Соціаліст В.Волга: Якщо не буде єдиного блоку СПУ–ПР, ми підемо на вибори з критикою Регіонів

Один з видатних діячів Соціалістичної партії України, народний депутат Верховної Ради України п`ятого скликання Василь Волга відповів на запитання УНІАН.

МИ ПОВИННІ ПРАГНУТИ ДО СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО КОАЛІЦІЙНОГО БЛОКУ Василю Олександровичу, кажуть, що соціалісти зараз шантажують Партію регіонів. Нібито вимагають від прем`єра або повноцінного представництва в блоці або гарантій того, що на підвідомчому регіонам південному сході за них проголосує така кількість людей, яка забезпечить соціалістам прохідний бар`єр. І якщо Янукович не погодиться, то вони вийдуть з коаліції і уряд піде у відставку. Я не беру участі в переговорах, де обговорюються подібного роду аспекти. Більш того, я зараз дуже незручний керівництву Соцпартії. Тому що моя позиція така: ми повинні прагнути до створення єдиного коаліційного блоку на цих виборах. Якщо вже ми не змогли утримати ситуацію, борючись за конституційність процесів, тоді на ці вибори ми повинні йти єдиним блоком. Олександр Мороз вважає, що ми повинні йти на вибори самостійно. Я боюся, що тоді почнеться війна за голоси, одна сила дискредитуватиме іншу.

Що стосується згаданих вами переговорів, то на політичному полі використовуються всі допустимі і недопустимі прийоми. Якщо для СПУ використання такого прийому принесе користь, а значить, і користь виборцям, – те це не просто можливо, ми зобов`язані пускати в хід цей аргумент.

Я б на місці Мороза використовував всі можливі інструменти.

Кажуть також, що Вас недолюблюють в СПУ за те, що Ви не завжди погоджуєте свою позицію з позицією керівництва. Так, є такий момент. Але я підкреслю, що це прояв внутріпартійної боротьби і внутріпартійної демократії. Мені здається, є ряд серйозних недоліків в роботі нинішнього керівництва СПУ, що вимагає серйозної ревізії і повернення до соціал-демократичних основ.

Я говорю це відкрито, це не всім подобається, мене критикують. Але яким буде подальший розвиток подій, важко сказати. Можливо, це приведе до того, що ті сили усередині партії, які борються зі всім новим, зі всім молодим, намагатимуться мене виштовхнути, щоб я не потрапив до наступного парламенту. Але на цьому нічого не закінчується, в Україні рано чи пізно з`являтимуться сили, яким я буду корисний. З іншого боку, Олександр Мороз на відміну від тих, хто веде зі мною внутріпартійну боротьбу, займає дуже сильну демократичну позицію. Він зараз знаходиться над цією сутичкою. І мені здається, що мої переконання і позиції будуть прийняті Морозом.

Чи обговорювався в СПУ партійний виборчий список?

Ні. Але я думаю, що тим, хто бере участь у формуванні списків, дуже незручно обговорювати мою кандидатуру. Тому, що навіть усередині партії у мене дуже серйозна підтримка.

У процесі формування списків я стою збоку.

Тут недавно на політичному полі знову з`явився майор Мельниченко з новою порцією компромату. Скажіть, соціалістам не соромно третю кампанію підряд робити на кістках Георгія Гонгадзе? Мені соромно. Знаєте, всі політичні сили, які намагалися докопатися до правди і презентувати правду, не пройшли випробування на моральність. Всі політичні сили, які експлуатували плівки і смерть Гонгадзе, не пройшли випробування моральністю.

Ми не дізнаємося реального стану речей з плівками, дійсного становища навколо процесів, які відображені на плівках, до тих пір, поки нинішні політики не підуть на глибоку пенсію або просто не повмирають від старості. Тому що на цих плівках багато того, що стосується Віктора Андрійовича і Леоніда Даниловича. Там є цікаві моменти, пов`язані з колишнім керівництвом НБУ і керівництвом держави.

