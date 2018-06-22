Мельниченко: До Януковича потяглися ходоки, аби він зупинив справу Кучми

Навіть на каналі Пінчука 48% глядачів не повірили в брехню проти мене... Звідки в держслужбовця Литвина такі статки?.. Кучма звинувачує мене, що то я організував убивство Гонгадзе...

Те, що відбувається нині з аудіозаписами Миколи Мельниченка, нагадує 2001 рік. Тоді, після оприлюднення плівок, теж багато говорилося про цінність людського життя, про зникнення Георгія Гонгадзе, робилися якісь хаотичні рухи, створювалися парламентські комісії. Справа тихо заговорювалася.

Сьогодні після гучної заявки Януковича та порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми, повідомлень з перших двох допитів Мельниченка в Генпрокуратурі, здається, справу знову спускають на гальмах. Сьогодні, як і десять років тому, про неї говорять, але телеефіри доступні лише опонентам Мельниченка. З’являються публікації, які в більш чи менш вишуканий спосіб намагаються нам довести, що майор «несправжній», що президент Кучма багато зробив для країни тощо. До цькування майора долучилася й Ганна Герман, яка в ефірі одного з телеканалів зятя Кучми Віктора Пінчука розповіла зворушливу і страшну історію, як її, достойну, вільну журналістку «Радіо Свобода» в Празі незнайомі люди попросили записати голос майора. При цьому вона майже нікого з тих людей не знала, а майор поводився дуже підозріло і таке інше.

На наші запитання відповів Микола Мельниченко.

НАВІТЬ НА КАНАЛІ ПІНЧУКА 48% ГЛЯДАЧІВ НЕ ПОВІРИЛИ В БРЕХНЮ ПРОТИ МЕНЕ

Останнє політичне телешоу на ICTV було присвячено вам. Там багато обговорювали вашу моральність. Як ви почуваєтеся після таких ефірів?

Так, програма «Свобода слова» була присвячена мені. Для мене нічого дивного, що мене не запросили. Бо це телеканал зятя Леоніда Кучми. Ми бачимо, як піарщики, котрі працюють за вкрадені в нас із вами гроші, відвертають увагу суспільства від злочинів, задокументованих мною.

Основна тема обговорення: чи морально чи неморально робив Мельниченко... Обурює телеведучий Андрій Куликов, який так низько опустив програму. За всіма канонами журналістики, за елементарною етикою, я мав би бути запрошений на «Свободу слова». Але вони мене бояться. Бо я казатиму правду.

Звичайно, там лунала суцільна брехня. Брехня на брехні. Ганна Герман, яка поливала мене брудом або забула, як я давав їй інтерв’ю, або брехала. Сподіваюся, вона все таки забула... Я тоді в її передачі говорив усе, що вважав за потрібне, ніхто мною не керував. Я був вражений цією жінкою, вона була в такій гарній норковій шубі.... І сказала, що пишається мною, що я для неї взірець героїзму...

Потім про Фельштинського та Березовського... Ще 2005 року я звертався до СБУ з проханням припинити діяльність Березовського в Україні. Нагадаю, що я передав свої записи слідчій парламентській комісії, а вони небезкоштовно продали їх Борису Березовському. (Наскільки відомо, Олександр Жир мав Інтернет-сайт, де оприлюднював ці записи. Вважалося, що Березовський дав гроші нардепам на розшифровку плівок. – Авт). Але після всього ефіру мене тішить те, що, попри всю геббельсівську пропаганду, 48% глядачів заявили, що не вірять у ту маячню, якою годували весь вечір з телеканалу Кучми. Значить, вони вірять мені. І я вдячний за це народу України.

ЗВІДКИ В ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ ЛИТВИНА ТАКІ СТАТКИ?

Миколо, ваші, так би мовити, опоненти закликають порушити проти вас кримінальну справу за прослуховування кабінету президента. Кучма навіть звернувся зі скаргою до Генпрокуратури – мовляв, справа проти вас 2004 року була закрита незаконно...

Люди, які обікрали країну, бояться, що проти них будуть порушені інші карні справи.

