Віхи тижня. В опозиції злагоди нема, діагноз від Лукашенка і МВФ, кадри вирішують усе

Опозиціонери в річницю ратифікації Харківських угод переконливо довели, що не спроможні до об`єднання... Олександр Лукашенко роздав «компліменти» керівникам України і ЄС... Тимчасове святкове затишшя не здатне загладити передчуття змін у системі влади.

"Когда в товаришах согласья нет"

Політичні сили, що опонують Віктору Януковичу, без допомоги влади перетворили протести проти Харківських угод на фарс. Юлія Тимошенко, наприклад, «через технічну помилку» фактично одноосібно виступила за денонсацію домовленостей, підписаних президентами Януковичем і Медведєвим рік тому, показавши, хто господиня в опозиційній «хаті». Віктор Ющенко провів з`їзд «Нашої України» біля стін парламенту, який саме не працював з огляду на непленарний тиждень, та закликав відмінити не тільки Харківські, а й Московські угоди про газ. «Нашоукраїнці» тепер мусять на кожну публічну акцію виходити як на останній бій, щоб довести недоброзичливцям, що партія ще жива. В результаті збори представників 14 партій, які протестували проти Харківських угод, стали формальними, які нічого не вирішували. З усіх політичних сил, мабуть, тільки «Свобода» була послідовно націлена на донесення свого протесту до керівництва країни: відсутність парламентської прописки підштовхує соратників Олега Тягнибока до рішучих дій.

Лідер «Батьківщини» тим часом досягла успіху в юридичній сфері. Вона подала позов проти Дмитра Фірташа і компанії RosUkrEnergo до суду Нью-Йорка, продемонструвавши прагнення вивести скандал навколо 11 мільярдів кубометрів газу на міжнародний рівень. Фахівці скептично оцінюють судові перспективи майбутнього процесу «Тимошенко проти Фірташа», але відзначають оригінальність дій Юлії Володимирівна. Паралельно та облишила поводитися конструктивно із слідчими Генеральної прокуратури, а ті пригрозили зміною запобіжного заходу. Гра в кішки-мишки з правоохоронними органами дозволяє Тимошенко набирати рейтингові очки і чекати зручного моменту, щоб очолити можливі масові протести. Не забула Юлія Володимирівна і висловити стурбованість станом здоров`я лідера «Народної самооборони» Юрія Луценка, який оголосив голодування в Лук`янівському СІЗО.

Не без участі Тимошенко фракція «НУНС» наближається до розмноження брунькуванням. Кажуть, що найближчим часом з лав третього завбільшки депутатського об`єднання вийде група в 15 парламентаріїв, які стоять на опозиційних позиціях. Щоправда, якщо вірити орієнтовному списку майбутніх учасників групи, вона сильно нагадуватиме материнську фракцію в мініатюрі, а тому ризикує перенести всі її проблеми в свою діяльність. З іншого боку, нова група може стати не тільки союзником БЮТ-«Батьківщини», а й поборотися з деякими соратниками Тимошенко за місця в прохідній частині «серцевого» списку на парламентських виборах 2012 року.

Лукашенко про «вшивість», МВФ - про реформи Поки до парламентських виборів залишається півтора роки, українська влада має шанс поліпшити ситуацію. Щоправда, працювати її представникам доведеться під акомпанемент критики з боку не тільки представників української опозиції. Наприклад, вирішивши не брати участі у заходах, присвячених 25-річчю катастрофи в Чорнобилі з українським і російським колегами, білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що в керівництві Україні достатньо «вшивості», а президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу і поготів назвав «козлом». Відома ексцентричність Олександра Григоровича, як вважають експерти, зумовлена потеплінням у відносинах Москви і Мінська. Втім, як навчає досвід, наступний словесний випад Лукашенко з високою ймовірністю буде адресований російським партнерам.

Набагато серйозніше для української влади прозвучали слова представника МВФ в нашій країні Макса Альєра. Той наголосив, що Фонд продовжить кредитування України тільки після проведення пенсійної реформи, оптимізації цін на газ для населення (читай - підвищення тарифів) та зменшення дефіциту бюджету «Нафтогазу України». Підкреслено оптимістичний віце-прем`єр Сергій Тігіпко вкотре пообіцяв представити проект пенсійної реформи після травневих свят. Одна біда: популярність Партії регіонів і Віктора Януковича не сприяють різким рухам у соціально-економічній сфері. Очевидно, що Микола Азаров почав агітувати за промислове вирощування картоплі не від доброго життя: прем`єрові за посадою треба розуміти, наскільки популярними є «реформи», що ініціюються за його участі.

«Газовий» козир

У боротьбі за збереження прем`єрського портфеля Микола Азаров пустив в хід останній козир, виявивши надію на перегляд газових угод з Росією. Умови постачань «блакитного золота» до України прем`єр називає кабальними і такими, що не відповідають партнерському характерові відносин. Можна подумати, що в Москві колись намагалися спілкуватися з Києвом, спираючись виключно на принципи добросусідства. На жаль Миколи Яновича переговори з «Газпромом» веде міністр палива і енергетики Юрій Бойко, якого часто називають реальним претендентом на посаду прем`єра. І успішне завершення діалогу з російською газовою монополією може стати вирішальним аргументом на користь Юрія Анатолійовича. Більшість експертів тим часом прогнозують перестановки в уряді ще в травні: звільнення і призначення міністрів мають зіграти роль клапана для незадоволення українців. Ось тільки Янукович, як свого часу Кучма, віддає перевагу не ін`єкціям в систему влади свіжої кадрової «крові», а грі вже засаленою колодою «правильних пацанів».

Євген Магда