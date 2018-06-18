Напередодні Дня гніву Азаров раптом полюбив підприємців. Чи не пізно?

Організатори вважають, що цю владу може зупинити лише «могутній народний протест, тому має сенс тільки безстрокова кампанія з відновлення конституційного ладу»...

Український уряд днями спішно і гучно оголосив про свою готовність піти на значні поступки підприємцям, які домагаються перегляду Податкового кодексу в плані полегшення умов бізнесу для платників єдиного податку.

Як повідомила минулого вівторка урядова прес-служба, перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв пообіцяв «уважно працювати зі всіма пропозиціями підприємців», коментуючи пропозиції Координаційної ради з розвитку малого і середнього бізнесу при Кабміні від 5 травня поточного року.

Крім того, він доручив Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мін’юсту і Державній податковій службі при доопрацюванні до другого читання законопроекту №8217 «Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких інших законодавчих актів» розглянути питання про зняття обмежувальних норм для реєстрації платниками ПДВ платників єдиного податку і зниження ставки єдиного соціального внеску.

Справа в тому, що згідно з нормами Податкового кодексу платник єдиного податку не має права реєструватися платником ПДВ. А для того, щоб таким стати, потрібно переходити на загальну систему оподаткування – що обтяжливо для підприємців і суперечить самому принципу спрощеної системи оподаткування.

Також підприємці зажадали майже двократного зниження ставки єдиного соціального внеску – з 34,7% до 18,1%. І влада тепер уже заявляє про готовність піти на поступки в цьому питанні. «У проекті змін до кодексу передбачається зниження єдиного соціального внеску до рівня мінімального страхового внеску. Якщо Кабмін виступить із пропозицією переглянути ставку для всіх категорій, ми її розглянемо», - розповів глава парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталій Хомутинник.

Більш того, Андрій Клюєв пообіцяв підприємцям поліпшити умови їх поточної діяльності, для чого доручив Міністерству внутрішніх справ організувати щоденне, в режимі он-лайн, оприлюднення скарг на гарячі лінії МВС і реакцію на них на відомчому сайті міністерства.

При цьому він дав доручення всім міністерствам і відомствам, а також місцевим органам влади набагато активніше співпрацювати з представниками малого і середнього бізнесу. За словами першого віце-прем`єра, «всі чиновники повинні розуміти, що тільки створення сприятливих умов для бізнесу приведе до залучення нових інвестицій, створення нових робочих місць і, нарешті - прискореного економічного зростання».

У середу Клюєв дав ще вказівку Державній податковій службі - кардинально змінити систему роботи з платниками податків, зробивши акцент на впровадження якісного обслуговування. Він зажадав від податківців поліпшити систему реагування на резонансні і найбільш масові звернення платників податків, що стосуються проблем з адмініструванням податків, зокрема, тих, які виникають у процесі впровадження Податкового кодексу. Черги повинні бути максимально усунені, за некоректну поведінку співробітників податкової служби повинні серйозно карати, не має допускатися безпідставне нарахування штрафних санкцій, заявив перший віце-прем`єр-міністр

Прем`єр-міністр Микола Азаров теж не залишився осторонь. У середу він зажадав від ДПАУ негайно припинити незаконні перевірки малого бізнесу і погрозив нещадно карати тих, хто посміє не послухатися.

Одним словом, уряд різко заметушився в останні дні, демонструючи свою велику турботу про потреби малого бізнесу. Що ж подвигло його до такої активності?

Відповідь на це питання очевидна. Все пояснюється тією обставиною, що вже на 14 травня підприємці оголосили акцію протесту під загрозливою назвою «День гніву», а трохи пізніше до неї приєднаються й інші протестні акції. Тому-то уряд і намагається тепер продемонструвати свою готовність йти на всілякі поступки.

