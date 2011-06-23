Близнюк заявляє, що крісла в Кабміні йому поки не пропонували

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що йому не надходили пропозиції з Києва про призначення на посаду віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Про це повідомляють «Коментарі:»,яким вдалося зв`язатися з губернатором, який перебуває зараз у відпустці. Зокрема, А.БЛИЗНЮК відмовився коментувати інформацію ЗМІ про його ймовірне призначення, наголосивши, що не одержував таких пропозицій.

«Я думаю, що коментувати цю інформацію ні до чого. Я у відпустці, а там є, кому ухвалювати рішення. Тому, які будуть прийняті рішення, так ми і працюватимемо. Жодних пропозицій з цього приводу мені не надходило», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Ми ж працюємо для того, щоб забезпечити завдання, які висуває Президент. От Президент поставить завдання - працюватимемо».

У прес-службі Донецької ОДА кореспонденту УНІАН лише підтвердили, що А.БЛИЗНЮК на даний час перебуває у черговій відпустці, так само і його прес-секретар Ірина ТАРАНОВА.

На запитання про те, наскільки достовірна інформація «джерела з облдержадміністрації», на яке посилається Інтернет-видання «Острів», про перехід губернатора на роботу до Києва, що вирішений нібито вже на 95%, в прес-службі ОДА відповіли: «Це невідоме джерело. А в облдержадміністрації такої інформації немає».

У своєму блозі А.БЛИЗНЮК зробив останній запис 10 червня, де тоді написав: «Як і кожній людині, мені іноді хочеться відпочити. Президент погодив мені відпустку, так що зустрінемося після першого липня. До зустрічі!».