Львів готується до 22 червня

Керівники Львівщини та представники громадських організацій узгодили спільні заходи до 22 червня у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, план спільних дій погодили губернатор області Михайло ЦИМБАЛЮК, голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, представники правоохоронних органів та громадських організацій області.

Учасники наради обговорили план спільних заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні 22 червня на території Львова та Львівської області. Було прийнято рішення про те, що всі заходи в цей день будуть спільними.

Як зазначив М.ЦИМБАЛЮК, «наше спільне завдання - забезпечити спокій під час заходів 22 червня. Головне - політичним силам, громадським організаціям та громадянам не піддаватись на провокації».

Також голова Львівської ОДА поінформував про те, що 22 червня діятиме спільний координаційний штаб, до складу якого увійдуть представники правоохоронних органів та громадських організацій. Діяльність штабу буде спрямована на те, щоб ефективно здійснювати координацію спільних заходів 22 червня, сказав він.

У свою чергу мер Львова підкреслив на важливості спільних дій в цей день і рекомендував політичним силам не проводити окремі акції без погодження координаційного штабу.

При цьому голова Львівської облради О.ПАНЬКЕВИЧ зазначив, що до облради звертались з ініціативами громадські організації, позицію яких було враховано під час планування спільних заходів 22 червня.

Начальник Головного управління МВС у Львівській області Богдан ЩУР закликав усіх присутніх до спокою і наголосив на тому, що правоохоронні органи зроблять усе, щоб запобігти провокаціям та сутичкам.

«Багато залежить безпосередньо від дій самих громадських організацій», - підкреслив Б.ЩУР.

Представник Об’єднаного громадського комітету Олег МАЦЕХ повідомив присутніх про те, що заходи 22 червня пройдуть під гаслом «Пам`ять без агресії». Відповідна інформація міститиметься у листівках, які будуть розповсюджуватись у Львові.

Депутат Львівської міськради, громадський діяч Віра ЛЯСКОВСЬКА акцентувала увагу на недопущенні приїзду представників політичних партій та громадських організацій з інших міст, адже це, за її словами, може послужити приводом до конфліктів та провокацій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Львівська міська рада поінформувала, що підготувала позов до суду щодо заборони низки заходів у місті 22 червня. Зокрема, начальник юридичного управління Гелена ПАЙОНКЕВИЧ заявила, що позов стосуватиметься акцій Комітету «Євреї проти антисемітизму» і громадської організації «Євреї проти Гурвіца», а також громадської організації «Сокіл».

«Юридичне управління ЛМР має підстави вважати, що проведення акцій 22 червня може спричинити загрозу громадської безпеки», - відзначила начальник юридичного управління.