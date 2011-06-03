У Маріуполі холеру виявили ще у трьох осіб

Сьогодні зранку в Маріуполі Донецької області лабораторія Держсанепідслужби виявила збудника холери ще у трьох осіб.

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, зразки аналізів направлено до спеціалізованої лабораторії для остаточної ідентифікації.

За словами голови Державної санепідслужби Сергія РИЖЕНКА, захворювання пов’язано з вживанням риби, яку постраждалі придбали 24 травня на ринку та готували в домашніх умовах.

Всі пацієнти отримують необхідне лікування, загрози життю немає, запевнив він.

Протиепідемічні обмежувальні заходи тривають.

Таким чином на сьогодні лабораторно підтверджено 8 випадків холери у Маріуполі.