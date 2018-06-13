«Свята простота» донецького губернатора Близнюка

Ще великий Конфуцій сказав, що в добре керованій державі повинне бути достатньо продовольства, озброєнь, і народ повинен вірити правителям. Причому, стверджував він, можна відмовитися від озброєнь і продовольства, але не від довіри народу. Без довіри - держава не може встояти. (З виступу Анатолія Близнюка)

Донецького губернатора Анатолія Близнюка готують у віце-прем`єри з регіонального розвитку. Він стверджує, що йому поки ніхто нічого не пропонував.

Але, він, зрозуміло, хоче. Хто ж з Донецька не хоче до Києва?!

Анатолій Близнюк - сімнадцятий в рейтингу губернаторів, складеному діловим виданням «Коментарі». «Гуманітарний» вимір особи губернатора довго не обговорюватимем. Лише, як кажуть, кілька штрихів до портрету. Свого часу після рішення Нацради з телебачення і радіомовлення про припинення ретрансляції неадаптованих російських телеканалів Анатолій Близнюк назвав «долбодятлами» тих, хто перекладає телепередачі з російської на українську. І вважатимемо звичайним катехітичним ляпом заявку губернатора, що він, за порадою Кирила, молиться за своїх ворогів, оскільки тоді Господь їх швидше покарає. Ще до підписання Президентом закону про використання червоного прапора він висловлював упевненість, що все населення країни підтримає підписання цього закону. Усі ці моменти в оцінці державного чиновника я б виносила за дужки. Схід, південний Схід і Захід України мають свої політичні й історичні переконання і їх узгодження - справа не одного дня навіть за талановитіших правителів, ніж ті, яких ми мали.

СТРАШЕННО ДАЛЕКІ ВОНИ ВІД НАРОДУ...

Іноді здається, що Близнюк - живий поріг, яким випробовують терпіння і здатність переносити біль донеччан.

Цей пан, який їздить Мерседесом S-класу, і має заміський особняк вартістю 1 мільйон доларів, запропонував жителям малих міст регіону скинутися на будівництво доріг. Хто скільки може. (Ініціатива виявилася заразливою, незабаром після цього міністр оборони заявив, що українці повинні скинуться ще й на корвет).

Свята простота, він справді думає, що народу є з чого скидатися. Ця людина з офіційно заявленим річним доходом 400 тисяч гривень, вельми оптимістично заявила, що дві з половиною тисячі зарплати забезпечують на сьогодні нормальну споживчу корзину, яка передбачена біологічною нормою, на всі 100%. Тому в нинішніх умовах на заробітну плату в 2,5 тис. грн. народ живе». Ну вірить він, що з цих двох з половиною тисяч вистачить і на дороги, і навіть на корвет.

Ще він уславився своєю ініціативою переселяти самотніх пенсіонерів з великих квартир до малогабаритного житла. Там нібито самотні люди похилого віку зможуть мати пральню, перукарню і спілкування. Це, на думку Близнюка, мало стимулювати економію оплати комунальних платежів. (Цікаво, що Черновецький намагаючись реалізувати таку ініціативу, хоча б червону ікру на обід переселенцям обіцяв). Ця ініціатива ніби не знайшла свого втілення.

Ще один чудовий вислів. Коли в лютому дружини шахтарів стали пікетувати будинок ОДА, вимагаючи підвищення тарифних ставок чоловікам і видачі побутового вугілля, то губернатор заявив, що мітинг шахтарських дружин хтось проплатив.

КОМУ НА ДОНЕЧЧИНІ ЖИТИ ДОБРЕ

Наприкінці 2010 року Близнюк передрік, що наступного 2011 року економити ще жорсткіше треба і закликав народ затягувати паски. Утім, 2010 рік був складним далеко не для всіх. У Донецькій області, згідно з попередніми результатами декларування доходів кількість офіційних мільйонерів зросла за рік з 105 до 164 осіб. Серед них 98 є жителями Донецька. Виявлення причинно-наслідкового зв`язку між стрімким зростанням доходів олігархів і зубожінням населення, напевно, скоро стане трендом в українській журналістиці.

З комерційними інтересами місцевої влади зв`язують тут і закриття шкіл. Цього року їх планується закрити 26. Кожна із шкіл, що закривалися, супроводжувалася протестом батьків.

Свого часу журналісти писали, що уряд виділив підприємству «Енергомашспецсталь» державну допомогу у розмірі 172 мільйонів гривень. Це підприємство Краматорська пов`язують з сином донецького губернатора Сергієм. Держава погодилася компенсувати заводу "Енергомашспецсталь" виплати за користування кредитом у розмірі 172 мільйонів гривень, здійснені в період 2008-2010 років. А зовсім недавно з`явилася інформація бізнес-видання, що це саме підприємство, яке розвивається за рахунок безпроцентних кредитів, узятих з бюджету, готуються продати росіянам.

Суму очікуваної операції оцінюють в двісті мільйонів доларів. У разі її реалізації треба простежити за сумою податків. Такі шахери-махери, - справа звичайна для української політики. Але незвично, коли люди з таким достатком, канючать у населення на дороги.

Чим заслужив донецький губернатор посаду віце-прем`єра, яка йому, можливо, світить? Варіантів може бути багато. Не виключено, що президентська команда терміново вирішила рятувати рейтинг Януковича в його рідній Донецькій області, і тут, звичайно, один з трунарів цього рейтингу їй не помічник. Але продемонструвати, що свої в дошку люди цінуються, навіть якщо Бог і не нагородив їх великим інтелектом, - справа свята...

Маша Міщенко