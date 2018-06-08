Віхи тижня. Політичні судилища, два рукостискання і страждання Литвина

Віхи тижня. Політичні судилища, два рукостискання і страждання Литвина

12:30, 30 травня 2011
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Прокуратура, виявляється, може реагувати швидко. Янукович у Варшаві присягався у вірності демократичним цінностям і неупередженому суду. Вийшло непереконливо...

Прокуратура, виявляється, може реагувати швидко. Янукович у Варшаві присягався у вірності демократичним цінностям і неупередженому суду. Вийшло непереконливо...

Політизовнана Феміда-1 (Тимошенко)

Юлія Тимошенко та Сергій Власенко виходять з будівлі ГПУ. Київ, 24 травня Стосунки між Юлією Тимошенко і прокурорськими слідчими, які «неупереджено» ведуть її кримінальну справу, виявилися вельми натягнутими. У Генеральній прокуратурі різко сприйняли ігнорування лідером «Батькивщини» своїх повісток укупі з участю в телевізійному шоу. Реакція виявилася швидкою (так би реагували на реальну злочинність!) і асиметричною: Печерський суд прогнозовано оперативно видав ухвалу про затримання Тимошенко прямо за місцем слідчих дій.

У штабі «сердечників» такому розвитку подій не здивувалися. З боку здавалося, що депутати-бютівці і їх нечисленні соратники з НУ-НС проходять кастинг у виборчий список «Батьківщини» наступного року. Хтось демонстрував готовність блокувати автозак із Тимошенко на борту, хтось біля стін слідчого управління ГПУ співав під гітару хороші і правильні пісні, хтось зумів підняти інформаційну хвилю на Заході.

Остання дія, на загальну думку, вийшла найбільш ефективною. Кажуть, Януковичу подзвонили і попередили, що арешт Тимошенко може мати негативні наслідки для всієї української політики.

Хоча пару днів по тому у Варшаві Віктор Федорович пообіцяв не виправдовуватися, назвавши прерогативою суду право вирішувати, хто з чиновників і в чому винен, Тимошенко на свободу вийшла.

Судячи з її вигляду, навіть для визнаного генія політичного піару перебування в Генпрокуратурі було не найрадіснішими годинами в житті. Юлія Володимирівна пообіцяла боротися. і пішла в тінь, щоб продумувати нову стратегію дій. Свою готовність всіляко допомагати їй висловили не тільки представники Європейської народної партії, але і Борис Березовський, який бачить у лідері «Батькивщини» наступного українського президента. З українських опозиціонерів руку допомоги Тимошенко протягнув по-фронтовому рішуче Арсеній Яценюк, а Віктор Ющенко у властивій йому манері сумістив обіцянку захищати Тимошенко у разі несправедливого арешту з публічним підрахунком збитків від російсько-українських газових угод.

Політизована Феміда-2 (Луценко)

Юрій Луценко під час судового засідання в Печерському районному суді в Києві. 27 травня Юрію Луценку так і не вдалося знайти суд, здатний вислухати його аргументи про невинність. Для скликання суду присяжних у країні немає нормативної бази, і уявити, що подібний закон оперативно приймаєть парламентська більшість під управлінням Чечетова і підписує Янукович, не можуть навіть любителі вишуканої політичної фантастики.

Тому Луценко довелося пройти через круги пекла відомого своєю заангажованістю Печерського суду. Екс-міністр був вимушений припинити голодування, що стало реальною загрозою для його здоров`я. Дивно, але багато українців ставляться до поведінки колишнього міністра внутрішніх справ з неприхованою злорадністю. Мовляв, не треба було панькатися свого часу з колесніковими та іншими донецькими, коли помаранчеві були при владі. Він навіть встиг спрогнозувати для себе вирок у 8 років позбавлення волі.

Янукович: два рукостискання – два різні відчуття

Віктор Янукович та Барак Обама під час зустрічі у Варшаві. 27 травняЦікаво, що сплеск інтересу політизованої Феміди до Юрія Луценко і Юлії Тимошенко відбувся прямо перед самітом лідерів Центральної Європи, куди був запрошений і Віктор Янукович і де йому навіть вдалося потриматися за руку Барака Обами.

Віктор Янукович у Варшаві присягався у вірності демократичним цінностям і неупередженому суду. Вийшло непереконливо.

Кажуть, що всередині України дехто сильно постарався, щоб зіпсувати йому і без того небездоганну репутацію.

…Не всі рукостискання однаково приємні. Поки що зустріч із людиною Путіна – головою правління Газпрому Олексієм Міллером – не принесла полегшення в енергетичних проблемах з Росією.

Пан Янукович в інтерв`ю агентству Bloomberg виключив злиття «Нафтогазу України» з Газпромом. Можливо, саме тому на лист Миколи Азарова Володимиру Путіну з конкретними пропозиціями про здешевлення газу для України поспішив відповісти Дмитро Медведєв. Російський президент нагадав, що потрібно виконувати діючі домовленості, а змінювати їх можна тільки з комплексним підходом.

Схоже, керівництво РФ уже не грає в доброго і злого слідчого, а дерибанить контроль над стратегічними напрямами державної політики.

Страждання Литвина

Володимир Литвин під час пленарного засідання ВР. Київ, 15 лютого Продовжує імітувати активну життєву позицію Володимир Литвин. Лідер Народної партії намагається підвести ідеологічну базу під падіння особистої популярності, зберігши прописку в майбутньому скликанні парламенту. Правда, зі спікерським кріслом Володимиру Михайловичуі безумовно доведеться попрощатися, але шанс стати депутатом за підгодованим «гнилим містечком» у нього залишається.

Правда, актуальних тем, у яких можна одночасно поєднувати лояльність влади і показну опозиційність, стає все менше. Наприклад, стан справ у вищій освіті Литвин критикує, не згадуючи про профільного міністра Дмитра Табачника. Той же примудрився звинуватити в студентських протестах проти ініціатив Міносвіти якісь західні фонди, заразом давши зрозуміти, що у відставку йти не збирається.

Євген Магда

 

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