Щоб знівелювати доказову базу, вони хочуть показати, що я робив записи незаконним шляхом. А те, що добуте незаконним шляхом, не може використовуватися в суді. Невипадково Кучма в скарзі наполягає, що в Генпрокуратури не було правових підстав визнавати дії Миколи Мельниченка такими, що їх вчинили в стані крайньої необхідності. Більше того, Кучма зробив маразматичну заяву, що я нібито записував невідомо як, працював невідомо на які спецслужби, що я нікого не попереджав.

ГПУ має опитати Кучму щодо тої інформації, що міститься у його заяві. Якщо він каже, що я працював на спецслужбу, то нехай надасть дані, на яку саме спецслужбу я працював, які держтаємниці розкрив.

Слідчі провели розслідування, допитували мене не один раз. Було доведено, що я діяв виключно в межах українського законодавства.

Вони хочуть вибити мене як доброчесного свідка. Експерти показали, що записи автентичні, що вони не змонтовані, що на них голоси Кучми, Литвина та компанії, що записи здобуті саме тим шляхом, про який я казав (діяв у стані крайньої необхідності, оскільки йшлося про тяжкі злочини).

Литвин та Кучма піднялися проти мене й мріють про судовий позов проти мене. Та навіть якщо вони його подадуть, це не буде позов Кучми чи Литвина проти Мельниченка. Це буде позов Литвина та Кучми проти українського народу. Адже якщо за епізодами їхньої діяльності порушувати кримінальну справу, то десятки мільярдів доларів могли б повернутися до бюджету. Ці гроші можна було б забрати від сім’ї Литвина та Кучми. Про

Литвина хочу запитати, звідки в держслужбовця такі кошти? Я абсолютно переконаний, що сім’я Литвина має величезні статки...

Але повертаючись до скарги Кучми, з якою він звернувся до ГПУ... Вона абсурдна. Подивіться на аргументи.

Він каже, що я збирав докази, аби шантажувати осіб, розмови яких є на плівках. Він тим самим підтверджує, що в записах є інформація, яку Кучма може купити. Я вимагатиму в прокуратури, аби громадянин України Кучма Л.Д. не приховував злочини, які нібито скоїв Мельниченко. Хай він скаже, кого Мельченко, чим і коли шантажував. Він зобов’язаний надати такі докази. Інакше, згідно з КПК, він сам скоює злочин.

КУЧМА ЗВИНУВАЧУЄ МЕНЕ, ЩО ТО Я ОРГАНІЗУВАВ УБИВСТВО ГОНГАДЗЕ

Народні депутати України, звернулися до генпрокурора з вимогою перевірити законність закриття 1 березня 2005 року кримінальної справи проти вас. Речником цього звернення став Юрій Кармазин. Як ви це оцінюєте?

Уявіть, що до мене звернулися українські виборці з повідомленням про те, що Кармазін ґвалтує велику рогату худобу. Надої корів через це дуже впали... (Сміється).

У такий спосіб, через звернення нардепів, запускається чорний піар. У мафії багато “шестьорок”. Це – одна з них...

Але повертаючись до суті кучмівської скарги. Кучма пише, ніби я знав, що злочин готується, але нікого про це не попереджав. Це – брехня. Марчук у своїй статті казав, що я попереджав його, що готуються злочини. Я попереджав того ж Георгія Гонгадзе. Прокуратура це все знає.

Доходить у цій скарзі до повного абсурду. Кучма звинувачує мене, ніби я організував вбивство Георгія. Ну, тоді я голова масонського ложі...

Ну як це? Я наказав Кучмі вбити Гонгадзе, Кучма дав наказ Кравченку, а той дав наказ міліціонерам?

Судом доведено, хто вбив Георгія. Це що, я дав наказ міліціонерам?

Кучма має надати докази того, що я дав йому наказ. Якщо він не надає докази, то підпадає під статтю “приховування злочину”. Або дає заздалегідь неправдиві свідчення.

Мафію буде усунено. І ніхто Кучмі – ні Кармазин, ні Мармазін не допоможе.

Литвин хоче через суд зобов’язати українські ЗМІвибачитися за те, що ви його звинуватили в причетності до вбивства...

