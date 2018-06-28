Всьо буде Луганськ, або Відео, яке має переглянути кожен

Усе так швидко тече в державі Україна, так стрімко змінюється, що навіть гасло “Все буде Донбас!”, схоже, скоро стане неактуальним. Усе буде навіть не “Донбас”, а “Все буде Луганськ!” У тому розумінні, як це сталось уночі з 3 на 4 липня в ресторані “Баккара”, де депутат Луганської міськради, син народного депутата України Роман Ландік “виховував” двадцятирічну дівчину. “Виховання” полягало в тому, що чоловік витяг дівчину з-за столу, як якийсь предмет, що належить йому по праву власності, а потім тягав за коси по підлозі й вовтузив по голові й по тілу. Ну а причиною, як можна зрозуміти, з пояснень чоловіка було те, що “вона била посуд”, в іншому варіанті, що “не можна так багато пити у двадцять років”.

Відео з процесом “виховання” тепер б`є всі рекорди відвідуваності в Інтернеті, але все одно цього мало. Це відео має переглянути кожен, аби зрозуміти, куди ми рухаємось і що буде з нами та країною, де ми живемо, невдовзі.

Буде “Луганськ” у широкому сенсі, якщо екстраполювати цей інцидент на всі сфери життя.

Це коли так звані VIP-персони та їх дітки-“мажори” можуть жити так, як їм захочеться, так, як їм подобається, - і їм за це нічого не буде. Ще не затих остаточно скандал за участю народного депутата-регіонала Володимира Ландіка, коли даїшник, який посмів зупинити авто депутата, був побитий, а потім за “серйозне” порушення звільнений з роботи, а тут уже і його дитятко відзначилось.

Це дитятко, Роман, пару місяців тому відгуляв, як водиться в колі таких поважних персон, гучне весілля з помпезними подарунками та всіма належними у таких випадках “понтами”. А вже за кілька тижнів цей молодожон, скромно відпочиваючи вночі у ресторані, влаштував те саме “виховання” двадцятирічної дівчини.

Тепер він каже, що вона його вдарила, побила. На відео лише на початку інциденту видно чи то удар чи щось на зразок того в бік чоловіка з боку дівчини. Зате добре видно, що відбувається далі. Відверто кажучи, називати цього молодика після перегляду відео “чоловіком” не дуже й адекватно. Це особа в штанях, це депутат, це відвідувач ресторану, але це не мужчина, не чоловік.

Але справ навіть не в цьому.

Це відео має переглянути кожен, аби зрозуміти, куди ми йдемо. Не має значення, що було до цього. Не має значення, як потім складеться потім доля цих людей. Але поводитися так, як молодик тієї ночі в луганському ресторані, цивілізована людина не може.

Але все було саме так.

Ще вагоміша причина, чому це треба бачити кожному – поведінка навколишніх. Весь процес нічного “виховання” відбувається немов у якомусь театрі абсурду – на фоні абсолютної байдужості людей. Бугай тягає дівчину по підлозі, а поруч за столиками такі ж здорові дядьки цмулять коктейлі й закусюють, офіціантка приносить рахунок. Лише подруги дівчини намагаються якось втрутитись. Але, судячи з відео, усе закінчується тоді, коли “мажор” вирішує сам завершити процес “виховання”.

Ось і все.

Ні, ще одна деталь.

Багато хто знімав це на мобільні телефони.

От тепер усе.

З кожним днем вони все більше “нагинають” цю країну. З кожним днем звужується коло тих інстанцій та людей, кому ти можеш донести свій крик чи біль. “Я на вас в прокуратуру напишу!” – погрожували ми винуватцям наших бід колись. А вже бачимо писати нема сенсу: “прокуратура” захистить того, хто вас пограбував чи зґвалтував. У міліцію? Якщо там і знайдеться даїшник-романтик, завтра його вже не буде, бо він не ввімкнув лампочку на чергуванні. І так в усьому. Усе в них уже схоплено, а як не схоплено, завтра виправлять це “недопрацювання”.

І щоразу кожному з нас здається, що якісь лихі пригоди стануться з кимось іншим, не з нами. Але в один нещасливий день так само кожного з нас доля може закинути в ресторан, де в цей же вечір опиниться якийсь “мажор”. І тоді “всьо буде Луганськ”…