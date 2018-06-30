Свідок повернення Януковича-молодшого додому: Будь-який журналіст на моєму місці взяв би камеру

Я затрималася на роботі. А моя подруга проходила повз всю цю сцену, зателефонувала мені й сказала, що там таке відбувається. Просто поділилася враженнями. І я вибігла на вулицю й усе це зазняла...

Журналістку, яка днями зняла “повернення додому” сина президента, народного депутата Віктора Януковича-молодшого звуть Ганна Грабарська. Вона представляє громадську організацію "Новий Громадянин". Ми попросили пані Грабарську відповісти на кілька запитань.

Ганно, як вам вдалося стати свідком такої події – адже не щодня журналіст бачить у такому стані сина президента?

Це просто випадковість. Не можна передбачити, коли повз вікна твоєї роботи проходитиме політик, обличчя держави, так би мовити, у нетверезому стані.

Ви вийшли з роботи й випадково зустріли Віктора Януковича-молодшого?

Ні. Я затрималася на роботі. А моя подруга проходила повз всю цю сцену, зателефонувала мені й сказала, що там таке відбувається. Вона не думала, що я залишилась на роботі, не думала взагалі, що я вийду знімати. Просто поділилася враженнями. І я, тримаючи телефон між плечем і вухом, швидко схопила камеру, вибігла на вулицю й усе це зазняла.

І вас не помітила охорона сина-депутата?

Ні, не помітили. Я знімала десь за 10-15 метрів. Стояла, тримаючи камеру на рівні пояса. Не думаю, що вони мене ідентифікували як людину з камерою.

Вони йшли в бік будинку, у якому проживає Віктор Янукович-молодший. Оскільки в цьому будинку є підземний паркінг і ліфт, то, як кажуть, він зазвичай виходить з машини й одразу піднімається на ліфті у свою квартиру. А от ззовні він, напевне, не впізнав свій будинок і хотів зайти в усі двері, які там були. Там, здається, був салон меблів, якісь комерційні установи… Його друзі намагалися його скерувати в потрібному напрямку. Але це було доволі складно.

О котрій годині це сталося?

Це було після восьмої вечора.

Ви підписалися під відео власним ім’ям. Не боїтеся тиску чи погроз на свою адресу?

Я не розумію, чому на мене повинні чинити якийсь тиск? Думаю, ніякого тиску в даній ситуації не може бути.

Це не була якась спланована акція. Я не спровокувала всю цю ситуацію. Я просто стала свідком і потім оприлюднила відео.

Я – журналіст. І будь-який журналіст на моєму місці взяв би камеру й став знімати. З іншого боку, на моєму місці могла бути будь-яка інша людина, яка б проходила мимо, впізнала Януковича-молодшого, дістала б свій телефон з камерою і зняла.

Це не питання до мене. А до людей, які на моїх очах потрапили в таку ситуацію.

Чому я вирішила поширити це відео? Ситуація, в принципі, побутова – п’яні люди повертаються додому. Але я вважаю, що перші особи держави є лакмусовим папірцем стану суспільства. Я як член громадського партнерства “Новий Громадянин”, свідомий громадянин, вважаю, що ми повинні створювати резонанс навколо таких ситуацій. Якщо ці люди можуть поводитися так на очах у всіх, нецензурно висловлюватися в публічному місці – це свідчення того, що щось недобре відбувається в цьому суспільстві.

А як вони поводилися?

Вони лаялися. Але вони були скоріше милі, ніж агресивні. Якби це були звичайні хлопці, які йшли по вулиці напідпитку після якоїсь гулянки й переплутали двері свого будинку, я б лише посміялася. Але це публічні люди, народний депутат... Тому це неприпустимо.

Яна Солнцева