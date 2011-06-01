Кучма: прослуховування організували замовники вбивства Гонгадзе

Колишній Президент України Леонід КУЧМА звернувся до Генеральної прокуратури України зі скаргою на закриття кримінальної справи проти екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це повідомили УНІАН у пресс-службі Л.КУЧМИ.

У повідомленні йдеться, що 1 березня 2005 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА, оскільки на той час вважала, що він діяв у стані крайньої необхідності для нібито відвернення потенційної шкоди суспільним інтересам, а тому його дії не є злочинними.

У скарзі Л.КУЧМИ зазначено, що у Генпрокуратури не було правових підстав для визнання дій М.МЕЛЬНИЧЕНКА вчиненими у стані крайньої необхідності, а відтак і не було правових підстав для закриття кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК України та ст. 39 Кримінального кодексу України.

При крайній необхідності навіть злочинні дії – якщо їх вчинення усуває іншу більш значну небезпеку для прав та інтересів особи, суспільства і держави – втрачають злочинний характер при умові, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншими засобами, однак М.МЕЛЬНИЧЕНКО не тільки не усунув будь-яку небезпеку, а навпаки, в його діях вбачається можливий зв`язок із трагічною загибеллю Георгія Гонгадзе, йдеться у скарзі.

Як зазначається у скарзі, «очевидним є те, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО роками не передавав записи правоохоронним органам і не інформував осіб про небезпеку, яка нібито їм загрожувала, а керувався своїми особистими, у тому числі й корисливими мотивами. Метою здійснення ним несанкціонованого запису розмов був шантаж осіб, записи розмов яких здійснювались, оприлюднення змісту розмов у ЗМІ для дискредитації певних державних діячів та службовців, продаж записів розмов іншим особам, передача їх політичним опонентам Президента України КУЧМИ Л.Д., що виключає стан крайньої необхідності у М.МЕЛЬНИЧЕНКА».

Л.КУЧМА заявив: «Я є людиною, найбільш зацікавленою у тому, щоб були знайдені та покарані як вбивці Георгія Гонгадзе, так і замовники злочину. Сталося так, що саме у мене є процесуальні можливості звернутися до Генеральної прокуратури зі скаргою на закриття кримінальної справи проти колишнього майора МЕЛЬНИЧЕНКА. Тому я зробив це, а також залишаю за собою право звернутися з цього приводу і до суду. Я наполягаю на тому, що збереження фактичної недоторканності МЕЛЬНИЧЕНКА під приводом нібито «крайньої необхідності» його дій означає відмову слідства від пошуків справжніх замовників убивства журналіста Гонгадзе, які організували злочинне прослуховування кабінету Президента України та фальсифікували зроблені там записи. Шпигунство, зрада Вітчизни та розпродаж її таємниць, шантаж, наклеп та фальсифікація не мають права лишатися безкарними. Тому я, другий Президент України, вимагаю поновлення кримінальної справи проти МЕЛЬНИЧЕНКА».