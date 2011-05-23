Кирил підказав Близнюку, як з Божою допомогою поквитатися з ворогами
16:36, 23 травня 2011Політика
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Губернатор поділився порадою
Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК зізнався, що молиться за своїх ворогів. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
Як передає кореспондент УНІАН, міркуючи про те, що в країні є деякі політики, які займаються лише політиканством, не думають про людей, губернатор сказав, що «Господь суддя» тим, хто «каламутить» народ.
При цьому А.БЛИЗНЮК додав: «Я не можу судити. Я слухав проповідь КИРИЛА (глави Російської православної церкви – УНІАН), який сказав: ви моліться за своїх ворогів, і чим більше ви за них молитиметеся, тим швидше Господь їх покарає. Тому я молюся».
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