Віхи тижня. Розшарування Януковича і антиукраїнська операція з чеськими дипломатами

Україна в найближчому майбутньому знову стане об`єктом інформаційної агресії з боку Росії. Луценко стає символом опору правлячому режиму...

Розшарування Януковича

Нечітка реакція глави держави на події 9 травня показала, що сильна владна вертикаль, нібито збудована за минулий рік, на перевірку є імітацією бурхливої діяльності. Як з`ясувалося, добитися заяви про відставку від львівського губернатора може група представників «Свободи», тоді як Віктор Янукович здатний тільки вичитувати підлеглих йому міністрів у залі засідань на Банковій. Невдоволення глави держави реформами в освіті і охороні здоров`я не вилилася в кадрові рішення. Підвищуючи голос на членів уряду, президент цим і обмежується. Інколи здається, що Янукович не ризикує звільняти міністрів, розуміючи, що таким чином він перекидає на себе вектор відповідальності. Чи варто дивуватися, що деякі глави відомств, наприклад, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, почуваються безкарними і поводяться наче довічні члени Кабінету міністрів.

Що стосується Галичини, то там до останнього часу був непогано розвинений малий і середній бізнес, але прийняття Податкового кодексу перетворює вчорашніх спрощенців на благодатне середовище для поповнення лав радикальних політичних сил. Падіння рівня життя дозволить їм набирати рейтингові очки і руйнувати міф про всесилля Януковича. «День гніву» в столиці і на місцях – це тільки квіточки: щоб оцінити температуру суспільних настроїв, що постійно зростає, можна не проводити соціологічні дослідження, достатньо пару годин походити по ринках і магазинах і послухати людей. Від масових виступів українців утримує політична апатія і садово-городні клопоти. Це означає, що у запасі у влади є три-чотири місяці, не більше.

Росія: пряма і очевидна загроза

До внутрішньополітичних проблем найближчим часом може додатися загострення відносин із Росією. Принаймні, щодо подій у Львові висловилися чимало офіційних осіб, причетних до формування політики нашого «стратегічного партнера». Російський президент Дмитро Медведєв поставив Україну в один ряд із Грузією і Естонією (досить компліментарно – як для неросійського спостерігача), де нібито «танцюють на кістках учасників війни». Медведєв іде на загострення, оскільки президентська кампанія наближається, а тандемократія з Володимиром Путіним відійшла в минуле.

Попередній аналіз дозволяє говорити про те, що Україна в найближчому майбутньому знову стане об`єктом інформаційної агресії з боку Росії. Керівникам сусідньої держави не до душі відносно успішне просування офіційного Києва до угоди про асоціацію з ЄС. Керівництво нашої країни, можливо, було б не проти капітулювати, але такий розклад не влаштовує Кремль. Тому жителям України належить пізнати сусідський варіант «гіркої правди» про своїх правителів і опозиціонерів... Подібна технологія вже була обкатана на президентах Грузії і Білорусі, та й колишній мер Москви Юрій Лужков не з чуток знайомий із забійним ефектом цілеспрямованого телекілерства. Численні скелети в шафі українського керівництва, на жаль, витягнуть назовні без сантиментів.

Антиукраїнська спецоперація з чеськими дипломатами

Скандал з оголошенням двох чеських дипломатів персонами нон грата також не прискорить просування України на шляху до Асоціації з ЄС.

Тому, окрім образ із боку української влади за колишнього тимошенківського міністра Данилишина, якому Чехія надала політичний притулок, тут явно проглядається російські старання. Зовнішньополітичний курс донецьких правителів і без того не обтяжений інтелектуальною напругою, але що стосується «чеського скандалу», то тут взагалі має місце або шкідництво з боку причетних до нього осіб, або непробудна дурість. Адже жодного плюса ця «спецоперація» а-ля СБУ-ФСБ Україні не дає. Суцільний негатив.

Азаров вірить у гривню?

Український прем`єр переконаний, що нашій делегації вдасться умовити представників Газпрому змінити формулу ціни російського газу, який, якщо вірити прогнозам профільного міністерства, до кінця року коштуватиме 400 доларів за тисячу кубометрів.

Азаров свято вірить у здатність уряду не допустити розкручування інфляції і обіцяє навіть зниження тарифів на послуги ЖКГ. Вже вкотре він запевняє, що гривня стабільна і дефолту не буде. Шкода тільки, що сексуальний скандал із директором-розпорядником МВФ Домініком Стросс-Канном навряд чи дозволить представникам Кабміну домовитися про відновлення кредитування нашої країни. Пам`ятається, Азаров обіцяв обійтися без грошей МВФ. Схоже, настав час виконати обіцяне.

Луценко втрачає вагу і набирає очки

Лідер Народної самооборони, який продовжує голодування, може вийти з ув’язнення новим лідером опозиції. При всій неоднозначності натури Юрія Луценка він зумів поставити владу в безвихідь, примушуючи демонструвати все нові й нові зразки репресивного абсурду.

Колишній міністр внутрішніх справ поступово перетворюється на символ опору правлячому режиму. Можливо, проти власної волі, але від цього не менш невідворотно. Юлія Тимошенко чітко відчула загрозу своєму лідерству в лавах опозиції і показово спробувала прорватися в лікарняну палату до головного «самбіста». Безуспішно. Не виключено, що на Банковій змирилися з необхідністю випустити Луценка на свободу і чекають відповідного рішення Європейського суду з прав людини.

Юрієві Віталійовичу залишається побажати здоров`я і політичної розбірливості – вже не один лідер рейтингу в Україні ставав аутсайдером з вини свого оточення.

Євген Магда, Володимир Ільченко