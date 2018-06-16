Шенгенські візи оптом і вроздріб

Вдаючи зацікавлених клієнтів, журналісти обдзвонили контори, які «допомагають» відкривати шенгенські візи. Усі вони гарантують відкриття візи практично будь-якої країни Європи…

Набираю телефон, вказаний на сайті vipvisa.com.ua/contact/, кажу, що мені необхідно відкрити німецьку мультивізу. Дівчина на дроті цікавиться, чи маю я якісь шенгенські візи в паспорті. Так, кажу, була одна – угорська. Окей, каже вона, ми вам відкриємо візу. З вас 500 євро, паспорт, довідка з роботи й довідка з банку про рахунок, де має бути приблизно 500 євро. Розрахунок такий – 100 євро вперед, решту – після того, як відкриють візу. А можуть не відкрити? - запитую я. Ні, у нас усім відкривають, - відповідають мені.

Цікавлюся, на яку ж візу я можу претендувати в німецькому консульстві. Дівчина каже – ну, якщо у вас раніше не було німецьких віз, то поки що на 30 днів перебування, 90 днів коридор. А наступного разу вже зможемо відкрити на більший термін.

- А як же анкета, запрошення від партнерів по бізнесу?

- Запрошення й анкету ми зробимо.

Про жодні копії трудових, документів на майно, страховки, бронювання готелів, підтвердження авіаквитків тощо взагалі не йшлося.

Ще мені пояснили, що клієнти цієї контори самі відносять і забирають свої документи до консульств у супроводі менеджера фірми.

Знову набираю номер, тепер іншої контори: tour-expert.com.ua. Тут мені також обіцяють відкрити німецьку мультивізу. Але список документів більший і запрошення з Німеччини також маю дати я. Я «засмучуюсь». Хлопчина заспокоює, каже, що менше мороки з литовською візою: даєте паспорт, фото, копію українського паспорта, довідку з роботи, довідку з банку, платите нам 950 євро, і ми вам за тиждень відкриваємо річну мультивізу на 180 днів перебування. У цьому варіанті мене «непокоїть» той факт, що на рахунку має бути 2000 євро. Ну якщо це так складно, ми вам і з цією довідкою допоможемо – утішає менеджер.

Або ось узагалі простий варіант: річна віза однієї з західних країн-сусідок на 90 днів перебування. Для цього достатньо 600 євро й мінімум документів, без жодних запрошень. От тільки роблять довго – 2-3 тижні.

Я обіцяю подумати.

Ми самі здамо й отримаємо ваші документи, - на прощання обіцяє хлопчина.

Телефонную ще до однієї контори: www.turmag.com.ua/, знову ж таки, як зацікавлена в шенгенській мультивізі особа. Дуже «конкретний» менеджер зразу питає – чим займаєтесь? Називаю перше, що приходить у голову – продажами, працюю на фірмі. Які візи в паспорті? Була грецька й угорська. Ну, тоді німецьку буде важко відкрити, - каже він, - і дорого. От якби ви добре розбиралися, скажімо, в холодильних установках, то було б простіше.

Натомість пропонують мультивізу котроїсь із сусідніх країн з мінімумом документів: паспорт, довідка з банку, довідка з роботи і 650 євро за послуги.

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Як показало наше невеличке дослідження, зараз за кількасот євро (від 200 за звичайну і від 500-1000 – за багаторазову) можна відкрити майже будь-яку шенгенську візу.

Десь вимагається більше документів, десь менше. Усюди – спочатку невелика передоплата, а за фактом відкриття візи – остаточний розрахунок. І всі без винятку фірми, які ми обдзвонили (а їх в Інтернеті – десятки), давали 100% гарантії на відкриття багаторазової бізнес-візи.

Про що свідчить той факт? Що за гроші відкрити візу, навіть багаторазову, значно простіше, аніж за 35 євро, як це роблять звичайні туристи. А також про те, що в консульствах процвітає корупція. Цікаво, яка частина з тих 500 чи 1000 євро іде до кишень консульських працівників?

Зрозуміло, що в таких оборудках задіяні вищі чини іноземних представництв, адже таке не може вирішуватися на рівні молодиць, що сидять на прийомі документів.

MANDRY