«Єврейський» мітинг у Львові готують у тих же кабінетах, що й на 9 травня

У той час як пан Янукович у Страсбурзі розповідає про розвиток демократії в Україні, конкретні технологи, не чужі його найближчому оточенню, готують на 22 червня чергову провокацію у Львові... Ролі розписані і вивчені, телекамери налаштовані, кишенькові політики чекають команди - таврувати, викривати, смердіти...

Група товаришів з Одеси (фінансована тими ж організаціями, що й група товаришів, яка 9 травня у Львові «доглядала за могилами» і робила із львівських ветеранів гарматне м`ясо для провокацій), знову хоче приїхати до Львова.

«Доглянувши 9 травня могили» (потоптавшись по них), народивши тему фашизму в Львові, проросійська публіка вирішила цю тему «поглибити і продовжити». Цього разу «актуальними» стали питання колабораціонізму і антисемітизму. Тепер до Львова 22 червня везуть групу нібито «євреїв»... Раніше ЗМІ повідомили, що дві одеські організації - «Євреї проти Гурвіца» і «Євреї проти антисемітизму» планують 22 червня у Львові проведення акції - мітингу, який, згідно із поданою до Львівської міськрадм заявкою, планується з чотирьох годин ранку до півночі.

У тексті заявки зазначено, що мітинг присвячений пам`яті євреїв, які загинули від рук «нелюдків - українських націоналістів, шухевичів, бандерівців і інших фашистських покидьків», а також проти «політики фашизму, антисемітизму і голокосту, яку проводить влада м. Львова і України».

Слід віддати належне єврейській громаді. Портал Єврейського євроазійського конгресу провів серйозне розслідування, з`ясовувавши походження двох згаданих організацій. Результати оприлюднив на своєму офіційному сайті. Вердикт такий: зазначені єврейські організації - не зовсім євреї. «Реальне керівництво в цих організаціях, створених виключно в політтехнологічних цілях, здійснюють зовсім не євреї, а люди, які мають безпосереднє відношення до радикальних російських націоналістичних угрупувань, котрі активно використовують відверто антисемітську риторику», - пишуть на сайті. А вивчаючи біографію одного з організаторів акції, роблять висновок, що «діяльність одеського міського божевільного і антисеміта, який намагається виступати від імені євреїв, була б кумедною, якби не була частиною набагато витонченіших політтехнологічних схем, котрі мають високих замовників і професійних організаторів». У тексті розслідування є і чітка вказівка, що організатори акції «фінансуються місцевим бізнесменом, депутатом міськради, лідером екстремістського проросійського угрупування «Родина», основним організатором львівських провокацій 9 травня Ігорем Марковим. Добре «відпрацювавши» торік на місцевих виборах, на наших очах антисеміти, націонали-радикали, сталіністи і просто божевільні виходять на всеукраїнську арену, і важливо чітко усвідомлювати, з ким ми маємо справу в цьому випадку і не піддаватися на провокації».

Ми попросили прокоментувати ці події відомих в Україні єврейських діячів, політтехнологів. А також поставили питання лідерові «Свободи» Олегу Тягнибоку, чи готові свободівці відреагувати на провокацію так, щоб не виявитися масою для маніпулювання з боку її замовників.

Яків Дов Блайх, рабин, один із засновників Єврейської конфедерації України: ОДЕСИТИ, ЗБИРАЮЧИСЬ ДО ЛЬВОВА, ЗЛОВЖИВАЮТЬ ІМЕНАМИ ЄВРЕЇВ Жодну з організацій, яка приїде до Львова, не знає єврейська громада. Але якщо вони хотіли вшанувати пам`ять євреїв, то це треба було робити відповідним чином. Провокаціями неможливо вшанувати пам`ять.