Їм потрібно придушити незалежні ЗМІ. Я вдячний журналістам УНІАН, що маю можливість висловлювати позицію. Литвин хоче загнати журналістів у стійло. Якщо суд зобов’яже ЗМІ вибачитися, то це буде перемога над законом, честю та совістю.

Я, наприклад, вважаю, якщо чиновник (Литвин) не може показати, звідки в нього на вулиці Пушкінській є Будинок розкоші, то він має його віддати. Я знаю, що в його родини є будинок в районі Ботанічного саду (по вул. Соловцова, 11. – Авт.), туди вкладено кілька мільйонів доларів. Звідки в державного чиновника такі суми? Якщо заберемо його статки, то ми за три місяці поповнимо державний бюджет на десятки мільярдів гривень. Ми станемо багатими, якщо не дамо чиновнику грабувати.

Якщо Україна це житниця, то вона найбільше потерпає від щурів, які роблять дірки в коморах і поїдають зерно. Скільки б ми його не засипали, воно зникатиме... Наше завдання – вигнати щурів і залатати дірки. Не вбивати щурів, але вигнати.

Справа проти мене – це відчайдушна спроба щурів захистити зерно, яке вони поглинали і поглинають у цій всеукраїнській житниці...

Нещодавно одне впливове виданнянадрукувало інтерв’ю члена банди перевертнів пана Нестерова. Ця людина сидить у в’язниці. І дала інтерв’ю, де стверджує, що в стеженні за Гонгадзе брали участь російські хлопці з “московським акцентом”... Ще він каже, що Гонгадзе міг і не бути вбитим...

Мені дуже прикро, що це, як ви стверджуєте, впливове видання опустилося так низько, що дає недостовірну інформацію та свідомо вводить в оману читача.

Це видання ніколи не брало інтерв’ю в Нестерова. А довіра до самого героя дуже сумнівна.

Я, до речі, звертався до цього самого видання й пропонував, щоб воно подали інший фактаж, мою точку зору. Слідством установлено, що знайдено тіло Гонгадзе.

Щодо участі росіян... За журналістом стежили українські міліціонери та працівники Служби безпеки України. На превеликий жаль, багато росіян служить і в міліції, і в СБУ. Один з охоронців Януковича – громадянин Росії. Є проблеми, що в спецслужбах багато людей із подвійним громадянством. Дуже багато людей, які мають захищати Україну, працюють не на мою Батьківщину. А аргумент, що за Георгієм стежили хлопці з “московським акцентом”... Це свідома пропаганда, покликана дискредитувати справу...

Я НЕ ЗАПИСУВАВ ПРЕЗИДЕНТА, А ДОКУМЕНТУВАВ ЗЛОЧИНИ

А звідки ви знаєте, що це видання не брало інтерв’ю у Нестерова?

Я кажу про те, що знаю. Нестеров не сидить біля камери з Пукачем, як вони стверджують. Крім того, він запускає версію, що нібито щось чув від одного з ватажків банди перевертнів (убитого у в’язниці) Гончарова.

Це все відвертає увагу від головного: злодій має сидіти...

Знаєте, у чому праві ваші опоненти? Записувати президента – таки несимпатично...

Був у СРСР такий міністр Берія. Він, коли їхав по Москві та бачив дівчину, міг зупинити машину й казав охороні: фас. Охорона бігла, хапала дівчину, коли її ґвалтували в машині, то тримала їй ноги.

Є люди, які мені кажуть, що негарно записувати... А скажіть, будь ласка, чи ви хочете мати таку охорону, яка б тримала ніжки вашим донькам? Чи людину, яка бачила, що скоюється злочини, задокументувала їх для відповідного оприлюднення і припинення.

Я б хотів запитати батьків цих зґвалтованих Берією дівчат: ви б таку охорону хотіли?

Неморально робити злочини, неморально вбивати, неморально забирати останній шмат хліба. Оце – неморально. А я не записував, я, ризикуючи життям, документував злочини, щоб у подальшому їм була надана юридична оцінка. Саме для цього я звертався до Марчука, Тимошенко, Турчинова, Мороза...

