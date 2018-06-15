Протестувальники обіцяють владі «Щит свободи» - їм відповідають протоколами (фоторепортаж)

Автомобілі учасників Всеукраїнського маршу протесту насилу пробралися через київські пробки... Даішники чекали протестуючих на Європейській площі столиці, щоб звинуватити в створенні «ускладнень в дорожньому русі»... Наступна акція називатиметься «Щит свободи»...

У п`ятницю 25 березня в Києві відбулася унікальна подія – на Європейській площі зустрілися дві колони учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який стартував 21 березня одночасно зі Заходу і Сходу України, - із Львова та Луганська. У Києві на Європейській площі вони провели загальний мітинг-протест під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

А за декілька годин до того, рано вранці в місті Біла Церква Київської області до Західної колони Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, приєдналися кілька десятків автомобілів активістів з Київщини.

Як і обіцяла, до Західної колони автопробігу в Білій Церкві приєдналася Наталія Королевська, співголова Ради підприємців України, голова Комітету Верховної Ради України з промислової, регуляторної політики і підприємництва. Мета – забезпечити безперешкодний в`їзд і проходження автоколони по Києву.

Як відомо, ухвалення розробленого Радою підприємців закону Про єдиний податок, було однією з вимог Автомайдану.

Учасники маршу чекали опору з боку влади, адже в Дніпропетровську за рішенням Окружного адміністративного суду автомобільний марш заборонили, змусивши учасників акції окремо пробиратися на мітинг протесту підприємців проти дій уряду Миколи Азарова, який проходив в центрі міста.

Після короткого спілкування з учасниками автопробігу і уточнення маршруту пересування колон, Наталія Королевська сіла за кермо автомобіля.

Насилу пробиваючись крізь пробки, до Києва майже одночасно в`їхали дві колони автомобілів Всеукраїнського маршу протесту. Сигналячи і розмахуючи прапорами, учасники АвтоМайдану зробили кілька кругів пошани центром столиці і висадили своїх пасажирів на Європейській площі, де їх вже зустрічали люди.

Після того, як більше 500 учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту зі всіх міст України зібралися перед “Українським домом”, почався мітинг, на якому люди висловлювали все, що у них накипіло за останні місяці.

Наталія Королевська обнародувала вимоги людей до влади. Зокрема пролунало: зупинити економічні репресії і тотальне знущання контролюючих органів над всією економікою України, переглянути антинародні реформи – пенсійну, трудову і житлову, які перетворюють людей на жебраків. «І третя наша вимога – прийняти «Народну реформу», яку ми підготували. Йдеться про пакет законопроектів, обговорення яких за участі більше 200 громадських організацій України ми провели по всій країні».

На думку народного депутата, сьогоднішній АвтоМайдан – це вже другий сигнал для влади. «Перший дзвінок прозвучав восени минулого року на Майдані Незалежності. Тоді нам пообіцяли врахувати інтереси людей. Але у відповідь люди одержали економічні репресії, знищення малого бізнесу, зростання доходів найбагатших і зубожіння більшості населення України. Головну вимогу Майдану – «проведення народних реформ» - не виконано. На цій Всеукраїнській акції ми ще раз висуваємо владі наші вимоги. І якщо людей не почують і цього разу – ми збудуємо великий автомобільний Щит свободи - від Львова до Луганська», - заявила Наталія Королівська.

P.S. Поки мітинг на Європейській площі столиці намагався докричатися до влади, співробітники ДАІ складали протоколи відносно шістьох учасників протестного автопробігу підприємців за порушення правил паркування. У Головному управлінні МВС України пресі повідомили, що ці адмінпротоколи будуть спрямовані до суду «для ухвалення рішення згідно чинного законодавствв». На думку ДАІ, порушення, що їх припустилися учасники акції «призвели до ускладнень в дорожньому русі»...

Антон Свірченко