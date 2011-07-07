Камери спостереження зняли, як син нардепа бив дівчину (відео)

В Інтернеті з`явилося відео з камер спостереження луганського ресторану "Баккара", на якомі чітко видно, як депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК, син народного депутата України від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, б`є дівчину.

Відео телеканалу Інтер

Як повідомляв УНІАН, факт побиття кореспонденту «ОстроВа» підтвердила і начальник відділу зв`язків із громадськістю МВС України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Як повідомили очевидці інциденту, бійка ЛАНДІКА-молодшого сталася в ніч із 4 на 5 липня. «Інцидент почався на грунті невдалого флірту депутата з однією з відвідувачок, яка сиділа з подругами за одним зі столиків. За словами очевидців, коли дівчину били, персонал ресторану й охорона не рознімали, а лише намагалися умовити депутата зупинитися. Не втрутився ніхто й з відвідувачів, хоча багато хто знімав усе, що відбувалося на телефони», - пише видання.

«Від коментарів у обласній міліції відмовляються, проте повідомляють, що факт мав місце, а дівчина перебуває в неврологічному відділенні однієї з лікарень міста. У неї черепно-мозкова травма й струс мозку», - йдеться в повідомленні.

Сам ЛАНДІК-молоший запевняє, що в ресторанній бійці з дівчиною постраждав він.

«Це брехня! Це я постраждав. До того ж ніяких слідчих дій не ведеться. Ніхто ні на кого не нападав. Я просто здав дівчину в міліцію: вона била посуд в ресторані. І взагалі, я не стану виправдовуватися, виправдовуються винні. Єдине, не розумію, кому це все потрібно», - цитує видання слова Романа Ландика.

Нагадаємо, що Ландік, який у ресторані добивався (у прямому сенсі) прихильності дівчини, одружився у травніцього року.