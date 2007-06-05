Гавриш: Ющенко не підписуватиме рішень, прийнятих нелегітимною ВР

Радник Президента з правових питань Степан ГАВРИШ стверджує, що Президент не підпише жодних рішень, прийнятих нинішнім складом ВР, оскільки вона перестала бути легітимною.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами С.ГАВРИША, «ВР перестала бути повноважною, правоздатною, і тому збори, що зараз відбуваються та рішення не будуть підписані Президентом». При цьому він додав, що наразі всім політичним силам, які присутні у ВР треба зосередитися «в напрямку руху до виборів».

Водночас, С.ГАВРИШ не виключає, що знайдуться окремі парламентарії, які будуть заявляти про свої повноваження і відстоювати їх.

Відповідаючи на одне з питань, яке стосувалося формування нової політичної еліти шляхом дострокових парламентських виборів, С.ГАВРИШ сказав, що, на його думку, це навряд чи відбудеться під час цих парламентських виборів, зокрема через те, що наразі немає відокремлення влади від бізнесу. В той же час С.ГАВРИШ припустив, що формування такої еліти може відбутися під час наступний президентських виборів.

Разом з тим, продовжуючи тему розподілу владних повноважень після 30 вересня, С.ГАВРИШ висловив переконання, що Президент докладе максимум зусиль для того, щоб новий склад ВР та української влади в цілому не носив «конфліктний характер».

Крім того, за словами С.ГАВРИША, наступний завданням Президента і політичних сил, в тому числі після виборів, буде не лише тема формування бюджету, а й, насамперед, тема внесення змін до Конституції України.