході і що отримає на виході. А Нафтогаз у його нинішньому вигляді просто являє собою чорну скриньку газового бізнесу. Тому ніхто з серйозних компаній до нього не матиме інтересу. Крім, звісно, офшорних структур, за якими, як правило, ховаються українські чи сусідні олігархи.

У самій ідеї як такій немає нічого поганого, але, як відомо, благими намірами вимощено дорогу до пекла.

Опитала Ксеня Лесів