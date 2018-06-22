Холера: хвороба бідності і соціалізму

Сьогодні в Маріуполі холеру виявили ще у трьох осіб. Постраждалі – члени однієї родини, отруїлися через вживання риби, яку придбали 24 травня на ринку та готували її в домашніх умовах. Нагадаємо, перші випадки холери в місті зафіксували 29 травня, тоді було виявлено і госпіталізовано до інфекційного відділення трьох хворих. Сьогодні їх вже 8. Через гостру кишкову інфекцію в Азовському морі заборонили ловити рибу, а в Маріуполі закрили пляжі. Чи дійсно це холера? Яка загроза поширення цієї інфекції? І як убезпечити себе від зараження? З цими питаннями ми звернулися до медиків-фахівців.

Михайло Андрейчин, голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету

ХОЛЕРА ПРАКТИЧНО НЕ ПОКИДАЛА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Холера практично не покидала території України. Так само, як і Радянського союзу. Радянська влада стверджувала, що ліквідувала холеру. Потім розкрилися архіви і виявилося, що холера була. Багато разів були спалахи різних масштабів.

Зазвичай холерний вібріон циркулює в природі і час від часу виявляється в водоймах. Основний шлях зараження – через воду, рідше – через харчові продукти. А ще треба врахувати, що в світі з 1961 року триває пандемія холери. Треба не забувати про велику міграцію людей. Це всі умови для того, щоб час від часу холера давала про себе знати.

Я не сумніваюся в тому, що в Маріуполі саме холера. Діагноз встановити не тяжко. Крім типової клінічної картини є ще лабораторні методи підтвердження цього діагнозу. Причому вони достовірні, високооб’єктивні. В історії холери це не таке рідке явище, коли зараження йде від риби. Тут нема нічого унікального.

Пригадаймо 1994-1995 роки, Південь України – Миколаївська область і Крим – епідемія холери. Все почалося через те, що споживали кільку, яка табунами запливала у Південний Буг із Чорного моря.

Миколаїв, який стоїть на березі Південного Бугу, користується каналізацією ще царських часів. І всі стічні води не піддавалися ніяким формам дезінфекції і потрапляли в Буг. Зі стічними водами потрапляли і органічні рештки, людські випорожнення і т.д. А риба любить органічні рештки. Так табуни цієї кільки, яка піднімається вверх Південним Бугом, концентрувалися довкола каналізаційних труб, які виходили в річку з міста. А в цей час був спалах холери в Дагестані. І з Дагестану її, очевидно, завезли в Україну.

Джерелом холери завжди є людина. Десь стався викид екскрементів зараженої людини у воду. В воді спожила їх риба і заразилася. Яка кількість риби – невідомо. Яка кількість була відловлена – невідомо.

Якщо санітарна культура висока і люди піддають термічній обробці цю рибу – ніколи не захворіють на холеру. Бо прожарювання і проварювання знищує за лічені хвилини цього мікроба.

Панікувати не варто. Якщо своєчасно діагностувати хворобу і призначити відповідне лікування, то практично всі видужують. До того ж треба здійснити комплекс протиепідемічних заходів, скажімо, заборонити відловлювати рибу з водоймища, яке підозріло на холеру, і її споживати, піддавати їжу термічній обробці, посилити дезінфекцію каналізаційних стічних вод і т. д. Треба обстежити всіх осіб з осередку тих, хто заразився на холеру, так званих “контактних”, чи не є серед них вібріононосіїв. З цією хворобою можна боротися.

Георгій Гусаков, головний санітарний лікар Маріуполя

ХОЛЕРА – ЦЕ ЗВИЧАЙНА КИШКОВА ІНФЕКЦІЯ. ВОНА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ НІЯКИХ ПРОТИЧУМНИХ КОСТЮМІВ, НІЯКИХ НАРЯДІВ, МАСОК, ПРОТИГАЗІВ

Все, що відбувається у нас в місті, ми викладаємо на сайт Міністерства охорони здоров’я. Чи ви думаєте, я подаю інформацію дозовано? У нас 8 випадків захворювання.

Холера – це звичайна кишкова інфекція. Вона не передбачає ніяких протичумних костюмів, ніяких нарядів, масок, протигазів. Тільки вона вимагає дотримання санітарних норм і правил. У нас для цього у лікарів все є.

У нас пляжі патрулює міліція. Завтра посилимо їхні патрулі ще громадськими формуваннями. Встановлюємо загороджуючи знаки, інформаційні щити. Наші санлікарі ходять попереджають людей про те, що будуть застосовуватися штрафні санкції до тих, хто, ризикуючи своїм і чужим здоров’ям, лізе купатися.

Що стосується тих, у кого виявили холеру. Це все окремі люди, один з одним не пов’язані. Одні їли бичків, інші – карасів, але в усіх випадках присутня риба.

Все під контролем у Господа Бога. Але ми робимо все можливе, щоб хвороба не поширювалося і щоб не були задіяні загальні фактори передачі цієї інфекції.

Борис Скачко, фітотерапевт, лікар у третьому поколінні

БУДЬ-ЯКА ТЕРМООБРОБКА ПРОДУКТІВ ДЛЯ ХОЛЕРНОГО ВІБРІОНА – СМЕРТЬ

Майже кожного року на Азовському морі санстанція висіває збудника холери. Це свідчить про те, що є носій холери в тому регіоні. До того ж створені всі умови для збереження збудника в навколишньому середовищі – тепло і вода.

Ця інфекція фактично передається через воду і заражені продукти.

Риба, особливо в’ялена, чудово зберігає збудника холери, причому достатньо довго. Небезпечна саме сира риба і в’ялена.

Але будь-яка термообробка продуктів для холерного вібріона – це смерть.

Як себе убезпечити. По-перше термічно обробляти продукти перед споживанням. Якщо ви десь у супермаркеті придбали шматок жареної курки, то повинні її вдома добре розігріти, бо не можете достеменно знати, хто і яким руками її торкався.

Те саме стосується води. Не можна пити воду з-під крану. Навіть якщо санстанція там зараз буде хлорувати воду так, що хлор буде стояти у людей не те що в носу, а у вухах.

Крім того, варто вживати продукти, які викликають сильний сокогінний ефект. Наприклад, раніше земські лікарі перед тим, як йти в джерело холери, з’їдали шматок м’яса. М`ясо викликає дуже сильний сокогінний ефект. Підвищується кислотність шлункового соку і холерний вібріон гине у кислоті моментально. Так саме, як і при нагріванні. Гарний сокогінний ефект має вино.

Але все одно треба бути обережним. Небезпека є. Вона латентна. Піди взнай скільки цієї риби у людей на руках? Вони зараз бояться нею торгувати, але ж можуть вийти трохи пізніше.

Опитувала Яна Солнцева