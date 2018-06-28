Пенсійна реформа: Тігіпко вивів дітей, машиністи пригрозили зупинкою поїздів, а Хара злякався

Чому лідер ФПУ зник і відмовився очолити профспілковий рух? Кажуть, регіонала Хару підвісили на гачок, порушивши кримінальну справу...

Сьогодні Верховна Рада мала голосувати за пенсійну реформу. Тож від самого ранку під стінами парламенту розгорнулися два мітинги. Протестувати проти збільшення стажу і пенсійного віку і водночас зменшення пенсій вийшли профспілки металургів, підприємців, машиністів, освітян і навіть Національної Академії наук України, а також прихильники Юлії Тимошенко, які від Печерського суду частково перемістилися під стіни парламенту. Підтримували пенсійну реформу під прапорами Тігіпка... діти.

Як міліція “тігіпкомол” від преси боронила

Так уже повелося, що купкою “своїх”, яких збирають на підтримку тієї чи іншої непопулярної ініціативи уряду чи парламенту, нинішня влада відгороджується від “незгодних”. Сьогоднішні мітинги не стали винятком.

Під будівлею Верховної Ради розмістилися група підтримки пенсійної реформи – переважно юні хлопці й дівчата, яким ще не сповнилося й 18 років, упаковані в символіку партії Тігіпка. На трибуні, установленій біля парламенту, повісили лозунг «Альтернативи пенсійній реформі немає». Молодь тримає плакати: «Нет подачкам! Да пенсионной реформе», «Требуем пенсионную реформу!». По периметру навколо підтримувачів встановили залізні огорожі, потім кордон міліцянтів і знову чергову лінію огорож, за якою вже могли розташовуватися “прості смертні”.

Журналістів на мітинг підтримки правоохоронці не пускають. Демонструю журналістське посвідчення. – Ні, вам не можна. Тільки за акредитацією до Верховної Ради.

– Мені не потрібно йти до Верховної Ради, мені потрібно поспілкуватися з людьми на альтернативному мітингу, – пояснюю міліціянту.

– Я вам ще раз кажу, вам туди не можна.

– Чому ви відгородили одних людей від інших?

– Нікого ми не відгороджували.

– Пропустіть мене тоді. Ви заважаєте моїй професійній діяльності.

– Дівчино, я вам ще раз кажу, я не можу вас пропустити. У мене наказ.

Сперечатися більше нема сенсу. Та противників реформи поділ людей на два фронти теж обурює.

– Усі люди, чи хто за реформу чи проти, повинні бути в однакових умовах. Вони виставили цих малих дітей, заблокували їх. Як можна купити дітей і поставити їх проти маси стариків? – обурюється жіночка з профспілкових діячів, назвавшись Стеллою. – Прийшли ми – люди з різних підприємств – щоб висловити своє проти. Може і повинна бути реформа, але в тому випадку, якщо пенсіонери отримуватимуть хоча б 3-5 тисяч гривень. Ну як таке може бути, щоб за рахунок стариків поповнювати казну?

– Хто поповнює Пенсійний фонд – по цьому боці барикад, а хто ще жодної гривні в житті не заробив – вони стоять за Тігіпка, – додає голова профкому Київського ремонтного заводу. – Та вони навіть не знають, хто такий Тігіпко. Це ж український запроданець! Заплатили дітям по 80 грн., от вони і стоять. Це вчора по всьому Інтернету було. Ганьба такій пенсійній реформі, і такій Раді, і такі владі.

(Проплаченість дітей, які стояли під стінами Верховної Ради чи розповсюджували рекламну газету а-ля “яка чудова пенсійна реформа”, не викликала сумніву. Згодом поцікавилась у хлопців, що роздавали газети на Майдані, чи можна ще влаштуватися на таку саму “роботу”. Вони розповіли, що це одноденна акція. І їхній робочий день уже закінчується, а за кілька годин стояння їм заплатять 100 грн. Але вони також запевнили, що “акції”, на яких можна підзаробити, бувають дуже часто, і якщо мене це цікавить – вони мене попередять).

Жалісливі жіночки-представниці профспілки намагаються переконати тигіпківську молодь, що пенсійна реформа нічого доброго не принесе.

– Вам доведеться довше працювати, ви будете отримувати менші пенсії, – розповідають вони через міліцейсько-залізні кордони хлопцям.

– А чого ви за нас хвилюєтеся?

– Ми відстоюємо права людей. Твоєї мами і твоєї бабусі.

– А що ви мою маму чіпляєте! Стежте за своїми дітьми! – огризаються парубки. – Ви все сказали?

– Ні, не все. Коли будеш у моєму віці – тоді поговоримо.

– Усе? То йдіть, – уже по-хамськи відповідає хлоп.