Проте така легко з`ясовна реакція керівництва Кабміну може виявитися такою, що дуже запізнилася. Оскільки підприємці вже не обмежуються лише вимогами, що стосуються зміни Податкового кодексу і зменшення фіскального тиску.

Як розповів лідер громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк, загальнонаціональний «День гніву», призначений на 14 травня, стане стартом безстрокової акції протесту проти соціально-економічної політики уряду і узурпації влади в Україні. «Припинення псевдореформ Януковича – Азарова і подальшої узурпації влади в Україні, повернення громадянам права на демократичні і регулярні вибори – це не ті завдання, які можна вирішити шляхом одноденної акції», - роз`яснив він цілі протестної акції і причину, чому вона буде безстроковою.

Данилюк переконаний, що президент і Верховна Рада самовільно узяли повноваження, які їм не делегували на виборах. Він вважає, що цю владу може зупинити лише «могутній народний протест, тому має сенс тільки безстрокова загальнонаціональна кампанія з відновлення конституційного ладу в Україні».

Таким чином, на майбутній протестній акції буде висунуто також жорсткі політичні вимоги, направлені не тільки проти уряду Азарова, але й проти президента Януковича.

І, треба сказати, владі є, чого боятися. «Податковий майдан» підприємців, який проходив з 22 листопада по 3 грудня 2010 року на Майдані Незалежності в Києві, сильно налякав Азарова з Януковичем. Вони обидва тоді з`явилися до наметів протестуючих підприємців на переговори, і потім президент застосував право вето до Податкового кодексу. А 2 грудня Верховна Рада врахувала пропозиції президента і прийняла цей закон у новій редакції.

Данилюк був під час «Податкового майдану» одним з найбільш активних учасників, тепер же він є лідером протестного руху підприємців і обіцяє організувати також дуже потужну акцію. За його словами, 14 травня в Києві в Маріїнському парку буде встановлено наметове містечко, яке стане центром протестного руху. Крім того, Данилюк переконаний, що в столиці головну протестну силу складуть кияни, «які в 2004 році одержали винятковий досвід консолідованої і безкомпромісної боротьби за свою гідність і свої права». Тобто, він прямо натякає на можливість у масштабах повторення в столиці першого Майдану, завдяки якому Янукович не став президентом шість з гаком років тому.

Також Данилюк поінформував, що акції пройдуть у всіх обласних центрах, «але значна частина представників регіонів прагнуть прибути до Києва».

Потрібно ще відзначити, що нинішня акція протесту не обмежиться тільки підприємцями, організованими в рамках громадського руху «Спільна справа» під керівництвом Данилюка. Нагадаємо, 13 квітня в Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед» за участю більше 420 делегатів зі всіх регіонів України, яка спланувала на 19 травня початок Весняного маршу протесту.

Головними вимогами цієї протестної акції є припинення антинародних реформ і економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією в усіх ешелонах влади і прийняття народних реформ, розроблених суспільством. Також активісти заявили про намір добиватися відставки уряду Азарова.

А 10 травня в Хмельницькому відбулися збори громадської організації «Діти війни», на якому було прийнято рішення про приєднання до Весняного маршу протесту. «19 травня ми долучаємося до Весняного маршу протесту в Києві, тому що ми повинні змусити владу виконувати свої зобов`язання перед суспільством, зупинити експерименти над власним народом і прийняти народні реформи в інтересах людей, а не чиновників», - заявила із цього приводу голова ВТ «Діти війни» Галина Антонюк.

Ну а оскільки акція «День гніву» почнеться раніше і буде безстроковою, то її пізніше лише підсилить Весняний марш протесту. До речі, назву «День гніву» українські підприємці у народів Північної Африки і Близького Сходу, які проводили або проводять досі протестні акції в своїх країнах. Причому, в деяких державах – наприклад, у Тунісі і Єгипті – людям вдалося повалити правлячі там тоталітарні режими. Як тут не злякатися декому в Україні?..

Олександр Безкоровайний