Чи ви повірили б мені, якби я прийшов і сказав, що президент злочинець? Що б ви попросили в мене, аби переконатися, що я кажу правду? Запитайте в прокурора та судді, що слід надати, аби суспільство повірило, що людина злочинець?

Знаєте, мене вразили слова Нестерова, про те, що нібито тіло, яке знайшли в Таращі, може не мати відношення до Георгія. Це дуже жорстока спекуляція на очікуваннях Лесі Гонгадзе...

Ми обговорюємо чутки. Навіть якщо Нестеров так каже, то він хто? Експерт? Криміналіст? Він що, проводив експертизу ДНК?

Я би не хотів повертатися до дискусії: було вбивство чи ні... Воно було. Це доведено. Його вбили міліціонери. Йому відтяли голову й сховали труп у Таращі. Для чого повертатися до цього?

Звичайно, будь-яка мама хоче вірити в те, що її дитина жива...

ДО ЯНУКОВИЧА ПОТЯГЛИСЯ ХОДОКИ, АБИ ВІН ДАВ КОМАНДУ ЗУПИНИТИ СПРАВУ ПРОТИ КУЧМИ

Ви заробили на записах якісь гроші?

На записах негідники заробляли гроші, на них пройдисвіти ставали президентами та прем’єрами. Їх ситуативно використовували в переважній більшості для задоволення своїх шкурних інтересів і окремі політики, і організовані політичні угрупування. Вони ставили за мету прийти до влади заради свого «казкового» збагачення.

А я заплатив за записи. Своїм здоров’ям, здоров’ям батьків. У мене мама з татом стали інвалідами. Мені багато-багато років слід було доводити, що я робив це з патріотичних почуттів. Я платив багато й продовжую платити зараз за те, що мої записи стали доказовою базою для очищення влади.

Чому помаранчеві не провели дослідження за кожним фактом порушення закону? Чому не порушено справу за фактом створення організованого злочинного угрупування? Кучма чинив злочин, Кравченко чинив злочин, Пукач зробив злочин...

Чим, по-вашому, завершиться справа Кучми?

До президента Януковича потяглися ходоки. Його переконують, що не потрібно створювати прецедент, коли президент відповідатиме за свої злочини. Йому кажуть: ти будеш президентом ще три роки, а потім і тебе притягнуть до карної відповідальності.

Але в цьому багато що залежить від журналістів. Якщо журналісти будуть наполегливі, а справа слухатиметься в суді й буде відкритою, то Янукович нічого не зробить. Бо Янукович не має стосунку до тих злочинів, які скоював Кучма.

Для нього було непросте рішення. Я не голосував за нього, але я поважаю його за мужність, бо за його правління відкрито цю справу. Але як тільки він дасть указівку, щоб Кучма не був притягували до відповідальності, я все робитиму для того, аби ця влада пішла.

Ви створили політичну партію «Українська люстрація». Ідея стара, але затребувана суспільством. Що має стати критерієм для люстрації за вашою версією?

В України немає іншого шляху, аби відійти від цієї прірви... Або кривава революція, або мирна люстрація. Можна йти шляхом еволюції, у такому разі й через сто років лише ті українці, які були біля бюджетного корита, житимуть добре. А решта як були безправною худобою, так нею і залишаться.

Немає потреби повторювати, що через люстрацію пройшли Польща, Чехія, Грузія, Прибалтика... Вони усунули від влади стукачів, комуністів, представників спецслужб. Я вважаю, що в Україні слід усунути від влади людей, котрі останні двадцять років займали найвищі посади в державі.

Основа цього слова, “люстрація” – очищення. І на це є суспільний запит. Народ говорить про люстрацію. Люстрація – це не покарання, це усунення від влади людей, аби вони не заважали... Був міністром, був депутатом – відпочинь.

Мі всі очікуємо приходу третіх сил. Люди розчаровані владою, але вони прийдуть голосувати. Ми братимемо участь у виборах у Київраду, які відбудуться восени. Переконаний, що покажемо, як можна досягти мети, працюючи з виборцем ідеологічно, апелюючи до його свідомості, а не йдучи звичайною стежкою його купівлі.

Розмовляла Олена Мігачова