Щоправда, не всі діти такі агресивні. Деякі мовчки вислуховують опонентів, а потім виголошують добре завчені фрази про “позитиви” реформи.

– Вона розрахована на те, щоб була соціальна справедливість, – промовляє дівчина.

Деяких народних депутатів мітинг дітей здивував.

– Те, що сьогодні під Верховною Радою студенти ПТУ та вишів вимагають підвищити пенсійний вік, виглядає дивно. Це все одно, аби пенсіонери біля парламенту вимагали від депутатів ліквідувати стипендії для студентів, – заявив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. – А використовувати студентів ПТУ як гарматне м`ясо в лобіюванні непопулярних рішень – це перетворення інструментів демократії в непорозуміння.

Як Кужель своїх земляків-металургів зрадила

Ініціаторами сьогоднішнього протесту профспілок виступили металурги. Робітники заводів з Запоріжжя і Дніпропетровська були однією з наймасовіших профспілкових сил.

– Мені через 7 років на пенсію, – розповідає один з учасників мітингу, керівник профспілкового комітету “Дніпроспецсталі” Сергій Теряник. – Зараз працюють на важкій промисловості переважно люди мого покоління – 50-60-х років народження. І в першу чергу зараз вдарять цією реформою по наших кишенях.

Мені колеги прийшли й сказали: Сергію, треба їхати. Якщо ми будемо сидіти вдома й чекати, що хтось за нас щось вирішить – ми нічого не відстоїмо. Наші жінки кажуть: ну чому ми повинні виходити в 60 років на пенсію, чим ми відрізняємося від тих, хто пішов зараз? Ми – металурги – приїхали з Запоріжжя, Дніпропетровська, Кривого Рогу – це ті регіони, які годують Україну, дають гроші в бюджет. Мені дуже образливо за киян. За те, що прийшла молодь, яка за 80 грн. стоїть тут. Їх ці 80 грн. не врятують. За них вони продають совість, батьків своїх зраджують.

Мені сьогодні дуже образливо було чути Кужель, яка тут виступала. Вона ж наша землячка, була депутатом завдяки Запоріжжю. І вона сьогодні нас зрадила. Вона зі сцени каже: молодь, ви розумні, що підтримуєте реформу, а ось ті, хто “ганьба” кричать, що тут приїхали, вони дурні й нічого не тямлять. Вона мабуть не знала, що це приїхали металурги з її рідного міста...

Поряд з металургами розмістилися представники Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України

– Ні для працюючих пенсіонерів, ні для майбутніх від цієї реформи ніякої користі, – обурюється дебелий машинобудівник. – Це ущемлення прав людини, яке заборонено Конституцією. А подивіться на наш рівень життя – у нас же пересічний чоловік до 60 років не завжди доживає… Ми готувалися до того, що нас можуть не пустити на цей мітинг. Тому їхали переважно потягами й легковими машинами. Могло б бути більше людей, але мікроавтобуси не пропускають. Але географія в нас широка – Харків, Лозова, Ніжин, Вінниця, Кременчук, Полтава...

Не до вподоби пенсійна реформа й освітянам.

“Працівники освіти й науки Луганщини проти обмежень трудових прав педагогів” – тримає плакат учителька зі Свердловська.

– Зараз педагог у 55 років виходить на пенсію – і це дуже важко, навіть фізично. А уявляєте до 60 років учителю працювати в обов’язковому порядку. Ну які знання може дати літня й нерідко хвора людина дітям?

Серед представників профспілок – переважно людей середнього й похилого віку – стоїть купка молодих людей, які представляють Автономну спілку трудящих і Пряму дію. Вони тримають плакати з написами: “7% від зарплати, щоб банкірів годувати?”, “Пенсійний вік 100 років – економія пенсійного фонду – 100%”.

– Я вважаю, що саме молодь повинна перейматися цією реформою. Людям, які зараз у передпенсійному віці, загрожує лише збільшення пенсійного віку – це не найбільша вада пенсійної реформи. Найнебезпечніше – підвищення трудового стажу. Доведеться працювати більше, до пенсії можна буде не дожити і розмір пенсії буде невідомий, оскільки замість солідарної системи намагаються ввести накопичувальну, тобто наші гроші будуть віддавати якимсь банкірам без будь-яких гарантій.

Протестувати проти пенсійної реформи вийшли й академіки. Зокрема – профспілка працівників НАНУ.

