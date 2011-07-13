Син Януковича не міг знайти дорогу додому? (відео)

Віктор Янукович-молодший серед білого дня зганьбився на очах журналістки. Як переповідає ТаблоID зі слів журналістки Ганни Грабарської, будучи п`яним, народний депутат не зміг знайти дорогу додому.

Отже, ця подія сталася 12 липня на вулиці Кропивницького, що в самому центрі Києва, біля Бесарабки.

Хитаючись та ледь пересуваючи ноги, додому іде Віктор Янукович-молодший - народний депутат і син президента України.

Вся поведінка народного обранця вказує на те, що Янукович-молодший перебуває в нетверезому стані.

Це відео було знято журналісткою Ганною Грабарською з громадського партнерства "Новий Громадянин", яка була вражена поведінкою президентського нащадка.

На відео зрозуміло, що Янукович намагається знайти двері свого будинку. Він живе на вулиці Кропивницького, 10.

Але зазвичай син гаранта заїжджає прямо на підземний паркінг, звідки ліфтом піднімається до квартири.

Тому не дивно, що "під градусом" Янукович-молодший не зміг ідентифікувати свій будинок.

Як зафіксовано на відео, син президента по черзі заходить у двері різних будинків по вулиці Кропивницького, аж поки не знаходить своїх.

Януковича супроводжує його друг (у чорній футболці з золотим годинником) і помічник (у білій футболці). Чоловік у піджаку - це, очевидно, охоронець Януковича-молодшого.

Всі вони по черзі намагаються допомогти Януковичу, коли він падає на стіну будинку. Охоронець підтримує сина президента, щоб він не звалився на землю. При цьому Віктор Янукович ще і брутально лається.

За розкладом Верховної Ради, у вівторок депутати включно з президентським сином мали працювати "в комітетах і фракціях".

Сам президент Янукович нещодавно похвалився вихованням своїх нащадків.

"Я вас запевняю, що мені не соромно за моїх дітей і онуків. Я хочу, щоб ваші діти були не гірші, ніж мої", - сказав глава держави, звертаючись до журналістів на прес-конференції чотири дні тому.

Відео Ганни Грабарської з громадського партнерства "Новий Громадянин"