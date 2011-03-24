Тігіпко радить брати приклад з Путіна

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявляє, що Україна зможе зберегти статус ключового транзитера лише після акціонування газотранспортної системи (ГТС) за участю європейських концернів і ВАТ «Газпром» (Росія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Сильна Україна».

За словами С.ТІГІПКА, міжнародна ситуація дозволяє Україні ефективніше використовувати свій транзитний потенціал.

«Нестабільність на Близькому Сході зумовлює збільшення поставок енергоносіїв з Росії до Європи. Україна як країна-транзитер має використати цю ситуацію в своїх інтересах», – заявив С.ТІГІПКО.

«Лівія, що була одним із найбільших постачальників нафти і газу до Європи, на тривалий час виведена з гри. Можуть виникнути питання і з поставками палива з інших арабських країн. З політичних міркувань може бути припинена атомна генерація. Все це поверне східному напряму пріоритетну роль в забезпеченні Євросоюзу енергією. У таких умовах Україні необхідно зробити все можливе, щоб зростаючий потік експорту російського газу та інших видів палива до країн ЄС пішов саме через нашу територію», – наголосив віце-прем`єр.

С.ТІГІПКО звернув увагу на те, що поки Захід зайнятий військовою кампанією проти Муаммара КАДДАФІ, російський прем`єр Володимир ПУТІН продовжує розширювати кількість учасників проекту «Південний потік».

«Енергетична дипломатія Росії дуже ефективна, і обставини їй сприяють. Зберегти статус ключового транзитера Україна зможе лише в тому разі, якщо оперативно запропонує реальну схему акціонування газотранспортної системи за участю європейських енергетичних концернів і «Газпрому», – заявив С.ТІГІПКО.

Лідер партії «Сильна Україна» висловив також підтримку зусиллям уряду із залучення західних інвесторів до розробки родовищ сланцевого та інших нетрадиційних видів газу на території України.