ВВАЖАЮ СВОЄЮ ЗАСЛУГОЮ, ЩО СПУ ПОКАЯЛАСЯ ЗА ПІДТРИМКУ ЮЩЕНКА НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ

Нинішня Київрада стала рекордсменом з роздачі слонів своїм депутатам. Як Ви прокоментуєте стриману позицію СПУ на цьому «святі життя»?

Це одне з того, що СПУ повинна серйозно проаналізувати. І у разі участі у виборчій компанії признатися, що ми теж помиляємося. А, визнаючи ці помилки, ми можемо в них каятися.

Я, наприклад, вважаю своєю заслугою, що СПУ в особі Івана Бокого покаялася за те, що підтримала Президента Ющенка на президентських виборах. Бокий як керівник фракції озвучив офіційну позицію щодо того, що ми каємося перед народом України, що насправді підтримали державного злочинця на пост Президента. Це повернення до правди і відхід від помаранчевого туману.

І так само ми повинні аналізувати багато моментів, у тому числі і роботу наших фракцій на місцях. Після сьогоднішнього інтерв`ю у мене знову виникнуть проблеми, але без правди ми знаходитимемося в парадоксі. Електоральні очікування появи соціал-демократичних рухів перевищують 50 відсотків, а голосує за них маленька частина. Позначається те, що неправильно поставлена ідеологічна і пропагандистська робота і що віддають перевагу кулуарній політиці, а не публічній. І при такому очікуванні нових лівих мізерні голоси віддаються за СПУ.

МОРОЗ ВІДДАЄ ПЕРЕВАГУ КУЛУАРНІЙ ПОЛІТИЦІ

Ви прийшли до парламенту у складі помаранчевої партії, яка під час минулої кампанії набрала 5 відсотків. Зараз ви йдете з парламенту з рейтингом в півтора-два відсотки. Чи вважаєте, що і Ви особисто винні в такому падінні рейтингу? Чи готові Ви з Морозом розділити трон антигероя, адже ви були спікером фракції? Я вважаю величезною своєю заслугою те, що зумів відірвати СПУ від націоналістів.

Моя принципова позиція – це боротьба з націоналізмом і популізмом. Що ж до образу і трону, то все це тому, що керівництво СПУ займає недостатньо публічну позицію. Дуже багато робиться під килимом. У 2000 році СПУ почала акцію «України без Кучми», була програма-мінімум – усунення Кучми від влади, і програма-максимум – побудова соціал-демократичного суспільства. Ющенко і Тимошенко тоді знаходилися в прекрасних стосунках з Кучмою. Після того, як Кучма позбавляється від них, вони примикають до акції. Ющенко за цей час дає тисячу обіцянок реалізувати політреформу. І соціалісти підтримують Ющенка на Майдані. А після того, як Ющенко стає Президентом, відразу в Пущі-Водиці робоча група сідає переглядати політреформу.

Помаранчеві з рукою на серці постійно розповідають, як про людей дбають. Мороз більше віддає переваги кулуарній політиці, домовленостям, недостатньо працюючи публічно. У цьому проблема.

І ось ми добивалися розвалу помаранчевої коаліції, яка нічого не могла запропонувати.

Але колір і гасла, які ви активно використовували, коли йшли на вибори...

У жодному випадку. Як тільки ми підтримали помаранчевих, ми одержали на виборах в два рази менше. В основі соціал-демократичних рухів лежить інтернаціоналізм, не можуть соціалісти ставати в один ряд з націоналістами. Я в 2004 році благав Мороза не виходити на Майдан, де одні злодії билися з іншими злодіями за контроль над тим, що ще не розікрадене. Мороз єдиний, кого не було на плівках Мельниченка, зате там є всі інші. Але Мороз ухвалив рішення. Я тоді узяв в одну руку Біблію, в іншу Конституцію і пішов. Мене двічі з Майдану тільки ноги рятували.

