Віхи тижня. Власна гра Власенка, надії Ющенка і наївність Тігіпка

Президент публічно піддав критиці гуманітарного міністра Дмитра Табачника, яку той сприйняв з відчуттям глибокого задоволення. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко почав власну політичну гру. Віктор Ющенко розмріявся про повернення у велику політику.

Табачник спотикання

Поки прем`єр-міністр Микола Азаров, який «якось непомітно» став гривневим мільйонером, відбуває заслужену відпустку, Президент звернув свою увагу на стан гуманітарної сфери. Судячи з «домашньої заготовки», яку озвучила на засіданні Суспільної гуманітарної ради при главі держави Ольга Сумська, не обійшлося без участі президентського радника Ганни Герман. Її давно (і безуспішно) сватають на пост гуманітарного віце-прем`єра. Віктор Янукович у звичній хамській манері, яка з’явилася після відміни конституційної реформи, словесно розмазав Дмитра Табачника, і дав зрозуміти, що доля міністра знаходиться в підвішеному стані. Незважаючи на велику кількість критичних стріл на свою адресу, керівник гуманітарним сектором уряду з боку нагадує «івана-покивана»: скільки б не критикував його президент, з його вірного соратника все – як з гусака вода. З властивим йому апломбом Дмитро Володимирович в ефірі «Шустер Live» розповів про досягнення його міністерства, які належить відчути на власній шкурі абітурієнтам і їх батькам.

Повен рішучості відзначитися ідеолог пенсійної реформи Сергій Тігіпко. Віце-прем`єр розуміє, що зробив правильну ставку: проект реформи пенсійного забезпечення узявся проштовхувати сам Янукович, тому лідер «Сильної України» розраховує на отримання електоральних дивідендів найближчим часом. Навіть дивно, що чиновник, який володіє ще комсомольським досвідом, не розуміє: країна не витримає відразу двох реформаторів, а «регіонали» ніколи не були схильні до втрати пам`яті.

У передчутті конфіскації

Судові перспективи Юрія Луценко і Юлії Тимошенко залишаються нерадісними. До вже наявних неприємностей додався арешт майна підозрюваних опозиціонерів, ініційований Генеральною прокуратурою. Здавалося б, рутинна процедура, а нервів зіпсувати може чимало, адже українські політики незалежно від партійної приналежності в очах громадської думки позиціонують свій добробут на рівні церковних мишей. Колишній міністр внутрішніх справ намагається добитися відчуження судді Вовка і сипле афористичними політичними заявами, які активно розтягуються на цитати, але погано доходять до потенційних виборців. Голодування виявилося кульмінацією боротьби Луценка з президентською командою, і сьогодні він вимушений чекати обвинувачувального вироку.

Юлія Тимошенко в своєму twitter-і висловила впевненість, що обвинувачувальний вирок їй вже узгоджений на Банковій. Вважає, що Юлію Володимирівну засудять до тривалого терміну, і її захисник Сергій Власенко. Дивна капітулянтська позиція як для досвідченого юриста, який на тлі резонансного судового процесу захопився формуванням власного паблісіті. Власенко виступив із матеріалами про майбутнє опозиції і політичної ситуації в країні на сторінках відразу декількох впливових видань і в ефірі телеканалів. Невідомо, чи вистачає йому часу на знайомство зі справою Тимошенко, витік матеріалів якої вже організували невідомі доброзичливці. Подібна поведінка Власенка дозволяє прогнозувати розгортання війни за політичний спадок Тимошенко відразу після винесення їй вироку. Втім, списувати лідера «Батькивщини» з існуючих розкладів недалекоглядно – вона неодноразово доводила свою здатність грати на мізері шансів.

Надії Ющенка

З цікавістю поглядає на суд у справі Тимошенко її колишній політичний партнер Віктор Ющенко. З одного боку, як джентльмен, Віктор Андрійович не має радіти неприємностям, з якими зіткнулася «принцеса Майдану». З іншого – як громадянин – Ющенко дав свідчення, які будуть використані проти Тимошенко. Не виключено, що екс-президент, який не володіє витонченим політичним чуттям, стане маріонеткою в руках досвідчених ляльководів, готових випустити його на електоральне поле «Батьківщини». За таку перспективу йому можуть пробачити і заяву про те, що «Тимошенко і Янукович – найуспішніші проекти Москви». Принаймні, похолодання у відносинах з Росією сприяє тому, щоб Ющенко міг говорити все, що заманеться, а державна інформаційна машина доносила його слова до електорату Західної України.

Євген Магда