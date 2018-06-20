Луганський мажор Ландік: я сидітиму у Верховній Раді

Луганський мажор Ландік: я сидітиму у Верховній Раді

13:44, 08 липня 2011
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"Політвиконком рекомендував внести мою кандидатуру в список уже зараз, але я думаю, що отримаю місце десь у другій сотні. Та в це скликання я й не рвуся – багато роботи тут» (з інтерв`ю трирічної давнини)

Україну пострясло відео з луганського ресторану, де місцевий мажор (одружений, між іншим) жорстоко б`є дівчину за відмову провести з ним час. Хто він, Роман Ландік - депутат, син депутата, племінник депутата?

Молодий політик і успішний бізнесмен

Роман Ландік37-літний Роман Ландік - молодший з когорти Ландіків-депутатів. Найколоритніший із неї - його донецький дядько, народний депутат Валентин Ландік, власник холодильної імперії «НОРД». Батько -  Володимир Ландік - теж нардеп, великий любитель ретро-автомобилів. Володимир відомий своєю скандальною вдачею, а недавно «прославився» завдяки інциденту з патрулем ДАІ.

Сам Роман – депутат двох скликань Луганської міської ради. У минулому скликанні він займався земельними питаннями, а цього разу є головою постійної комісії з питань інфраструктури міста, транспорту й зв`язку, любитель розважальних установ, хороших автомобілів.

Крім того, Роман Ландік – успішний бізнесмен, генеральний директор ТРК «ІРТА», голова наглядової ради АТ «Стахановська швейна фабрика», будує ринок на Східних кварталах Луганська.

Роман закінчив економічний факультет СУДУ в 1996 році за фахом «Управління і організація виробничого підприємства» і відразу пішов працювати в «Норд-сервіс», перший запис у трудовій книжці – виконавчий директор. У 2006 році став депутатом Луганської міської ради від Партії регіонів, заступником голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології і охорони навколишнього середовища.

"Завжди хотілося зробити щось хороше"

В інтерв`ю, напередодні 33-ліття Ландік говорить про свої плани. Зокрема, про плани стати депутатом ВР.

«Коли глава парламентського Комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко запитав у мене, ким я бачу себе через чотири роки, я відповів йому, що сидітиму в сусідньому кріслі у Верховній Раді.

Я практично впевнений, що стану депутатом парламенту через чотири роки. Хоча політвиконком Союзу молоді регіонів рекомендував внести мою кандидатуру до списку кандидатів уже зараз, але я думаю, що отримаю місце десь у другій сотні. Та в це скликання я і не рвуся – багато роботи тут».

Кажучи про своє ставлення до династичного принципу в політиці, Роман Ландік відзначає, що йому не подобається, коли його ототожнюють із батьком. І хоча, за його словами, у сфері роботи він, безумовно, підлеглий батька і виконує його накази, але завжди має свою позицію і навіть впливає на думку Володимира Ландіка.

«Я в школі був політінформатором, працював у комсомольському осередку в інституті. Я самостійна людина і зробив багато, щоб не говорили, що я нічого не вирішую і роблю щось за порадою керівництва. Хоча, коли мені вигідно, я такий стереотип використовую», — сміючись, зізнається Ландік-молодший.

Ландік упевнений, що люди звичайні і не підозрюють про те, що таке справжня політика. «Чесно кажучи, було бажання скласти з себе депутатські повноваження і піти – нерви на межі. Але я знаю, що у Верховній Раді в тисячу разів важче – я до цього готовий. Мене стільки раз обливали брудом, придумували якісь історії про те, що ми «виганяємо ветеранів», мусували все це, газети з необгрунтованими статтями на сесіях рад роздавали…»

У тому ж інтерв`ю Роман Ландік стверджує, що навряд чи колись піде на державну службу. Говорить, пропозиція перейти на роботу в держструктури в Києві вже надходила, але він не погодився «і впирався ногами й руками».

Говорить, що йому хотілося б щось після себе залишити, зробити щось хороше, прожити життя не дарма. «Все те, що я роблю, я роблю для того, щоб бути щасливим».

Любить відпочивати там, де тепло, і добре переносить спеку.

З того, чим ще живе, окрім роботи, Роман називає шахи: «Одного разу по ЛКТ показували, як я сиджу на сесії і граю в шахи в мобільному телефоні. Обожнюю стратегії і шахи, люблю настільний теніс, тільки ось часу на спорт немає».

Одруження

У травні цього року дружиною Романа стала 21-річна Ганна Тукіш.

Про весілля Романа навіть луганцям стало відомо тільки завдяки російському акторові Станіславу Садальському. Про неї він написав в своєму ЖЖ.

