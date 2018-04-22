Депутати сумують за Тимошенко і Цушком (фоторепортаж)

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України V скликання розпочалося о 10.00 і закрилося о 14.00, після того як були розглянуті всі шість запланованих проектів законів.

Наступне пленарне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10-й годині, хоча радник Президента з правових питань Степан ГАВРИШ уже повідомив, що Президент не підпише жодних рішень, прийнятих нинішнім складом ВР, оскільки вона перестала бути легітимною. С.ГАВРИШ не виключає, що знайдуться окремі парламентарії, які будуть заявляти про свої повноваження і відстоювати їх.

“Верховна Рада України працюватиме у пленарному режимі доти, доки опозиційні народні депутати не доведуть юридичну бездоганність процедури дострокового припинення своїх повноважень”. Про це журналістам заявила лідер фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА. Пленарні засідання, за її словами триватимуть, поки остаточно не буде вирішено питання про дострокове припинення повноважень 151 народного депутата. Вона також нагадала, що, згідно з чинним законодавством, ВР має право працювати доти, доки не складуть присягу новообрані народні депутати. «Тому цілком логічно, що парламент буде на цьому тижні працювати у сесійному режимі», - підсумувала координатор більшості.

Натомість представник Президента у парламенті Роман ЗВАРИЧ у коментарі УНІАН підтвердив, що від суботи Верховна Рада України є неповноважною, і не може збиратися на свої засідання. За його словами, лідер фракції “Партії регіонів” Раїса БОГАТИРЬОВА, говорячи про необхідність продовжити роботу Верховної Ради, переплутала дві конституційні норми. Р.ЗВАРИЧ не виключає, що Р.БОГАТИРЬОВА мала на увазі частину першу статті 90-ї Конституції, де мова іде про те, що повноваження Верховної Ради припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Фото Сергія Світлицького, УНІАН