Якось мало щирості у Ваших словах. Я вам присягаюся.

А я, будучи мамою однорічної дитини, спокійно там гуляла. Майдан – це було свято. Свято для тих, хто перебував зі всіма у злитті. І це злиття на міліметр не терпить іншої думки. Коли люди з`єднуються в розгулі вседозволеності, вони випробовують, як ендорфіни йдуть в кров. Вони відчувають, як їм добре.

Всі пам`ятають, як помаранчеві в Києві допомагали навіть донецьким не страждати з голоду. Ніякої агресії не було і близько. Ну, гаразд. З якими гаслами СПУ піде на вибори?

Це дискутується. Поки ми робимо все можливе, щоб цих неконституційних виборів не було. Це визначає те, що системної роботи над програмою партії не ведеться. Насправді маса інтелектуальних зусиль докладається в боротьбі за недопущення виборів.

Наша виборча кампанія повинна бути змінена і за формою і за змістом. Минулого разу формою це були соціальні речі. СПУ ходила ремонтувати замки в дверях, фарбувала вікна громадянам, розбиралася з жеками. Людям не пояснювали основ соціал-демократії, але допомагали "нахиляти" жеки.

Громадяни вже не голосуватимуть за замки в дверях, а за ідеї. Я зараз відстоюю ідею другої державної мови.

«Свіжа» ідея...

Цілком вірно. Регіонали відмовилися від цього, маючи всі можливості для реалізації. Ми використовуватимемо критику «Регіонів», якщо підемо на вибори самостійно. В обов`язковому порядку ми пригадаємо формулювання «чоловік праці». Ми захищаємо не бідних і скривджених, а людей праці. Чотирнадцять мільйонів чоловік в Україні створюють внутрішній валовий продукт. З чотирнадцяти мільйонів вісім – це ті люди, які створюють безпосередній продукт, ще шість мільйонів працює у сфері обслуговування. Ці люди утримують сорокап`ятимільйонну країну. І ми повинні захищати людину праці. Ми піднімемо законопроект Мороза про погодинну оплату праці і мій законопроект про підпорядкування НБУ парламенту. Таке підпорядкування дасть можливість реалізувати закон Мороза і збільшити мінімальну зарплату в чотири рази.

ТОМУ ЩО Я ЧЕСНИЙ І ЧИСТИЙ

Чи варто нам святкувати день Конституції? Що стосується Конституції. З 2004 року я переконую людей: порушувати Закон не можна. Найголовнішим порушником Конституції, політичним злочинцем є Президент України Віктор Ющенко.

Як помаранчеві любили Головатого, але перестали любити, коли він продовжував говорити правду. Я можу назвати мінімум дванадцять норм Конституції, порушених Президентом за період кризи. Та він політичний рецидивіст!

Наші «об`єднані» соціал-демократи зробили дуже багато для популяризації соціал-демократичної ідеї і невимірно більше для її дискредитації. Мороз остаточно «опустив» ліву ідею. І коли нам чекати нових лівих і хто їм тепер повірить? Коли ліберальну ідею представляють люди багаті і успішні, які кажуть, що виживає сильний, то їм вірять. Правильно, він багатий і успішний. Він, може, і не краде. Але він ніколи не розповість, як одержав перший мільйон.

З лівою ідеєю складніше. Її презентувати можуть чисті люди. І головне, щоб цим чистим людям вірила країна. Ліві ідеї – народницькі за суттю своєю. Репрезентанти цієї ідеї, їх особиста історія, повинні викликати довіру. Тільки упевненість в особистій чистоті політика може дати результат.

Я претендую на те, щоб через п`ять-сім років я, серед іншого, зміг взяти участь у формуванні такої могутньої сили, тому що я чесний, чистий і...

... Скромний.

Так (сміється). Проти цього важко заперечити.

Розмовляла Лана Самохвалова