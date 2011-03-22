Бойко хоче за акції Нафтогазу вторгувати «$5-6 мільярдів»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховує залучити 5-6 млрд. дол від розміщення міноритарного пакета акцій НАК «Нафтогаз Україна» на західних фондових біржах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерго, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час робочої поїздки до Чернівецької області.

«Дійсно, прийнято принципове рішення, що міноритарна частка акцій «Нафтогазу» буде розміщена на фондових біржах. Ми зараз вирішуємо з нашими консультантами, на якій біржі буде більш вигідно провести розміщення. У результаті плануємо залучити приблизно 5-6 млрд. дол, які підуть на розвиток компанії, збільшення видобутку газу в нашій країні, модернізацію вітчизняної газотранспортної системи», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що такі розміщення акцій - загальноприйнята у світі цивілізована практика.

«Це продаж на фондовому ринку, коли ніякого одного покупця не буде, а будуть інвестори, які хочуть придбати ці акції й готові платити», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вважає можливим продаж частини акцій НАК «Нафтогаз Україна» на міжнародних біржах. За словами глави держави, на базі «Нафтогазу» необхідно створити прозору та ефективну вертикально інтегровану компанію. «Якщо для цього необхідно поступитися частиною компанії - продати на міжнародних біржах певну частину акцій - на це треба йти», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Нагадаємо, керівництво НАК «Нафтогаз України» готує низку пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії.

За словами голови правління «Нафтогазу» Євгена БАКУЛІНА, сьогодні розглядається кілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», зокрема, створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

1 березня ц.р. під час другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» Є.БАКУЛІН заявив, що «Нафтогаз» планує впродовж 1,5-2 років вийти на IPO.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.