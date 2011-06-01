Литвин хоче засудити три Інтернет-видання разом з Мельниченком

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить суд долучити як співвідповідачів за його цивільним позовом про захист честі, гідності та ділової репутації до екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Інтернет-видання «Обозреватель», газету «Сегодня» та УНІАН.

Про це УНІАН повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши, що відповідне клопотання від В.ЛИТВИНА було подано його представниками під час сьогоднішнього засідання Васильківського районного суду Київської області, який розглядає його цивільний позов.

Як сказали в ході судового засідання представники В.ЛИТВИНА, вказані видання є одними із 310 українських ЗМІ, які неодноразово розповсюджували слова екс-охоронця Л.КУЧМИ про те, що спікер українського парламенту є «підбурювачем щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе», розповів М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Як зазначається у клопотанні, сайт «Обозреватель», газета «Сегодня» і УНІАН за рішенням суду долучені як співвідповідачі за те, що розповсюджували начебто наклепницьку інформацію щодо В.ЛИТВИНА», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, він у ході судового засідання заперечив, щоб це клопотання було задоволено, оскільки «за все, що я сказав, я сам у змозі відповісти. Але процесуально суд зобов’язаний був прийняти це клопотання».

Коментуючи такий перебіг подій, М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив переконання, що такі дії з боку В.ЛИТВИНА є нічим іншим, як спробою притягнути до відповідальності ті видання, в яких немає цензури.

«Це свідчить про намагання зробити показову розправу для інших ЗМІ, щоб у подальшому не намагалися б критикувати чинного спікера», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Також він зауважив, що В.ЛИТВИН просить суд зобов’язати автора висловлювань провести прес-конференції, на якій публічно вибачитися перед ним за висловлене.

При цьому, як підкреслив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ЛИТВИН надав суду текст вибачення, «який я маю оголосити».

В контексті сказаного екс-майор зазначив, що наразі в судовому засідання оголошено перерву до 11.00 14 червня.

Довідка УНІАН. Наприкінці березня поточного року голова Верховної Ради В.ЛИТВИН повторно звернувся до суду з позовом до М.МЕЛЬНИЧЕНКА про захист честі, гідності і відшкодування моральної шкоди.

Подібний позов В.ЛИТВИНА вже було задоволено Деснянським районним судом Києва 17 січня 2006 року. Тоді М.МЕЛЬНИЧЕНКА зобов`язали спростувати свої заяви про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Г.Гонгадзе і вибачитись за завдану моральну шкоду.

У позові, поданому до цього ж суду 1 березня цього року, В.ЛИТВИН констатує, що судове рішення п`ятирічної давнини так і не було виконане, а "МЕЛЬНИЧЕНКО М.І. продовжує поширювати недостовірну інформацію про ЛИТВИНА В.М.".

Спікер просить суд визнати інформацію, висловлену М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ стосовно нього, неправдивою і такою, що ганьбить його честь і гідність, зобов`язати екс-майора спростувати її на прес-конференції, публічно вибачитися і виплатити йому 1 грн. компенсації за моральну шкоду.