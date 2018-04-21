Боротьба з режимом Лукашенка поширилася на вулиці Києва

У вівторок увечері до посольства Білорусі, що на вулиці Коцюбинського в Києві, стали зі змовницьким виглядом стягуватися молоді люди з вогником в очах. Це противники тоталітарного режиму Олександра Лукашенко, які планували влаштувати перед дипломатами перформанс. Тираноборці, серед яких були як українці, так і білоруси, голосно заявили, що збираються встановити навпроти посольства пропускний пункт для перевірки всіх, хто виходив з установи. Учасників акції цікавило, чи не виявляться серед них ті чиновники сусідньої країни, кого в країнах ЄС визнали персонами нон-грата.

Зібралося близько двадцяти шанувальників ліберальних цінностей. Хто з біло-червоно-білим прапором, хто зі значком «НАТО - Так!» Щоправда, за якийсь час до початку акції сюди приїхали співробітники служби охорони дипломатичних представництв, що стала ланцюгом перед посольством. Маніфестанти почали розкладати плакати та розгортати прапори. З`явилися портрети «душителів свободи» - усього близько тридцяти чиновників різного рангу. Проте дізнатися, яка контора організувала це свято, виявилося не легко. Молоді люди говорили, що вони прийшли сюди просто за покликом серця і не належать до жодної партії.

Перед журналістами виступив активіст Олександр Алферов. Він заявив, що люди прийшли сюди не як представники політичних організацій, а як прості громадяни, щоб підтримати Білорусь у її боротьбі з режимом.

- Офіційний Київ визнає, що основний вектор політики – це інтеграція до Європи. Проте сьогодні він не підтримує країни ЄС, які проголосили персонами нон-грата людей, які скоїли злочини проти людства, - поскаржився активіст.

Противники Лукашенка розповсюджували серед громадян України типові заявки, у яких було написано таке: «Я проголошую порушників прав людини в Білорусі своїми особистими персонами нон-грата і забороняю їм перебувати на території мого місця помешкання та іншої моєї особистої власності». Число, підпис.

Потім справді відбулося те, що можна майже без натяжки назвати перфомансом. Двоє борців з режимом переодягнулися коровою, інші наділи маски Лукашенка та чиновників з його оточення. Один учасник акції символізував свідомого українського прикордонника, який настільки європеїзувався, що перешкоджав проїздові «деспотів» на територію України. Було майже смішно. Молоді люди кричали: «До Бобруйська, тварини!»

Правоохоронці записували все на камеру. Проте зіткнень з міліцією не відбулося, за весь час акції жодна тварина не постраждала. Затриманих з боку протестувальників не було, зупиняти для перевірки документів людей (а такі були), що виходять з посольства, борці з режимом теж не наважилися.

Загалом подумалося, що такі акції ставлять українське керівництво в незручне становище. Адже, з одного боку, потрібно дотримуватися зобов’язань щодо підтримки демократії в усьому світі, з другого – дуже вже не хочеться сваритися з найближчим сусідом. Тим більше Лукашенко – мужик імпульсивний і примхливий, і позиції його досить стійкі. Хай йому грець - з таким зв`язуватися.

Олексій Просєкін