"Ромка - 74 року народження, думав ніколи не одружиться... і на тобі, зустрів Ганну Тукіш. Весілля було бомбове, були перші особи України... попросили їх не фотати. Я підкорився.", - пише в своєму ЖЖ Садальський.

Актор помічає, що найскромнішим подарунком на весіллі стала нитка величезних перлів.

"Найскромніший подарунок - низка величезних перлин від Юлі, а нескромний - автомобіль Bentley від дядька депутата Ради, Героя України Валентина Ландіка", - пише Садальський.

За його словами, весілля пари пройшло в луганському заміському гольф-клубі «Тіфліс», охорону вечора здійснювала "охорона з кулеметами".

"Виписали кухаря з Італії. Під шовковими білосніжними шатрами... море випивки, гори делікатесів. І величезні натовпи охорони з кулеметами. Коли стемніло... був естрадний концерт з українськими і "західними" виконавцями. Коли заспівала Агілера, я пішов шампанити", - розповідає про події вечора актор.

"З приводу весілля найкраще сказали офіціанти: - Ми багато працюємо на ВІП-вечірках. Усі вони, як правило, бездушні! А тут видно, що є любов і дуже хороші люди тут зібралися. Я теж так подумав! Хай щастить!", - резюмує Садальський...

Дівчина, яку побив Ландік, брала участь у конкурсах краси і читала реп

Побита Романом Ландіком дівчина – Марія Коршунова – неодноразово брала участь в конкурсах краси і ставала фіналісткою.

Так, Марія в 2010 році брала участь в конкурсі «Міс MusicРадио-2010». Після виходу до фіналу вона дала інтерв`ю Інтернет-співтовариству «Я – звезда», в якому повідомила, що вона живе в Луганську, на даний момент не вчиться, працює фоторедактором, а у вільний час займається музикою.

«На цей момент я шукаю своє покликання в житті. А оскільки я дуже люблю співати, ми з моєю подругою створили групу «МДЖЕЙ» і найближчим часом ви зможете почути одну з наших пісень на моїй сторіночці на сайті «Я-звезда». Пісня так і називатиметься «Ми- МДЖЕЙ», у цій пісні ми читаємо реп і вона про нас, хто ми і що ми», - розповідає Марія.

Крім того, дівчина була однією з учасниць Всеукраїнського конкурсу фотографій, організованого телеканалом «1+1».

Органи дізнання визнали дії Коршунової мотивованими

З матеріалів органів дізнання, які підтверджені показами свідків.  Роман Ландік разом зі своїм другом Максимом Поляковим проводив час (у відсутності дружини) в одному з найпопулярніших ресторанів Луганська – "Баккара" на вулиці Радянській.

Поляков сів за столик до Коршунової і почав фліртувати. Пізніше підійшов Роман Ландік. Молоді люди запропонували Коршуновій і її подрузі поїхати з ними з ресторану для спільного проведення часу. Пропозиція була зроблена з використанням ненормативної лексики.

Після того, як Коршунова різко відмовила Ландіку, той не тільки образив її, але й облив дівчину соком і схопив за ніс. У відповідь одержав удар графином, який, як зафіксовано в матеріалах справи, не заподіяла йому помітних пошкоджень (медичної допомоги Ландік не потребував). Дії Коршунової органами дізнання були визнані мотивованими, відповідальність за те, що відбувалося лежить на Романі Ландіку.

У свою чергу охорона і керівники клубу "Баккара" побоялися втручатися в те, що відбувалося. Справа в тому, що батько Романа Ландіка, народний депутат Володимир Ландік, погоджував призначення сина на пост голови товариства з захисту прав споживачів в Луганську. Призначення мало відбутися на цьому тижні.

При цьому Роман Ландік категорично заперечує факт побиття. У коментарі телеканалу "Інтер" він заявив, що "просто пояснив дівчині, що пити в такому ранньому віці не можна"...

Володимир Ландік про сина: «Він святий!»

Народний депутат Володимир Ландік прокоментував журналістам історію з побиттям дівчини його сином таким чином: «Ви продажні, брехливі ЗМІ! Мій син святий!».

Володимир Ландік

Зокрема, нардеп коментувати ситуацію відмовився, заявивши, що «ЗМІ пишуть брехню, а потім її не спростовують і обливають людей брудом. Це ваша робота».

«Так само ви писали про те, що я бив охоронця. У мене що, є охоронець? Чого ви не вибачилися? Хлопців тих з роботи вигнали за те, що вони брехали, начальника ДАІ вигнали. Ви пишете тільки бруд - і вам за це платять. Ви продажні, брехливі ЗМІ!», - заявив Володимир Ландік у коментарі журналістам.

Відзначимо також, що Володимир Ландік пообіцяв подати позови до суду на журналістів, які написали про бійку за участю його сина.

Людмила Соколенко (за матеріалами ЗМІ)

 

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