Минуло 70 років з початку війни, але історія так і не дала однозначної відповіді про те, що сталося в Україні. Є люди, які звинувачують українських націоналістів у колабораціонізмі і співпраці з фашистами. Багато українських націоналістичних організацій заперечують це як факт. Але правда в тому, що є люди, які роблять багато хорошого, щоб вийти з розумінням і примиренням. У Німеччині проводиться форум, зокрема і за нашої ініціативи, який учить дбайливому ставленню до пам`яті і історії. Це те, що роблять не політики, а історики.

Але є сили в Росії, які хочуть спровокувати проблеми. Напевно, мають якийсь інтерес у цьому. В Україні люди живуть мирно. Я думаю, що нам 22 червня (особливо після подій 9 травня) потрібно зосередитися на спокійних заходах, щоб вшанувати пам`ять тих, хто загинув на фронті і не на фронті, і євреїв і нєєврєїв. Не повинно бути місця провокаціям. Тим більше це неприпустимо, коли йдеться про зовнішнє фінансування провокацій. Це - аморально. Це неправильно. Так не повинно бути.

Ми дорослі люди. Пройшло 70 років. Ми повинні зробити крок назад і поглянути на факти і емоції. Одесити зловживають іменами євреїв. Однозначно, це робить не єврейська громада. Навряд чи серед організаторів є євреї. Хоча, можливо, і знайдуть якогось єврея, готового продатися для цієї акції. Там не буде нікого з керівництва української або одеської єврейської громади. Те, що готуються зробити, навіть дещо страшно.

Олександр Фельдман, народний депутат України, президент «Українського єврейського комітету»: ЦЕ ГРУБА СПРОБА ДИСКРЕДИТУВАТИ ЄВРЕЙСЬКУ ГРОМАДУ

«Єврейські» організації, які подали заявку на проведення 22 червня мітингу в Львові, - провокатори. І всі легітимні єврейські організації повинні публічно засудити подібні політичні спекуляції.

Такі провокаційні акції не мають нічого спільного ні з єврейською громадою, ні з боротьбою проти антисемітизму і фашизму, ні з вшануванням пам`яті жертв Великої Вітчизняної війни.

Це груба спроба дискредитувати єврейську громаду, втягнути Україну в розкручування міжрегіонального і міжнаціонального протистояння.

Леонід Фінберг, директор Центру іудаїстіки: ПРОВОКАЦІЯ РОБИТЬСЯ ВІД ІМЕНІ ЄВРЕЇВ, АЛЕ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЄВРЕЇВ НЕ МАЄ

Ми, Євроазійський єврейський конгрес і Асоціація єврейських громад днями зробили велику заяву. Асоціація єврейських організацій і громад України (об`єднує 266 організацій з 90 міст) засудила спробу використання трагічної дати жалоби і пам`яті в політичних цілях.

Ясно, що у Львові готується провокація. Вона робиться від імені євреїв, але ніякого відношення до євреїв не має. Ніяких повноважень у цих людей немає. З тією ж підставою вони могли виступити від імені французів, космонавтів. Провокатори не мають імені. У них одне ім`я і одне прізвище: провокатори. Для нас очевидно, що це брудна політтехнологія.

Ми звикли, що єврейська тема розігрується різними політтехнологами. Ніяких сумнівів, що це те саме, готується технологія, незалежно від того, чи є етнічними євреями люди, які такими представляються. За нашими даними, не є. Очевидний почерк провокаторів.

Євреї готові приєднатися до будь-яких акцій вшанування жертв Другої світової війни. До Львова ж їдуть люди, які прославилися блюзнірськими спробами прославити Сталіна і навіть антисемітизмом... Україна має демократичний досвід вирішення найскладніших проблем. У неї є досвід примирення і взаєморозуміння, і тут живуть люди, які хочуть примирення і розуміння.

Окремо хочу сказати про Львів. Найактивніші спільні єврейсько-українські та українсько-єврейські акції ми проводили саме з галицькими і львівськими інтелектуалами. Ми видали багато книг спільно з Українським католицьким університетом, проводили десятки спільних конференцій з львівськими виданнями і фондами, а також спеціальні заходи щодо увічнення пам`яті. Люди демократичної формації та інтелектуали співпрацюють.