– Чи треба пенсійна реформа? Треба. Але не така, яку нам пропонують, – починає промову на імпровізованій сцені керівник профспілки НАНУ. – Треба ліквідовувати дефіцит пенсійного фонду? Безумовно! Профспілки пропонували ці шляхи. Приміром, в усьому світі є суперподатки на супербагатство. У нас нема. Захід не може зрозуміти, чому Україна бідна держава. За кількістю баксових мільярдерів і мільйонерів – ми майже попереду всіх. Думаю, президент підпише цей закон зі свистом, може, уже й завтра… У президента скромний син стоматолог. Тож скільки зубів йому треба було вирвати, щоб увійти в сотню найбагатших людей України? Хто повірить у щирі наміри президента боротися з корупцією?. Хай він спочатку поверне Межигір’я. Правда, була чутка, що після тривалих роздумів Янукович готовий відмовитися від Межигір’я – половину віддає дітям, половину внукам... своїм.

Українські академіки ще не втратили почуття гумору.

Керівники профспілок пропонують провести конгрес і виробити спільну стратегію щодо ставлення до влади.

– Профспілки – це не політична організація. Але ми повинні опонувати будь-якій владі. Коли вони в опозиції – всі вони добрі, коли приходять до влади – одразу забувають про свої обіцянки.

Профспілкові лідери прогнозують, що наступний “майдан” розпочнеться з Донецьку, коли “тисячі пограбованих шахтарів вийдуть на вулиці”.

Машиністи-локомотивники протестувати й надалі налаштовані найбільш рішуче.

– Вільний союз машиністів, як і всі залізничники, проти цієї реформи, – заявляє з трибуни профспілковий лідер машиністів, одягнутий у жовтий жилет. – Ми можемо провести єдину загальнонаціональну акцію протесту, із зупинкою руху поїздів. Давайте об’єднаємося, визначимо дату й проведемо.

Близько 12-ї лави профспілок почали поповнювати прихильники Тимошенко. Мітинг партії «Батьківщина» під проводом народних депутатів Наталії Королевської і Олександра Турчинова перемістився під Верховну Раду.

– Український пенсійний законопроект одержав переважно негативну оцінку експертів і громадянського суспільства. Аналогічні пенсійні реформи в Європі викликають мільйонні протести. Виводячи в основному молодих людей під прапорами партії на підтримку свого антисоціального експерименту, Тигіпко діє безвідповідально, штовхає суспільство до конфлікту. Це – політична авантюра, що має на меті тільки одне, – підкріпити позиції політика, що похитнулися, у владі, – заявила Королевська.

Депутатка також зазначила, що так звані прихильники пенсійної реформи не мають уявлення про те, що вони підтримують, оскільки за станом на ранок 7 липня на сайті Верховної Ради досі не розміщено порівняльної таблиці пенсійного законопроекту (№7455), який депутати планують сьогодні розглядати в другому читанні.

Чому протест профспілок не став масовим?

Федерація профспілок України збиралася вивести на протести десятки тисяч працівників. Чому ж мітинг вийшов не такий масовий?

– Це була ініціатива металургів – вийти на вулицю, – розповідає заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко. – І Федерація профспілок України спільно з іншими профспілками прийняли рішення вийти на протест. Є офіційний лист. Але дуже швидко Федерація це рішення заблокувала, відмовилася від нього… У ФПУ раніше було дві гирі: соцстрах, коли вони ділили путівки, і майно. Зараз лишилося тільки майно. Думаю, що вони не страйкували, бо в них починають відбирати майно і порушувати карні справи.

Чому ж лідер Федерації профспілок України Василь Хара за кілька днів до протестів зник і відмовився очолити профспілковий рух? Навіть жодного прапору ФПУ на мітингу не було видно.

Очевидно, пояснення можна знайти в тому, що на початку цього тижня прокуратура повідомила про порушення карних справ за фактом розкрадання профспілкового майна. Працівники прокуратури провели виїмку документів у ФПУ. Проти самого Хари порушити справу поки що неможливо – як депутат він користується недоторканістю. Але хто заважатиме її зняти? Буде вбито двох зайців – “регіонали” продемонструють, що саджають не лише опозиціонерів, і благополучно переділять майно. Тож, за збігом обставин, після цього лідер профспілок втратив будь-який інтерес до протестів проти пенсійної реформи і “заліг на дно”. Обезголовлена ФПУ і не вийшла протестувати.

Представникам профспілок довелося перебудовуватися та самоорганізовуватися "по ходу".

– Хара відверто брехав, коли казав, що люди не хочуть іти на мітинги, – каже пан Кабанченко. – Люди приходять, приїжджають за 300-400 км відстоювати свої права – очоль їх!.. За цей його вчинок вже зібрано багато підписів, щоб 12 липня провести позачергову президію і висловити йому недовіру. Хара не може через свою політичну заангажованість виконувати роль лідера профспілок. Ніде у світі немає поєднання партійного і профспілкового лідерства. Уперше профспілки об’єдналися, бо від цієї реформи хтось втратить 200 грн., хтось 600 грн. – але втратять усі.