Але політики організовують провокації незалежно від того, що ми робимо.

Усі ці акції-провокації забудуться. Люди, які їх роблять. - герострати. А в історії залишиться те, що створене. Я вдячний моїм львівським, іванофранківським, московським і паризьким колегам за те, що ми робимо.

Олександр Черненко, голова Комітету виборців України: СЦЕНАРІЙ НАПИСАНИЙ У ТОМУ Ж КАБІНЕТІ, ЩО Й 9 ТРАВНЯ

Ідея продовжити провокації у Львові народилася після 9 травня. Туди збиралися їхати багато гарячих голів, включаючи голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Але потім охололи і вирішили, що робити цього не треба. Ті, хто заявив про свою поїздку зараз, дві згадані організації - відомі провокатори, про них багато написано. Ми по своїй лінії стикалися з ними під час місцевих виборів. Усі чорні технології, які застосовувалися в Одесі, робилися від імені цих організацій. Вони - штучні, але їх мета - робити чорну роботу для замовника.

У разі їх приїзду важливо, щоб деякі політичні сили Львова не стали учасниками акції.

Провокація завжди вдала, коли на неї ведеться той, на кого вона розрахована. Якщо провокацію ігнорують, то вона провальна. Я сподіваюся, що тут вистачить здорового глузду всім політикам. Якщо і цього разу знайдуться гарячі голови, щоб відповісти гостям-одеситам, то означає, що сценарій і на 9 травня, і на 22 червня писався в одному кабінеті, причому для обох учасників. Кращий спосіб зустріти провокаторів - не помітити їх.

Олег Тягнибок, лідер партії «Свобода»: МИ ЗРОБИЛИ ВСЕ, ЩОБ ПРОВОКАЦІЇ НЕ БУЛО

Ми як партія зробили все можливе, щоб уникнути провокації.

Пройшла сесія облради, яка ухвалила рішення, яким чином ми вшануємо загиблих Галичини, у тому числі й від рук НКВС.

Єврейські організації звернулися до президента не допустити приїзду провокаторів.

Були проведені десятки зустрічей з владою, з правоохоронними органами, організовані громадські комітети, до яких увійшли представники всіх партій, які є на Львівщині. Ми обговорили, яким чином все проходитиме. Ці заходи проходитимуть з 22 по 28 червня. 22 червня пройде панахида, віче-реквієм. Якщо до нас приїдуть гості, ми будемо раді, покажемо в`язницю на Лонцького, в`язницю на Бригітках і інші львівські в`язниці. З цих закладів з 22 по 28 червня 1941 року, коли радянські війська відступали і ще не прийшли гітлерівці, витягували понівечені трупи. Це були жертви НКВС. Ми всі цього дня вийдемо з фотографіями своїх загиблих родичів. Я теж прийду з фотографіями своїх родичів, замордованих у цей час. Так зроблять тисячі львів`ян.

У нас немає наміру нікого чіпати. Я упевнений, що все обійдеться. Ми зробили для цього все. Політикам треба тільки виявити політичну волю і не допустити приїзду.

Більш того, якщо приїдуть гості, ми готові відвезти їх на заставу Лопатіна (перша прикордонна застава, яка прийняла бій з німцями), а потім в урочищі Салін, де енкавеесівці знищили п`ять тисяч мирних жителів. Але я вірю, що цього разу все обійдеться без провокацій.

Багато пишуть, що до Львова хотіли приїхати кілька організацій, які називалися єврейськими. Але єврейські громади кажуть, що таких організацій не існує. Тобто готується приїзд провокаторів, яких добре знають СБУ та інші правоохоронці. Але задуманий нами формат проведення пам`ятних дат не припускає можливості для провокації. Тим більше що ось-ось повинна бути винесена ухвала суду. І я підозрюю, що суд заборонить проведення будь-яких заходів, крім офіційних.

Ми підготувалися до дати. Тепер відповідальність за виконання рішення суду повинна лежати на владі.

Опитувала Маша Міщенко